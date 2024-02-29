Как выращивать луковичные в горшках: 10 простых правил

Любоваться красивым цветением луковичных в горшках можно в течение всего года на своем балконе или подоконнике. Но для этого нужно соблюдать все правила посадки и ухода.

Многие растения прекрасно себя чувствуют в горшках. Это утверждение в полной мере относится к луковичным. Более того, посадка луковичных в горшки обеспечивает мобильность вашим цветущим клумбам и делает возможным создание сада в любых условиях, например, на балконе.

Безусловно, осуществлять посадку нужно осенью, но уже сейчас, когда есть возможность понаблюдать за расцветающими луковичными растениями, стоит уделить время планированию будущих клумб, подумать о том, что вы хотите выращивать и где.

Как сажать луковицы в горшки, рассказывает Gardens illustrated. Следуйте этим десяти главным советам, чтобы получить максимально красивое цветение.

Как выращивать луковичные в горшках / Фото: Credits

Заполните нижние 5 см горшка дренажными наполнителями: керамзитом, черепками глиняных горшков или другими рекомендованными для этой цели материалами. Используйте хороший компост. Компосты на основе суглинка, смешанные с песком или измельченной корой, предназначенные для выращивания в контейнерах, будут хорошим выбором. Подкармливайте растения регулярно в летние месяцы. Растения в период цветения следует подкармливать раз в неделю жидким удобрением. Не забывайте, что растения в горшках и контейнерах нуждаются в значительно большем поливе, чем растения в саду. В очень жаркие дни поливайте минимум один раз в день. Добавляйте в компост водоудерживающие кристаллы. Контейнеры высыхают гораздо быстрее, чем бордюры, а кристаллы помогают хранить воду. Использование мульчи также поможет сохранить влагу. Покупайте лучшие глиняные горшки и контейнеры, которые вы можете себе позволить. Дешевые горшки отслаиваются или трескаются во время сильных морозов. Помните о вредителях и болезнях. Растения, выращенные в контейнерах, подвергаются большему стрессу, чем растения в саду, поэтому более восприимчивы к вредителям. Регулярно обрабатывайте растения от тли, слизней и плесени. Не экономьте на размере горшка или контейнера. Большинство растений выглядят намного лучше в больших группах в больших горшках. Не забывайте, что ваши горшки и контейнеры будут тяжелыми, поэтому сажайте их там, где вы хотите, чтобы они остались, или в качестве альтернативы используйте специально разработанные катки для горшков или тележку. Не переусердствуйте с количеством растений, которые вы используете. Хотя, когда вы впервые посадите контейнер, он может показаться скудным, но вскоре растения вырастут и разрастутся, заполнив весь горшок.

Как выращивать луковичные в горшках / Фото: Credits

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