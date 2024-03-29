Как выбрать магнолию для сада: идеальная высота, размер и аромат

Магнолия — выносливое дерево, которое отлично подходит для любого климата. Деревья магнолии — отличный выбор для дачного участка из-за ее выносливости и элегантных ранних цветов.

Существует много сортов магнолии, они отличаются размером, формой цветка и цветом. Некоторые цветут ранней весной, другие же радуют цветами все лето.

Выбирая дерево магнолии для своего участка или сада, следует принять во внимание некоторые вещи. Сорта бывают разных форм и размеров, поэтому важно найти тот, который подходит именно вам.

О том, как различаются сорта по высоте, рассказывает Еxpress.co.uk

Низкорослые магнолии

Магнолия Royal Star / Фото: Credits

Если вам нужен мелкий сорт, попробуйте деревья Royal Star или Rose Marie. Первый с широкими белыми цветками достигает высоты от 3 до 4,5 метров, а второй с розовыми прямостоячими цветками не достигает высоты более 3 метров.

Высокие сорта магнолий

Магнолия Teddy Bear / Фото: Credits

Если вы хотите дерево повыше, обратите внимание на магнолии Black Tulip, они имеют бордово-красный цвет и обычно появляются раньше листвы ранней весной. С другой стороны, у звездчатых магнолий, таких как Teddy Bear, широкий и более ароматный цветок. Оба сорта достигают около 6 метров в высоту и около 3 метров в ширину.

Очень высокие сорта магнолий

Магнолия Yellow Bird / Фото: Credits

Если вы ищете что-то повыше, то магнолия Yellow Bird предлагает уникальный канареечно-желтый цветок, который расцветает поздней весной, а дерево достигает 12 метров в высоту. Магнолия Felix Jury вырастет до 12 метров в высоту и около 4 метров в ширину. Она дает более 100 ароматных ярко-розовых цветков.

Как ухаживать за магнолиями

Магнолии могут расти практически в любом климате. Лучшее состояние для любой магнолии — находиться на открытом солнце. В более теплом и сухом климате небольшая дневная тень полезна для этого дерева.

Бутоны распускаются ранней весной или летом, поэтому зимой не обрезайте их слишком поздно, иначе вы рискуете срезать бутон.

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