Как выбрать рождественскую елку с заботой о природе: советы от WWF-Украина

В преддверии зимних праздников улицы городов заполнены разнообразными живыми хвойными растениями или их ветками для продажи. Но задумывались ли вы, какой ценой на рынках появляются эти деревья? Часть из них, к сожалению, имеют нелегальное происхождение. WWF-Украина делится простыми шагами, которые помогут вам приобрести дерево к праздникам сознательно, не причиняя вреда природе.

Но прежде разберемся, почему важно выбирать легальные деревья? Ежегодно сотни тысяч хвойных растений в Украине нелегально срубают, в том числе в ценных природных лесах, еще не имеющих должного природоохранного статуса. Их вырубка наносит значительный ущерб экосистемам, в том числе уничтожая молодое поколение хвойных деревьев.

Легально заготовленные деревья выращиваются государственными лесохозяйственными предприятиями и другими лесопользователями специально для праздников на плантациях или заготавливаются во время рубок по уходу за лесами.

Проверить легальность елки вы можете следующим образом:

Ищите бирку с кодом

Легальные елки имеют специальную маркировку, которая гарантирует законность их происхождения — бирки с информацией о происхождении дерева, которые размещают на нижней части ствола елки. Код на бирке можно проверить на официальном сайте Государственного агентства лесных ресурсов Украины — open.ukrforest.com. Если у дерева нет бирок или его кода нет в базе данных — оно нелегального происхождения.

Проверьте документы у продавца

У продавца должны быть накладные по лесничеству и разрешительные документы на торговлю.

Выбирайте только официальные точки продаж

Легальные ярмарки елок обычно имеют огражденную территорию, линейку для измерения размера новогоднего дерева и обнародованную стоимость погонного метра, режим работы и информацию о субъекте предпринимательской деятельности, осуществляющему продажу.

За незаконную вырубку, транспортировку и реализацию нелегальных елок предусмотрена административная и уголовная ответственность. Если вы видите точки продажи елок без маркировки или документов, мы призываем быть неравнодушными и сообщить об этом полиции по номеру 102.

Кроме того, можно воспользоваться другими экологическими альтернативами:

Елка в горшке – это отличный вариант для тех, кто имеет возможность высадить дерево после праздников в своем дворе. Выбирая этот вариант, вы дарит вторую жизнь новому дереву.

Творческий подход – создайте новогоднее дерево из подручных предметов, наряжайте гирляндами комнатные растения, создайте елку из книг или украсьте живую во дворе. Импровизируйте!

А вот искусственная елка не является удачной альтернативой. На первый взгляд, это практический вариант, но их экологичный след значителен: при изготовлении пластика используются нефтепродукты и ископаемое топливо. Пластик нуждается в много энергии. Рано или поздно такую елку придется заменить, и пока вы будете радоваться новой, старая — станет опасным уходом. Если вы все же выбрали искусственную елку, используйте ее максимально долго.

WWF-Украина напоминает: каждое ваше действие имеет значение, а выбор елки – это еще одна возможность поддержать сохранность лесов. Легальные и экологические решения позволяют создать праздник, не причиняя вреда окружающей среде.

Леса – одно из ключевых направлений работы WWF. WWF-Украина направляет усилия на сокращение темпов обезлесения, улучшение практик управления лесами и сохранение ценных лесов. Команда воплощает проекты в широких темах: идентификация и сохранение подснежников, противодействие незаконным рубкам, стали практики ведения лесного хозяйства и трансформация лесной политики Украины. Миссия лесного направления WWF-Украина, которую организация реализует с партнерами по всему миру, — построить мир, богатый широкими, устойчивыми лесными ландшафтами, приносящими пользу биоразнообразию, людям и климату.

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