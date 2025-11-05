Как выбрать действительно ароматную тыкву: советы, которые спасут вас от "картофельного" вкуса / © Associated Press

Однако, согласитесь, не каждая тыква одинаково вкусная, бывает, смотришь, а она красивая, насыщенная, пахнет медом, а на вкус, как вареная картошка. Автор страницы TreskaBlog поделилась простыми, но действенными советами, как выбрать действительно вкусную тыкву, не ориентируясь только на цвет или размер, потому что не каждая хорошая тыква — сладкая.

Вкус зависит не только от сорта, но и от условий выращивания, например, температуры, полива и подкормки. Этот год в большинстве регионов Украины был не слишком теплым, поэтому многие тыквы просто не успели «созреть на сладость». Поэтому даже сорт, который обычно идеально сладкий, мог получиться нейтральным. Но есть сорта, которые почти никогда не подводят, давайте разберемся о которых идет речь.

Мускатные тыквы

Это самые сладкие тыквы, именно те, которые хочется запекать с корицей или делать из них десерты. В них сахара 6-8%, тогда как в других — только 3-5%. К этой категории относятся Баттернат (Butternut), Мускат Прованский (Muscat de Provence), арабские мускатные сорта и другие.

Баттернат — грушевидный, с гладкой бежевой кожурой. Внутри — яркая оранжевая мякоть с медово-ореховым ароматом. Из него получается идеальное пюре, супы и даже тыквенный латте.

Мускат Прованский — приплюснутый, с серо-зеленой кожурой, похожий на антикварный декор, но главное внутри: сладкий, насыщенный и ароматный.

Honey Nut — будто «минибаттернат», весит до полукилограмма, идеален для порционного запекания. Разрезаете и сразу готовите без остатков.

Если ищете тыкву для десертов, пирогов или запекания с медом — выбирайте мускатную. Именно она подарит ту «сахарную» нежность, за которую мы любим тыквы.

Крупноплодные тыквы

Не дайте названию себя обмануть, «крупноплодные» не всегда гигантские. Это просто традиционные сорта с оранжевой мякотью, плотной структурой и нейтральным вкусом.

К этой группе относятся Golden Delicious, Марина де Киоджа и другие. Они менее сладкие, но лучше держат форму во время термообработки, поэтому прекрасно подходят для:

каш с пшеном или рисом,

соленых пирогов,

тыквенных супов-пюре,

запеканок.

Если не хотите приторно-сладкого вкуса, именно крупноплодная тыква станет вашим фаворитом.

Хоккайдо

Сорт, который покоряет всех, кто хоть раз его пробовал. Хоккайдо — небольшой, с ярко-оранжевой кожурой, которую можно есть. У него выраженный ореховый привкус, плотную текстуру и невероятно ароматный привкус. Именно поэтому кулинары советуют сочетать его с сыром с плесенью, сливками или картофелем.

Самым вкусным сочетанием может стать запеканка с картофелем, тыквой Хоккайдо и сыром с голубой плесенью.

Кормовые тыквы

Они огромные, имеют красивую яркую мякоть и эффектный вид на фото. Но, к сожалению, почти не имеют сладости. Именно поэтому их чаще всего используют для корма скоту или декоративных целей. Добавлять их можно, например, в каши или супы, но чудес не ждите. Содержание сахара в них минимальное, а вкус — «пустоватый».

Как не ошибиться

Выбирайте тыкву с твердой кожурой, без трещин и пятен.

Цвет хвостика должен быть сухим, это знак, что плод естественно созрел.

Спелая тыква тяжелее, чем кажется на вид, внутри плотная мякоть.

Если есть возможность, понюхайте место среза, приятный орехово-медовый аромат — знак, что надо «брать!».

Даже самый вкусный сорт может показаться «никаким», все зависит от погоды и ухода. Поэтому если тыква «подвела», не спешите списывать ее сорт. В следующем сезоне она может стать вашим фаворитом.

Осень — время тепла, домашних ароматов и тыквенного уюта. Выберите свою идеальную тыкву и пусть кухня наполнится ароматом корицы, карамели и счастья.