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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Время на прочтение
3 мин

Как выбрать лучшие шторы для вашей спальни

Ваша спальня — это не просто комната для сна, а личное пространство покоя, уюта и восстановления.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как выбрать лучшие шторы для вашей спальни

Как выбрать лучшие шторы для вашей спальни / © Credits

От правильного выбора кровати до освещения и текстиля — каждая деталь имеет значение. Одним из важнейших элементов в этом списке являются шторы. Они не только защищают от света и посторонних взглядов, но и создают атмосферу и стиль.

Издание Martha Stewart собрало советы, чтобы помочь вам сделать правильный выбор штор для спальни — от тканей и цветов до стиля, длины и фурнитуры.

Лучшие ткани

Когда вы выбираете шторы, прежде всего обратите внимание на ткань. Она определяет не только внешний вид, но и функциональность: уровень затемнения, теплоизоляцию, уход.

Хлопок

Самый популярный и практичный вариант. Легкая и простая в уходе. Идеально подходит для повседневного интерьера и ценителей натуральных материалов.

Преимущества: можно стирать в машинке, хорошо сочетается с другими слоями.

Шелк

Роскошный выбор для элегантных интерьеров. Пропускает свет, создает мягкое сияние.

Преимущества: имеет изысканный вид, подходит для классических стилей.

Недостатки: сложный в уходе, боится влаги и солнца.

Вельвет / бархат

Плотная тяжелая ткань, идеальная для полного затемнения и теплоизоляции. Идеально для южных окон или комнат с утренним солнцем.

Недостатки: накапливает пыль — нуждается в регулярной чистке.

Полиэстер

Бюджетная и практичная ткань, популярная среди молодых семей и арендаторов.

Преимущества: не мнется, проста в уходе.

Минусы: легко впитывает запахи, не подходит для кухни.

Лен

Натуральная легкая ткань, которая хорошо драпируется и пропускает свет, сохраняет приватность. Подходит для скандинавских, минималистичных, природных интерьеров.

Совет: лучше выбирать варианты с дополнительной подкладкой для лучшего затемнения.

Цвет и узор

Цвет имеет значение

  • Учитывайте цвет стен, постельного белья и мебели.

  • Холодные тона сочетаются с другими холодными, теплые — с теплыми.

  • Избегайте слишком ярких цветов — они могут испортить атмосферу отдыха.

  • Если спальня заливается солнцем — выбирайте устойчивые к выгоранию ткани.

Узоры

  • Узорчатые шторы могут стать центральным акцентом, как картина на стене.

  • Если интерьер активный — выберите однотонные шторы.

  • Если стены спальни нейтральные — смело добавляйте рисунки или вышивку.

Стили

Разные виды крепления штор создают разное настроение. Выберите тот, что подходит именно вам:

  • Французские складки. Элегантный и формальный стиль. Складки начинаются на расстоянии нескольких сантиметров от верха.

  • Простая сборка, мягкие складки по всей ширине, отличный вариант для небольших окон и уютного стиля.

  • Люверсы. Металлические кольца для крепления штор непосредственно на карниз. Стильно, современно, удобно.

  • Петли. Петли из ткани, через которые продевается карниз. Простой и универсальный вариант для многих стилей.

  • Глубокие складки. Дает четкий и структурированный вид. Хорошо подходит для минимализма или лофта.

  • Декоративные драпировки. Декоративный элемент для романтического или классического интерьера. Требует дополнительного слоя для функциональности.

Важно учесть

Размер и длина

  • Самые распространенные длины: 213 см, 244 см и 274 см.

  • Шторы должны либо касаться пола, либо «плавать» над ним.

  • Для драматического эффекта — добавьте 10-15 см для «подпора».

Монтаж

  • Вешайте карниз на 10-15 см выше окна — это визуально увеличивает высоту потолка.

  • Карниз должен выступать по бокам на 15-30 см — так окно будет выглядеть больше.

Шары

  • В идеале — комбинируйте прозрачные шторы (вуаль) для дневного света и плотные (блэкаут) для ночного сна.

  • Такой дуэт позволяет контролировать свет и обеспечить приватность.

Завязки

Шторные подхваты — это не только декоративный элемент, но и практичная вещь. Они позволяют красиво и удобно открывать шторы.

Блэкаут шторы

Для тех, кто ценит полную темноту — идеальны. Также помогают уменьшить шум и сохранить тепло.

Частые вопросы

  • Должны ли шторы касаться пола? Да, для классического вида шторы должны достигать пола. Если хотите «эффект театра» — добавьте к длине еще 10-15 см.

  • Можно ли сочетать жалюзи и шторы? Да, это идеальный вариант для гибкого контроля света и стиля.

  • Что выбрать вместо штор? Если шторы вам не нравятся, рассмотрите: римские шторы, жалюзи, деревянные ставни, тканевые панели.

Шторы в спальне — это не просто элемент декора. Они влияют на ваш сон, атмосферу и общую гармонию комнаты. Ориентируйтесь на свой стиль жизни, предпочтения в уходе, уровень затемнения и, конечно, общий интерьер.

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