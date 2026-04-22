Как выращивать и ухаживать за хостами: полная инструкция от опытных садоводов

Хоста / © Credits

Реклама

Хосты — это тенелюбивые многолетние растения с привлекательными листьями, принадлежащие к виду Hosta spp. Эти растения хорошо растут в затененных местах, но могут выдерживать и определенное количество солнца при условии надлежащего ухода. Известные тем, что возвращаются каждый год, хосты являются популярным выбором для садоводов, а некоторые виды могут даже процветать в горшках. Благодаря своему куртинному росту из корневищ, хосты предлагают разнообразные размеры цветов и цвета листьев.

Их можно сажать ранней весной или ранней осенью, но важно отметить, что они могут быть токсичными для домашних животных.

Как сажать и ухаживать за хостами, рассказывает The Spruce.

Реклама

Хосты обычно высаживают в виде горшечной рассады или гигантских корней. Их считают тенистыми растениями, но им полезно немного солнца по утрам. Не сажайте хосты в постоянно жарких и солнечных местах.

Посадка

Сажайте хосты примерно на расстоянии от одного до полутора метров друг от друга, в зависимости от размера растения, и рыхлите почву примерно за 30 сантиметров. Рассаду следует сажать на ту же глубину, на которой они были в контейнере. Вы можете начать сажать ранней весной, когда земля оттает, или за 30 дней до первых заморозков.

Свет

Хосты могут выживать в полной тени, но большинство сортов лучше всего растут, когда они получают пятнистое солнце в течение нескольких часов ежедневно. Когда растения имеют зеленые и желтые пестрые листья, утреннее солнце помогает усилить желтую окраску.

Почва

Хосты устойчивы к большинству типов почвы при условии, что почва хорошо дренирована. Не сажайте хосты в глинистую почву, которая удерживает слишком много влаги. Они также любят, чтобы их почва была богатой и насыщенной органическими веществами с кислым pH.

Реклама

Хоста / © Credits

Полив

Поливайте хосты по мере необходимости, чтобы почва была влажной, но не мокрой. После того, как хосты приживутся, они перенесут периодическую сухость почвы, но не переживут длительных периодов засухи. Более глубокий, редкий полив лучше, чем частый поверхностный.

Температура и влажность

Хосты не прихотливы к температуре или влажности и могут расти в широком диапазоне климата. Лучше всего сажать их в месте, защищенном от сильных ветров.

Удобрение

Лучший и самый простой способ подкормки хост — это добавление здорового слоя компоста в почву весной. Это обеспечивает почву питательными веществами и способствует развитию пищевой сети почвы.

Вы также можете подкармливать хосты сбалансированным органическим удобрением, которое вносится после посадки или когда растения начинают прорастать весной. Но будьте осторожны, чтобы гранулы удобрений не попали в листья, что может их обжечь.

Реклама

Виды хост

Однозначное описание хост почти невозможно, поскольку существует более 2000 сортов, доступных в широком диапазоне размеров.

Цвета листьев могут варьироваться от бледно-желтого до самого глубокого сине-зеленого, также доступны многие пестрые формы. Форма листьев может быть любой: от длинных и мечевидных до огромных и круглых с гофрированной текстурой.

Размеры хоста

Производители обычно классифицируют растения хосты по размеру:

Миниатюрные: растения, вырастающие до 23 см высотой

Реклама

Маленькие: растения, вырастающие до 23-38 см высотой

Средние: растения, вырастающие до 40-53 см высотой

Большие: растения, вырастающие до 56-74 см высотой

Гигантские: растения, вырастающие до 76 см в высоту; некоторые вырастают до 122 см в высоту

Реклама

Обрезка

Некоторые садоводы обрезают цветоносы, когда они появляются, хотя другие садоводы признают ценность белых или фиолетовых цветов для пчел и других опылителей. Если вы позволяете цветам цвести, обрежьте стебли после того, как они отцвели.

Размножение хост

Если вы хотите их размножить, хосты легко разделить и пересадить. Очень маленького кусочка корня достаточно, чтобы создать новое растение. Вот как это сделать:

Осенью или ранней весной используйте острую лопату или заступ, чтобы выкопать все растение, освободив его от почвы.

Разделите корневой ком на сегменты, используя руки, если возможно, или используйте кельму или лопату, если ком слишком жесткий. Каждый сегмент должен иметь несколько листьев, но даже небольшой голый кусочек корня обычно выживает и пускает новые побеги.

Реклама

Посадите растения в нужное место. Если вы будете держать растения влажными, они останутся влажными в течение нескольких недель до пересадки.

Посадка и пересадка хост

Хосты в горшках, наполненных обычной коммерческой смесью для горшков, могут хорошо расти. Нет особых требований к горшкам, но контейнер должен быть по крайней мере такого же размера, как и размах листьев взрослого растения, и иметь дренажные отверстия. Используйте стандартный, хорошо дренированный коммерческий грунт для горшков.

