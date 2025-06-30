Как выбрать идеальный плинтус для вашего дома: действенные советы

Как выбрать идеальный плинтус для вашего дома / © Credits

Реклама

Кроме эстетической функции, плинтусы защищают нижнюю часть стен от механических повреждений, пыли и влаги, а также маскируют швы между стеной и полом, которые могут появляться в результате сезонного расширения или усадки древесины.

Современные интерьеры все чаще используют дизайн, где даже мелкие элементы, например плинтусы, имеют продуманную стилистику и подчеркивают характер жилья. Поэтому если вы хотите придать вашему пространству гармоничный вид — стоит знать, как правильно выбрать этот элемент, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Важность плинтуса

Плинтусы — это не просто декор. Их основные функции:

Реклама

Защита нижней части стены от ударов мебелью, пылесоса или влажной уборки.

Маскировка щелей между полом и стеной.

Визуальное завершение пространства — как рамка для картины, плинтус очерчивает комнату и придает ей структурности.

Возможность скрыть провода в моделях с кабель-каналами.

Популярные материалы

Дерево

Классика, которая никогда не выходит из моды. Деревянные плинтусы могут быть окрашены или покрыты лаком, в зависимости от дизайна. Самые популярные породы: дуб, ясень, орех, сосна и тополь.

Плюсы:

Экологичность.

Можно шлифовать и перекрашивать.

Теплый, натуральный вид.

Минусы:

Более высокий ценовой сегмент.

Склонность к деформациям при повышенной влажности.

Совет: для покраски лучше всего подходит тополь или сосна — они имеют гладкую поверхность и равномерно прокрашиваются.

Реклама

МДФ (Среднеплотная древесноволокнистая плита)

Бюджетная альтернатива дереву, имеет стабильную форму и легко окрашивается.

Плюсы:

Низкая цена.

Большой выбор профилей и стилей.

Легкость монтажа.

Минусы:

Уязвимость к влаге.

Невозможность реставрации после повреждения.

ПВХ (пластик)

Подходит для помещений с повышенной влажностью: ванных комнат, подвалов или кухонь.

Реклама

Плюсы:

Водостойкость.

Легкий вес.

Демократичная цена.

Минусы:

Менее привлекательный внешний вид.

Неблагоприятный с точки зрения экологии.

Выбор высоты

Существует простое правило: надо учесть высоту плинтуса и высоту потолка. То есть, для потолка высотой 2,7 м, оптимальная высота плинтуса — 9 см.

Низкие (5-7 см) — минималистичные, неброские, хорошо сочетаются с современными стилями (скандинавский, минимализм).

Средние (8-12 см) — универсальный вариант для большинства интерьеров.

Высокие (от 15 см и более) — выглядят солидно и элегантно, подходят для классических или арт-деко интерьеров.

Какие бывают типы плинтусов

Классический . Самый распространенный тип — выступает над стеной, доступен в разных профилях: плоский, фигурный, с филенками.

Флеш (вровень со стеной) — современный, сдержанный вариант, создает иллюзию цельной стены без выступов. Монтируется сложнее, требует специальной подготовки.

Плавающий. Современная дизайнерская новинка: между стеной и полом остается щель, которая создает эффект "плавучей" стены.

Молдинги и отделка

Чтобы скрыть щели или неровности, дизайнеры советуют устанавливать дополнительные молдинги:

Реклама

Четверть круга — классика.

Плинтусный башкмак — немного изящнее.

Дополнительный совет: если у вас пол из плитки, замените молдинг силиконовым герметиком или декоративным профилем.

Цвет

Плинтусы не обязательно должны быть белыми. В современном дизайне активно используются контрастные оттенки:

Черные или графитовые — для драматических, современных интерьеров.

Пастельные — для спокойных, мягких интерьеров в стиле прованс или шеби-шик.

Цвет пола — для зрительной целостности.

Главное — гармония

Когда вы выбираете плинтус, ориентируйтесь на стиль дверей, наличников, оконных рам, напольного покрытия и общую стилистику помещения. Хороший плинтус — это не просто деталь, это «рамка», которая подчеркивает красоту вашего дома.

Независимо от того, вы делаете косметический ремонт или создаете дом своей мечты — не пренебрегайте плинтусами. Эти несколько сантиметров могут сделать ваш интерьер стильным, гармоничным и завершенным.

Реклама