Как визуально увеличить спальню: 8 советов, которые действительно работают / © Associated Press

Реклама

Тесная спальня — знакомая история для большинства украинцев, особенно когда хочется вместить все: кровать, шкаф, тумбы, зеркало и добавить всему этому хоть немного стиля. Хорошая новость заключается в том, чтобы у комнаты был больший вид, не нужно сносить стены, достаточно нескольких дизайнерских лайфхаков и даже самая компактная спальня будет иметь легкий, воздушный и гармоничный вид, об этом рассказало издание Real Simple.

Светлые цвета

Темные тона делают пространство камерным и «съедают» свет. Лучше начать со светлой палитры. Пастельные оттенки или нежные нейтралы создают ощущение воздушности. Как будто комната делает глубокий вдох и расширяется.

Но это не значит, что нужно вообще отказываться от темных цветов. Используйте их для акцентов, например, подушки, пледы или декор. Контраст придает характера, но не утяжеляет пространство.

Реклама

Придерживайтесь единой цветовой гаммы

Единство цветов — это ключ к визуальному расширению. Когда палитра гармонична, взгляд не разбивается на детали, а свободно скользит по пространству. Попробуйте монохром или комбинацию максимум трех близких оттенков, например, беж, белый и теплый серый. Это сделает спальню спокойной и «целостной».

Играйте в вертикаль

Когда пола не хватает, работайте с высотой. Подвесные шторы до самого потолка, высокие книжные полки или картины, расположенные чуть выше привычного уровня глаз — все это «тянет» комнату вверх. Добавьте высокое изголовье кровати, оно создает акцент и одновременно добавляет ощущение высоты.

Выбирайте мебель по размеру

Самая распространенная ошибка — слишком массивная мебель. Она мгновенно «съедает» комнату. Если у вас маленькая спальня — лучше что-то меньше king-size. Пропорциональность творит чудеса. Помните, что в маленьких пространствах меньше — значит больше.

Легкая мебель — легкое пространство

Отдайте предпочтение моделям на ножках, они оставляют видимой часть пола, что создает эффект простора. Мебель с открытым дном или навесные тумбы дают ощущение легкости. Попробуйте заменить громоздкие комоды на стенные полки или плывущие ночные столики, так вы получите меньше визуального шума и больше воздуха.

Реклама

Вместо настольных ламп — настенные бра

Когда ночные тумбы освобождены от ламп, пространство кажется просторнее и чище. Настенные светильники или бра не только экономят место, но и добавляют вертикальную линию света, это визуально «поднимает» потолок.

Большой ковер

Неожиданно, но факт: маленькие ковры делают комнату меньше. Размер ковра задает масштаб пространства. Чем он больше, тем больше кажется помещение. Идеально, если ковер выходит за пределы кровати на 20-30 см с каждой стороны, это создает эффект целостности.

Зеркала

Ни один дизайнер не обойдется без зеркала в маленькой спальне. Разместите большое зеркало напротив окна, так оно будет отражать свет и визуально удвоит пространство. Зеркала не только расширяют комнату, но и добавляют ей глубины и блеска.

Маленькие акценты дают большой эффект

Замените тяжелые шторы на легкий тюль или рулонные варианты.

Используйте скрытое хранение (ящики под кроватью или лаконичные корзины).

Оставьте немного свободного пространства на полу, это создает ощущение пространства, даже если его немного.

Спальня — это не только о квадратных метрах. Это о балансе света, цвета и пропорций. Поэтому позвольте пространству «дышать», избегайте перегрузки деталями и даже самая скромная комната превратится в уютный, стильный оазис. Маленькое пространство может иметь роскошный вид, если в нем царит гармония.