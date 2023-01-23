Как выращивать фиалки: несколько важных правил

Африканские фиалки давно и прочно заняли свое место на наших подоконниках. Популярность фиалок обусловлена их ярким и почти беспрерывным цветением и неприхотливостью.

Но некоторые особенности ухода за африканскими фиалками все же стоит изучить. На что стоит обратить внимание, рассказывает Gardening know how.

Какая почва нужна фиалкам

Если вы новичок в выращивании фиалок, просто купите специальную смесь в садовом центре. Вы также можете сделать ее самостоятельно из торфяного мха, вермикулита и перлита в равных частях.

Как поливать африканские фиалки

Фиалки требовательны к воде, поэтому будьте особенно осторожны при поливе. Поливают их чуть теплой или прохладной водой, отстоянной в течение 48 часов. Поливайте у основания и никогда не брызгайте водой на листву; просто капля может вызвать пятна и повреждения. Поливайте, когда почва становится менее влажной на ощупь. Никогда не позволяйте растущим африканским фиалкам стоять в воде или полностью высыхать. Полив снизу приветствуется, но может быть не лучшим вариантом для новичков в выращивании фиалок.

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Какой свет нужен фиалкам

Интенсивность света должна быть отрегулирована, от яркой до средней интенсивности. Свет влияет на цветение. Африканские фиалки с темно-зеленой листвой обычно нуждаются в более высоком уровне освещения, чем растения с бледной или средне-зеленой листвой.

Регулярно переворачивайте горшки, чтобы цветы не тянулись к свету и растение в горшке росло равномерно. Лучше всего поместить африканские фиалки на расстоянии метра от окна, выходящего на юг или запад. Если этот свет не идет в течение восьми часов, стоит добавить люминесцентные лампы.

Удобрение для фиалок

Удобряйте фиалки специальным составом для африканской фиалки или подкормкой с более высоким содержанием фосфора. Удобрение можно использовать при каждом поливе. Снижение цветения и более бледный цвет листьев указывают на то, что растущие фиалки не получают достаточного количества удобрений.

Как стимулировать цветение фиалок

Очень важно прищипывать цветки фиалок, когда они отцветают. Это будет способствовать развитию большего количества цветов.

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