Помните, что контейнерные растения чувствительны к перепадам температур, поэтому вам может потребоваться укрыть уличные горшки в холодных рамах или неотапливаемом гараже (или вкопать их в садовый грунт) на зиму в регионах с холодной погодой.

Если вы выращиваете хосты в горшках в помещении, обеспечьте им место с ярким непрямым светом и часто поливайте их — зимний воздух в помещении обычно довольно сухой. Помните, что им понадобится шестинедельный период охлаждения в какой-то момент в течение зимы.

Реклама

По желанию, вы можете пересадить хосты, выращенные в контейнерах, в начале вегетационного периода весной. Пересадка хост может потребоваться, поскольку растение со временем разрастается, но многие сорта могут оставаться в одном горшке в течение многих лет.

Зимовка

Чтобы ухаживать за хостами осенью, продолжайте поливать, но уменьшите подкормки. Листья естественным образом начнут отмирать. В этот момент лучше всего срезать растения до земли, чтобы предотвратить заражение вредителями или болезнями увядающих листьев.

Хосты зимой в целом морозостойкие и прекрасно выживают. В прохладном климате может помочь добавить слой сухой мульчи поверх корней, чтобы утеплить их. Хосты в горшках, которые останутся на улице на зиму, лучше всего закопать в саду до края контейнеров, а затем накрыть мульчей.

Распространенные вредители и болезни хост

Слизни и улитки грызут рваные отверстия в листьях и могут убить растения, если их не лечить. Для отлова и уничтожения этих вредителей доступны различные приманки.

Реклама

Листовые нематоды могут вызвать побурение листьев между жилками. Пораженные растения лучше удалять и уничтожать, поскольку химические средства чрезвычайно токсичны для диких животных и рыб.

Олени и кролики любят листья хосты. Посадите их там, где они не будут для них лакомством, или рассмотрите возможность использования коммерческого репеллента для ваших растений.

Антракноз распространен в теплую, влажную погоду. Пораженные растения имеют листья с большими неровными пятнами, окруженными темными краями. Превентивное опрыскивание фунгицидом, примененное весной, может предотвратить болезнь, но как только она укоренится, растения обычно нужно удалять и уничтожать.

Также иногда наблюдаются пятнистость листьев и гниль кроны. Фунгициды и полив у основания могут помочь предотвратить это, но сильно пораженные растения, возможно, придется удалять.

Реклама

Как добиться цветения хост

© ТСН

Большинство людей выращивают хосты ради цвета и текстуры их листьев, а не ради цветов. Многие люди даже считают цветы непривлекательными и обрезают цветоносы до того, как они распустятся. Цветы хосты действительно привлекают опылителей, а их цветы могут предложить в саду едва заметный, приятный аромат.

Достаточно солнечного света и достаточно воды — это обычно все, что нужно для того, чтобы хосты цвели. Хотя эти растения известны как тенелюбивые, они не цветут обильно, если их посадить в густой тени, которая вообще не получает солнечного света. Некоторые сорта хост не цветут обильно, пока не созреют.

Распространенные проблемы с хостами

Хосты не имеют большинства серьезных проблем, а те, что случаются, обычно являются косметическими и редко приводят к летальному исходу. Вот некоторые распространенные проблемы, наблюдаемые у хост.

Дырки в листьях. Когда вы видите рваные дырки в листьях, вы обычно свидетель повреждений слизнями и улитками. Содержание земли вокруг растений без мусора отпугивает этих разрушительных моллюсков.

Измельченные листья. Градовые бури могут серьезно повредить листья хосты, что иногда приводит к болезням. Пораженные листья следует удалить, и растение должно вскоре восстановиться.

Обожженные края листьев. Коричневые, сморщенные края листьев хосты обычно вызваны чрезмерным солнцем, которое обжигает листья. Летом хорошо поливайте растение и, если возможно, обеспечьте ему тень. Пораженные листья можно обрезать и выбросить; новые листья заменит их.

Пятна на листьях — обычно это признак какого-то грибкового или бактериального заболевания. Предотвращайте эти заболевания, обеспечивая достаточное расстояние между растениями и поливая их с помощью шлангов для полива, а не опрыскивая сверху.

Листья желтеют, рост задерживается. Это часто признак гнили кроны; ваше растение, вероятно, стало жертвой чрезмерного полива или осадков. Плохо пораженные растения нужно будет удалить и уничтожить.

Как использовать хосты в ландшафте

Чаще всего их используют в тенистых садах, где их декоративные листья освещают темные участки. Хосты хорошо смотрятся в группах или массах, а также являются эффектными фоновыми растениями или экземплярами в тенистых местах, лесных садах. Сколько живут хосты? Хосты — одни из самых долговечных многолетних растений. Есть много случаев, когда растения жили более века и переживали своих хозяев. Едят ли олени хосты? Известно, что олени уничтожали целый двор, полный хост, за ночь, когда голодны. Лучшей профилактикой является ограждение или посадка хост среди других растений.