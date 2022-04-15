Как вымыть холодильник и избавиться от неприятного запаха

Если вы решили вернуться домой и обнаружили неприятный запах в холодильнике – мы подскажем, как от него избавиться.

Много украинцев вынуждены были покинуть свои дома в спешке, поэтому на кухнях у нас остались холодильники, полные еды. За время войны еда, конечно же, испортилась, а в холодильнике появился неприятный запах и плесень. Если в доме были перебои со светом или вы, уезжая, и вовсе его отключили, то, скорее всего, запах на вашей кухне непередаваем. В подобной ситуации может показаться, что лучший способ – купить новый холодильник, но не опускайте руки, ведь спасти можно и этот.

Подготовка холодильника:

1. Если ваш холодильник был включен в розетку – нужно его отключить и разморозить.

2. Пока холодильник размораживается – вытащите всю еду.

3. Вытащите все полки.

4. Разморозку морозильной камеры можно ускорить, если положить в нее кухонную доску, а на нее – миску или кастрюлю с горячей водой. Без подставки горячую миску не ставьте, поскольку можете повредить/деформировать морозильную камеру, которая практически во всех моделях холодильников из пластика. Также не рекомендуем сдирать намерзший лет лопаткой – лучше подождать, пока он немного растает.

5. Когда холодильник разморожен, можно преступить к его мытью.

Чем мыть холодильник, чтобы устранить грязь и неприятный запах:

1. Лимонная кислота. Разведите две чайные ложки лимонной кислоты в теплой воде и хорошо вымойте раствором весь холодильник с помощью губки.

2. Моющее средство для посуды. Вымойте холодильник вашим средством для посуды. Но если запах был очень сильным, при этом способе он может остаться.

3. Уксус. Это один из самых лучших способов – разведите небольшое количество обычного столового уксуса в воде комнатной температуры и хорошо протрите раствором весь холодильник. Уксус устранит запах и дезинфицирует.

4. Пищевая сода + уксус. Если в холодильнике плесень, а моющее средство вы использовать не хотите, сделайте раствор из пищевой соды, разведя 1 столовую ложку в литре горячей воды. Вымойте этим раствором весь холодильник, потом промойте чистой водой. После этого сделайте раствор с уксусом и протрите холодильник, затем снова промойте чистой теплой водой.

5. Хозяйственное мыло + моющее средство для посуды + сода + горячая вода. Это тяжелая артиллерия, которая точно поможет сделать ваш холодильник чистым. Смешайте все перечисленное и хорошо вымойте холодильник. Затем промойте холодильник чистой теплой водой. Если остался неприятный запах, можно промыть его еще раз раствором из уксуса.

6. Нашатырный спирт. Смешайте 30 мл нашатыря с 300 мл воды и протрите холодильник.

7. Специальные средства для мытья холодильника. Помимо подручных средств, можно, конечно же, сходить в магазин и купить химические средства для мытья холодильника.

Также важно:

После всех вышеперечисленных способов нужно в конце промывать холодильник чистой водой.

Помойте также все полки и контейнеры холодильника и дайте им высохнуть.

Не забывайте о резинках на дверях, ведь часто в них накапливается много грязи, которая дает неприятный запах. Вымыть их поможет зубная щетка.

Холодильник включайте после того, как он полностью высохнет.

Если остался запах, его можно попробовать устранить с помощью магазинных поглотителей запахов, но также и более простыми методами, например, активированным углем: просто поставьте в холодильник 5 таблеток на небольшом блюдечке. Также убрать запах может помочь пищевая сода – насыпьте несколько ложек на блюдечко и поставьте на полку холодильника на ночь.

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