Как выбрать идеальный арбуз: секреты, о которых знают только фермеры и садоводы

арбуз / © Associated Press

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Есть ароматы, которые мгновенно возвращают нас в детство. Запах свежескошенной травы, тёплый дождь после жары, спелые персики и, конечно же, разрезанный арбуз, который пахнет солнцем. Его сложно сравнить с каким-либо другим фруктом: нежный цветочный аромат, свежая зеленоватая нотка и сочная мякоть, которая буквально тает во рту.

Но почти каждый хотя бы раз приносил домой огромный арбуз, который оказывался пресным, водянистым или даже мучнистым. И тогда возникает закономерный вопрос, можно ли ещё в магазине понять, что внутри скрывается именно то, что вы ищете.

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Оказывается, это возможно, издание Serious Eats рассказало о простых признаках, которые почти безошибочно помогают определить спелый плод.

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На первый взгляд все арбузы одинаковы, но на самом деле разница между плодами из крупных торговых сетей и местных хозяйств может быть колоссальной. Причина проста, ведь крупные производители вынуждены собирать урожай немного раньше, чтобы плоды выдержали транспортировку, хранение на складах и несколько дней на полках магазина. Полностью спелый арбуз просто не пережил бы столь длительное путешествие.

Именно поэтому в супермаркетах нередко продают плоды, созревшие примерно на 90% или даже меньше. Они выглядят красиво, но по вкусу могут уступать.

Зато фермерские хозяйства могут позволить себе собирать урожай максимально спелым. Такие арбузы не только слаще, но и сочнее, ароматнее и имеют более насыщенную текстуру. Впрочем, это не значит, что хороший арбуз невозможно найти в обычном магазине, просто нужно внимательнее присмотреться.

Арбуз / © Associated Press

Признаки идеального арбуза

Кожица должна быть матовой. Блестящая поверхность кажется красивой, но именно она часто свидетельствует о недостаточной зрелости. У лучших арбузов слегка тусклая, словно восковая кожура без глянцевого блеска. Именно так выглядят плоды, созревшие естественным путем. Обратите внимание на форму, важна симметрия. Качественный арбуз должен быть ровным, хорошо округлым, без впадин, перекосов или вытянутых концов. Если одна из сторон выглядит недоразвитой, это может свидетельствовать о плохом опылении, а это нередко влияет и на вкус. Желтое пятно — хороший знак. Пожалуй, это самый важный ориентир. Светло-жёлтое или кремовое пятно сбоку — это место, где арбуз лежал на земле и спокойно дозревал под солнцем. Если же пятно почти белое, скорее всего, плод сорвали слишком рано. «Паутинка» на кожуре — не дефект. Коричневая сеточка или своеобразные «шрамы» многих отпугивают, а зря. Такая естественная «паутинка» часто появляется после активного опыления цветков и является одним из лучших показателей высокой сахаристости. Чем больше таких естественных рубчиков, тем выше вероятность, что арбуз будет очень сладким. Засохший хвостик — признак зрелости. Если плодоножка высохла и стала коричневой — это хороший знак, означающий, что арбуз естественным образом завершил созревание на баштане. А вот зеленый, свежий хвостик часто говорит о том, что плод срезали преждевременно. Четкие полосы. Для большинства современных сортов характерны контрастные полосы. Чем они выразительнее, тем лучше сформировался плод. Единственное исключение — специальные или старые сорта без полосатого рисунка. Едва заметные ребра. Если внимательно провести рукой по кожуре, можно почувствовать тонкие естественные продольные прожилки. У хорошо созревших плодов они более выражены — это небольшая деталь, но она тоже помогает сделать правильный выбор. Вес. Не стесняйтесь поднимать несколько арбузов одинакового размера. Тот, который кажется тяжелее, почти всегда будет сочнее. Дополнительный вес означает больше воды внутри, а значит — больше сочности. Постучите по арбузу. Самый известный способ всё же работает, правда, не совсем так, как многие думают. Звук не подскажет, насколько арбуз сладкий, зато поможет понять, нет ли внутри повреждений. Если после лёгкого удара ощущается упругая вибрация, а звук ровный и звонкий — мякоть, скорее всего, осталась плотной. Если же звук глухой и как будто «поглощается» плодом, внутри могут быть ушибы или нарушена структура.

Если вы покупаете разрезанный арбуз, есть ещё один секрет. Иногда возле семечек можно заметить маленькие блестящие кристаллы — это кристаллизовавшийся природный сахар, а значит, это очень хороший признак сладкого вкуса.

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Идеальный арбуз — это не случайность и не вопрос удачи. Достаточно потратить несколько лишних минут у прилавка, внимательно осмотреть кожуру, оценить форму, вес, цвет пятна и состояние плодоножки.

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