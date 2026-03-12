Как выращивать огурцы в горшках и контейнерах / © Credits

Огурцы обожают солнце и влагу, а еще они очень дружелюбны к контейнерному выращиванию. Если у вас мало места, выращивание в горшках может стать настоящим спасением. Кроме того, это отличный способ начать свой первый «огород без земли» и насладиться ароматными овощами сразу под окном. Редакция Martha Stewart собрало советы, которые помогут вырастить огурцы в горшках и контейнерах даже начинающим. Всего несколько хитростей и у вас будет свежий урожай в течение лета.

Сорта огурцов, которые подходят для контейнеров

Не все огурцы одинаково любят жизнь в горшках, но есть сорта, которые действительно чувствуют себя здесь «как дома».

Кустовые огурцы — идеальный вариант для ограниченного пространства. Они компактны, не требуют сложных опор и легко формируются в стандартной решетке для томатов.

Вьющиеся сорта — занимают больше места, но подходят тем, кто не боится вертикальной поддержки.

Если у вас ограниченное пространство, выбирайте кустовые огурцы, а небольшая решетка поможет поддержать растение.

Когда сажать огурцы

Огурцы любят тепло, поэтому лучшее время для посадки — после последних заморозков.

Сейте семена на глубину 1,5 см или пересаживайте рассаду, когда температура стабильно превышает 16°C.

Контейнерный вариант позволяет передвигать растение на солнечное место в течение сезона, а это дает преимущество в условиях неустойчивой погоды.

Уход за огурцами в горшках

Солнце . Огурцы нуждаются в 6-8 часах солнца в день. Контейнер легко перенести на солнечное место, если это необходимо.

Полив . Это ключ к успеху. Горшки высыхают быстрее, чем грядки, поэтому следите за влажностью почвы, она должна быть постоянно влажной, но не заболоченной. Система автоматического полива — отличный вариант для занятых людей. Если поливать вручную, проверяйте почву пальцем, если сухо на глубину 2,5 см, пора поливать.

Почва и удобрения . Контейнерная посадка позволяет самостоятельно подбирать почву. Смешайте 50% универсальной почвенной смеси и 50% компоста. Добавьте гранулированное органическое удобрение для овощей и раз в неделю-две подкармливайте растение жидкостью на основе рыбьей эмульсии.

Размер горшка. Выбирайте горшок диаметром около 60 см. Больший объем почвы сохраняет влагу дольше, а дренажные отверстия помогут избежать застоя воды.

Как собирать урожай

Срывайте огурцы регулярно, когда их кончик становится параллельным, а не заостренным.

Перезревшие плоды подавляют цветение и снижают общий урожай.

Для непрерывного урожая практикуйте последовательную посадку, через месяц после первой партии сажайте новые растения.

Выращивание огурцов в горшках — это легкий и стильный способ иметь свежие овощи сразу под рукой. Немного солнца, регулярный полив и правильный сорт могут превратить ваш балкон в мини-огород, который будет радовать вас хрустящими огурцами в течение всей весны и лета.