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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
46
Время на прочтение
4 мин

Как визуально увеличить любую комнату: 6 интересных идей от дизайнеров интерьера

Если ваше крошечное помещение кажется слишком тесным, эти хитрости помогут кардинально изменить ситуацию.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Интерьер небольшой квартиры

Интерьер небольшой квартиры / © Credits

Небольшие помещения — это своеобразный дизайнерский парадокс: многим кажется, что чем меньше комната, тем сложнее её обустроить.

В тесных помещениях часто приходится прибегать к неудобным планировочным решениям и вынужденным компромиссам. Однако, имея под рукой правильные инструменты, идеи и подходящий подход, вы можете превратить оформление крошечного пространства в настоящее удовольствие.

Советы House&Garden помогут вам максимально эффективно использовать имеющуюся площадь и дадут простор для проявления вашего творчества. А главное — благодаря им любая комната будет казаться более просторной.

Впустите свет с помощью внутренних окон и зеркал

Установка внутренних стеклянных перегородок или окон — отличный способ визуально расширить небольшую комнату без внешних окон. ​​Это позволяет свету свободно проникать в разные уголки дома, сохраняя при этом ощущение уединения — а значит, тишины и покоя, — которые обеспечивают отдельные комнаты (в отличие от открытой планировки).

Если правильно разместить зеркала, они могут визуально увеличить любое пространство. Свет, отражаясь от зеркала, попадает в тёмные углы, создавая иллюзию, что помещение вдвое больше, чем на самом деле. Можно добиться ощутимого визуального увеличения пространства, украсив зеркалами целую стену. Глянцевая краска на полу и блестящая мебель также способствуют лучшему рассеиванию света.

Создавайте зоны в помещениях открытой планировки

Планировка типа «разбитое пространство» (broken-plan) — когда помещения разделяются с помощью перегородок — может творить настоящие чудеса в компактных жилых помещениях открытого типа. Например, гостиную и спальню можно оформить в стиле частично открытой планировки: проем между ними при необходимости закрыть шторами.

Одним из приёмов может стать использование складных ширм в основной жилой зоне. С помощью этих элементов можно как разделять, так и объединять гостиную и столовую. Или, например, скрыть за ширмой рабочий стол.

Не бойтесь узоров и цветов

Может показаться, что в ограниченном пространстве узоры будут слишком навязчивыми. На самом деле эффект может быть противоположным: они делают интерьер живым и уютным, придавая ему яркую индивидуальность. Секрет, похоже, заключается в использовании близких по тону цветов.

Небольшое пространство также является идеальным местом для смелых цветовых решений — таких, на которые вы, возможно, не решитесь в более просторных помещениях. Может возникнуть соблазн покрасить небольшую комнату в бледный цвет, чтобы попытаться максимально увеличить количество света, но это часто может выглядеть как уход от решения проблемы. Если у вас очень мало света, попробуйте более насыщенный цвет, чтобы создать ощущение уюта, а если у вас есть немного солнечного света, выберите яркие и жизнерадостные цвета, которые принесут немного радости в комнату.

Метод «полного погружения в цвет» (когда стены, потолок и деревянные элементы окрашиваются в один оттенок) также помогает создать ощущение непрерывного пространства. Не бойтесь использовать тёмные цвета даже в небольших комнатах. Это может показаться нелогичным, но тёмные оттенки стоит рассматривать как вариант даже для довольно тёмных и «сложных» помещений — например, ванной комнаты без окон.

Избавьтесь от беспорядка с помощью продуманных систем хранения

Любой, кто живет в небольшой квартире, подтвердит: самое главное — это места для хранения вещей. Если их не хватает, лучшее решение — обустроить новые.

Кухня — это место, где обычно хранится больше всего вещей, поэтому здесь легко может возникнуть беспорядок. Однако достаточное количество мест для хранения поможет решить эту проблему. Попробуйте сочетать шкафчики, выдвижные ящики и открытые полки на кухне.

Если у вас мало свободного места, но высокие потолки, закажите шкафы, доходящие до самого потолка, а добраться до них поможет передвижная лестница. Над плитой разместите крючки — удобное место, чтобы повесить сковородки, которыми вы пользуетесь чаще всего. Рационально используйте каждый сантиметр пространства

Сделайте ставку на встроенную мебель

Вместо того чтобы пытаться «втиснуть» кровать или шкаф в маленькую комнату, стоит подумать о том, чтобы заказать мебель у столяра по индивидуальному проекту. В результате вы получите мебель, которая идеально впишется в ваше пространство, будет оснащена системами хранения, разработанными специально для ваших нужд, и на вид будет менее громоздкой, чем отдельные предметы мебели. Установка кровати с полками для хранения вещей над ней (а также настенными светильниками вместо прикроватной лампы) может стать очень удачным решением для маленькой спальни. В то же время встроенные шкафы могут быть поистине гениальным решением. За индивидуальными столярными конструкциями можно скрыть не только места для хранения, но и откидную кровать, благодаря чему комната может служить одновременно гостевой спальней и кабинетом.

Создавайте многофункциональные пространства

Мы уже давно привыкли к кухням открытой планировки, где сочетаются обеденный стол, зона отдыха и даже рабочее место. Почему бы не применить этот подход и в других комнатах? Представьте себе комнату, где ванна расположена в одном помещении с кроватью. Хотя на первый взгляд пространство может показаться несколько загромождённым, на самом деле оно производит впечатление простора и свободы, создавая иллюзию большей площади. Сон, работа и водные процедуры — всё в одном месте, это довольно интересно.

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