- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 147
- Время на прочтение
- 3 мин
Как выбрать идеальный плинтус для вашего дома: действенные советы
Хотя плинтусы часто остаются без внимания во время ремонта или отделке жилья, они играют важную роль в создании целостного и завершенного вида интерьера.
Кроме эстетической функции, плинтусы защищают нижнюю часть стен от механических повреждений, пыли и влаги, а также маскируют швы между стеной и полом, которые могут появляться в результате сезонного расширения или усадки древесины.
Современные интерьеры все чаще используют дизайн, где даже мелкие элементы, например плинтусы, имеют продуманную стилистику и подчеркивают характер жилья. Поэтому если вы хотите придать вашему пространству гармоничный вид — стоит знать, как правильно выбрать этот элемент, об этом рассказало издание Martha Stewart.
Важность плинтуса
Плинтусы — это не просто декор. Их основные функции:
Защита нижней части стены от ударов мебелью, пылесоса или влажной уборки.
Маскировка щелей между полом и стеной.
Визуальное завершение пространства — как рамка для картины, плинтус очерчивает комнату и придает ей структурности.
Возможность скрыть провода в моделях с кабель-каналами.
Популярные материалы
Дерево
Классика, которая никогда не выходит из моды. Деревянные плинтусы могут быть окрашены или покрыты лаком, в зависимости от дизайна. Самые популярные породы: дуб, ясень, орех, сосна и тополь.
Плюсы:
Экологичность.
Можно шлифовать и перекрашивать.
Теплый, натуральный вид.
Минусы:
Более высокий ценовой сегмент.
Склонность к деформациям при повышенной влажности.
Совет: для покраски лучше всего подходит тополь или сосна — они имеют гладкую поверхность и равномерно прокрашиваются.
МДФ (Среднеплотная древесноволокнистая плита)
Бюджетная альтернатива дереву, имеет стабильную форму и легко окрашивается.
Плюсы:
Низкая цена.
Большой выбор профилей и стилей.
Легкость монтажа.
Минусы:
Уязвимость к влаге.
Невозможность реставрации после повреждения.
ПВХ (пластик)
Подходит для помещений с повышенной влажностью: ванных комнат, подвалов или кухонь.
Плюсы:
Водостойкость.
Легкий вес.
Демократичная цена.
Минусы:
Менее привлекательный внешний вид.
Неблагоприятный с точки зрения экологии.
Выбор высоты
Существует простое правило: надо учесть высоту плинтуса и высоту потолка. То есть, для потолка высотой 2,7 м, оптимальная высота плинтуса — 9 см.
Низкие (5-7 см) — минималистичные, неброские, хорошо сочетаются с современными стилями (скандинавский, минимализм).
Средние (8-12 см) — универсальный вариант для большинства интерьеров.
Высокие (от 15 см и более) — выглядят солидно и элегантно, подходят для классических или арт-деко интерьеров.
Какие бывают типы плинтусов
Классический. Самый распространенный тип — выступает над стеной, доступен в разных профилях: плоский, фигурный, с филенками.
Флеш (вровень со стеной) — современный, сдержанный вариант, создает иллюзию цельной стены без выступов. Монтируется сложнее, требует специальной подготовки.
Плавающий. Современная дизайнерская новинка: между стеной и полом остается щель, которая создает эффект "плавучей" стены.
Молдинги и отделка
Чтобы скрыть щели или неровности, дизайнеры советуют устанавливать дополнительные молдинги:
Четверть круга — классика.
Плинтусный башкмак — немного изящнее.
Дополнительный совет: если у вас пол из плитки, замените молдинг силиконовым герметиком или декоративным профилем.
Цвет
Плинтусы не обязательно должны быть белыми. В современном дизайне активно используются контрастные оттенки:
Черные или графитовые — для драматических, современных интерьеров.
Пастельные — для спокойных, мягких интерьеров в стиле прованс или шеби-шик.
Цвет пола — для зрительной целостности.
Главное — гармония
Когда вы выбираете плинтус, ориентируйтесь на стиль дверей, наличников, оконных рам, напольного покрытия и общую стилистику помещения. Хороший плинтус — это не просто деталь, это «рамка», которая подчеркивает красоту вашего дома.
Независимо от того, вы делаете косметический ремонт или создаете дом своей мечты — не пренебрегайте плинтусами. Эти несколько сантиметров могут сделать ваш интерьер стильным, гармоничным и завершенным.