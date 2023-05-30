Азалии можно выращивать практически в любом саду. Хотя уход за этими кустарниками относительно прост, есть некоторые вещи, которые следует учитывать.

Азалия - очень эффектный и довольно неприхотливый кустарник, цветущий, как правило, в конце весны.

Ухаживать за азалиями несложно, и, если вы будете соблюдать рекомендации садовых экспертов Gardening know how, они точно украсят ваш сад своим пышным и ярким цветением.

Как выбрать азалию

Лучше всего выбрать сорт азалии, который подходит для вашей климатической зоны. Следующим шагом будет выбор кустарника, соответствующего потребностям вашего ландшафта. Есть сорта азалии, которые сохраняют свои листья в течение всего года, а есть листопадные азалии, которые обычно имеют больший размер цветка, но осенью сбрасывают листья.

Также вам нужно выбрать цвет цветка и время цветения. Азалии бывают разных оттенков - от пастельных до ярких. Обязательно покупайте азалии во время цветения, чтобы точно знать, как будут выглядеть цветы. Время цветения азалии варьируется от весны до начала лета в зависимости от вашего региона. Однако известно, что некоторые новые сорта цветут весной, а затем повторно цветут осенью.

Куда посадить азалию

Наиболее важной частью успешного выращивания азалий является выбор правильного места для посадки. Азалии имеют неглубокую корневую систему и требуют хорошо дренированной почвы. Они не потерпят переувлажнения корневой системы. Эти кустарники также следует сажать в слегка затененном месте, в том числе защищать от жаркого полуденного солнца. Однако слишком много тени может привести к плохому цветению и слабому росту.

Посадочная яма должна быть примерно на 15 см глубже и на 30 см шире корневого кома, чтобы корневой системе было достаточно места. Она должна содержать органические добавки, такие как компост, торфяной мох или сосновую кору, которые помогают улучшить дренаж, увеличить удержание питательных веществ и снизить рН почвы.

Как выращивать азалию: советы опытных садоводов / Фото: Credits

Как пересаживать азалию

Если вы хотите пересадить уже укоренившийся куст, то в более холодных регионах лучше всего сделать это весной, до того, как начнется новый рост. В жарком климате все наоборот. Лучшим временем для пересадки будет конец лета или начало осени.

Мульчирование

Слой мульчи поможет удерживать влагу и не даст прорастать сорнякам. Органические мульчи, такие как сосновая кора, сосновые иголки и высушенные рубленые листья дуба, также помогут улучшить состояние почвы и повысить ее кислотность. При внесении мульчи обязательно держите ее подальше от основного ствола и стеблей растения.

Чем подкармливать азалию

Как правило, нет необходимости составлять график внесения удобрений для ваших новых цветущих азалий. Тем не менее внесение удобрений после того, как растения начнут расти весной, будет полезным, особенно если рост медленный или если растение страдает. Рекомендуется общее сбалансированное удобрение или продукт, специально предназначенный для кислолюбивых растений.

Рассыпьте удобрение вокруг куста от ствола до кончиков ветвей и дальше. Хорошо полейте после нанесения. Избегайте попадания гранул удобрения на листву.

Как выращивать азалию: советы опытных садоводов / Фото: Credits

Обрезка азалии

Азалии не требуют обрезки. Но, если вы хотите сохранить размер, создать лучшую форму или омолодить растение, вы можете его обрезать. Лучшее время для обрезки азалии — это время, когда цветы увядают. Обрезка растения в любое другое время года срежет бутоны для следующего сезона цветения. Даже промедление всего в несколько недель с момента увядания цветов может быть рискованным. Мертвые, отмирающие или слабые ветки можно срезать в любой момент.

Как подготовить азалию к зиме

Независимо от того, живете ли вы на севере или на юге, есть несколько мер предосторожности, чтобы подготовить свои азалии к зимним холодам, которые лишними не будут.

Во-первых, вам нужно прекратить любой дополнительный полив ваших растений осенью. Кроме того, никогда не удобряйте свои растения после середины лета, так как новые побеги, которые могут появиться, станут восприимчивыми к холодам.

Слой мульчи вокруг растения также поможет подготовить его к первым заморозкам.

Чем болеют азалии

Азалии редко беспокоят вредители и болезни, но у них есть несколько общих проблем. Это, как правило, кружевные жуки, корневая гниль и дефицит минералов.

Азалии с дефицитом питательных веществ будут иметь пожелтевшие листья, которые могут опадать, отмершие кончики ветвей и замедленный рост. Для устранения дефицита минералов может потребоваться добавление специальных питательных продуктов, таких как железо.

Если вредитель присутствует и необходим инсектицид, применяйте его, когда растение не цветет, чтобы не нанести прямой вред популяции опылителей. Это касается всех пестицидов, даже тех, которые маркируются как органические.

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