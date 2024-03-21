Как восстановить липучки на детской обуви: простой и быстрый лайфгак

Эффективность липучек может уменьшаться из-за накопления ворсинок, нитей и других мелочей на поверхности, что приводит к потере качества и прочности сцепления.

Обувь с липучками – это не только комфорт, но и непревзойденная практичность. Однако со временем липучки теряют свою силу. Чтобы восстановить их функциональность, lifestyle-блогер Александра Чорий поделилась простым и эффективным лайфгаком.

Обычно причиной потери эффективности липучек является разрыхление мягкой части или остатки нитей и других прилипающих к поверхности материалов.

Однако с помощью обычной зажигалки или спички можно легко восстановить их работоспособность.

Просто аккуратно подожгите верхнюю часть липучки. Необходимо помнить о безопасности и проводить процедуру у воды, чтобы при необходимости остановить огонь. После этого внимательно удалите остатки мусора с помощью иглы, чтобы липучка работала как новая.

Восстановление липучек – простой и доступный способ продлить жизнь вашей обуви.

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