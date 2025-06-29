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Как выбрать лучшие шторы для вашей спальни
Ваша спальня — это не просто комната для сна, а личное пространство покоя, уюта и восстановления.
От правильного выбора кровати до освещения и текстиля — каждая деталь имеет значение. Одним из важнейших элементов в этом списке являются шторы. Они не только защищают от света и посторонних взглядов, но и создают атмосферу и стиль.
Издание Martha Stewart собрало советы, чтобы помочь вам сделать правильный выбор штор для спальни — от тканей и цветов до стиля, длины и фурнитуры.
Лучшие ткани
Когда вы выбираете шторы, прежде всего обратите внимание на ткань. Она определяет не только внешний вид, но и функциональность: уровень затемнения, теплоизоляцию, уход.
Хлопок
Самый популярный и практичный вариант. Легкая и простая в уходе. Идеально подходит для повседневного интерьера и ценителей натуральных материалов.
Преимущества: можно стирать в машинке, хорошо сочетается с другими слоями.
Шелк
Роскошный выбор для элегантных интерьеров. Пропускает свет, создает мягкое сияние.
Преимущества: имеет изысканный вид, подходит для классических стилей.
Недостатки: сложный в уходе, боится влаги и солнца.
Вельвет / бархат
Плотная тяжелая ткань, идеальная для полного затемнения и теплоизоляции. Идеально для южных окон или комнат с утренним солнцем.
Недостатки: накапливает пыль — нуждается в регулярной чистке.
Полиэстер
Бюджетная и практичная ткань, популярная среди молодых семей и арендаторов.
Преимущества: не мнется, проста в уходе.
Минусы: легко впитывает запахи, не подходит для кухни.
Лен
Натуральная легкая ткань, которая хорошо драпируется и пропускает свет, сохраняет приватность. Подходит для скандинавских, минималистичных, природных интерьеров.
Совет: лучше выбирать варианты с дополнительной подкладкой для лучшего затемнения.
Цвет и узор
Цвет имеет значение
Учитывайте цвет стен, постельного белья и мебели.
Холодные тона сочетаются с другими холодными, теплые — с теплыми.
Избегайте слишком ярких цветов — они могут испортить атмосферу отдыха.
Если спальня заливается солнцем — выбирайте устойчивые к выгоранию ткани.
Узоры
Узорчатые шторы могут стать центральным акцентом, как картина на стене.
Если интерьер активный — выберите однотонные шторы.
Если стены спальни нейтральные — смело добавляйте рисунки или вышивку.
Стили
Разные виды крепления штор создают разное настроение. Выберите тот, что подходит именно вам:
Французские складки. Элегантный и формальный стиль. Складки начинаются на расстоянии нескольких сантиметров от верха.
Простая сборка, мягкие складки по всей ширине, отличный вариант для небольших окон и уютного стиля.
Люверсы. Металлические кольца для крепления штор непосредственно на карниз. Стильно, современно, удобно.
Петли. Петли из ткани, через которые продевается карниз. Простой и универсальный вариант для многих стилей.
Глубокие складки. Дает четкий и структурированный вид. Хорошо подходит для минимализма или лофта.
Декоративные драпировки. Декоративный элемент для романтического или классического интерьера. Требует дополнительного слоя для функциональности.
Важно учесть
Размер и длина
Самые распространенные длины: 213 см, 244 см и 274 см.
Шторы должны либо касаться пола, либо «плавать» над ним.
Для драматического эффекта — добавьте 10-15 см для «подпора».
Монтаж
Вешайте карниз на 10-15 см выше окна — это визуально увеличивает высоту потолка.
Карниз должен выступать по бокам на 15-30 см — так окно будет выглядеть больше.
Шары
В идеале — комбинируйте прозрачные шторы (вуаль) для дневного света и плотные (блэкаут) для ночного сна.
Такой дуэт позволяет контролировать свет и обеспечить приватность.
Завязки
Шторные подхваты — это не только декоративный элемент, но и практичная вещь. Они позволяют красиво и удобно открывать шторы.
Блэкаут шторы
Для тех, кто ценит полную темноту — идеальны. Также помогают уменьшить шум и сохранить тепло.
Частые вопросы
Должны ли шторы касаться пола? Да, для классического вида шторы должны достигать пола. Если хотите «эффект театра» — добавьте к длине еще 10-15 см.
Можно ли сочетать жалюзи и шторы? Да, это идеальный вариант для гибкого контроля света и стиля.
Что выбрать вместо штор? Если шторы вам не нравятся, рассмотрите: римские шторы, жалюзи, деревянные ставни, тканевые панели.
Шторы в спальне — это не просто элемент декора. Они влияют на ваш сон, атмосферу и общую гармонию комнаты. Ориентируйтесь на свой стиль жизни, предпочтения в уходе, уровень затемнения и, конечно, общий интерьер.