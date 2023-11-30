Как выбрать елку, чтобы она стояла долго и не осыпалась: 7 важных моментов

В некоторых регионах нашей страны продажа новогодних елок начнется в самое ближайшее время. Но, если вы хотите, чтобы купленная заранее елка простояла до Рождества и до Нового года, вам нужно выбирать ее очень внимательно.

Эксперт рассказал Еxpress.co.uk, на что обращают внимание профессионалы, когда закупают елки, чтобы они были здоровыми и прослужили до Рождества.

Есть определенные вещи, которые покажут, достаточно ли здорово дерево, чтобы оставаться ярким и пышным на протяжении всего праздничного сезона.

Аромат дерева

Разные деревья пахнут по-разному, но сильный, приятный и свежий аромат является хорошим показателем здорового дерева. Затхлый и плесневелый запах – признак возможного разложения.

Равномерно распределенные ветви

Равномерно расположенные ветки показывают, что за деревом правильно ухаживали. Любые голые участки показывают, что дерево находится в состоянии стресса, а это значит, что оно не протянет до Рождества.

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Цвет

Первое и самое простое, на что следует обратить внимание покупателям елок, — это цвет. Нужно, чтобы ваше дерево выглядело как можно более ярким и зеленым. Не забудьте внимательно осмотреть все дерево, чтобы убедиться, что на нем нет участков с серой или коричневой хвоей.

Состояние иголок

Убедитесь, что иголки гибкие, поскольку жесткие иголки, которые легко ломаются, являются первым признаком умирающего дерева.

Опадение хвои

Проверить хвою можно, проведя руками по ветвям или постукивая по стволу дерева. Имейте в виду, что некоторое опадание хвои будет, но, если опадает слишком много, стоит поискать более свежее дерево.

Условия хранения

Выбирайте дерево, которое хранится в частично затененном месте. Деревьям, которые хранились в частично затененном месте, будет легче адаптироваться, когда их перенесут в помещение.

Крепкий ствол

Крепкий ствол необходим для безопасности и является положительным признаком здоровой рождественской елки. Это указывает на то, что за деревом хорошо ухаживали и оно правильно развивалось.

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