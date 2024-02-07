Как выращивать овощи в ведре: практические рекомендации для огорода на балконе

Если вы мечтаете о собственноручно выращенных овощах, но у вас нет садового участка, выход есть. Урожай овощей можно вырастить в ведрах или горшках, которые прекрасно поместятся на вашем балконе.

Вырастить урожай на балконе вполне реально. В ведре можно выращивать помидоры, зелень, редиску и огурцы. Выращивать овощи в ведре выгодно даже в том случае, если у вас есть собственный сад. Если ваш помидор не получает достаточно солнца в определенном месте, просто возьмите его и поместите в другое место. Вам не придется выкапывать, пересаживать и рисковать убить помидор, вы будете перемещать только контейнер, в котором он находится.

Gardening know how собрал практические рекомендации, как это сделать.

Где найти подходящее ведро

Чтобы выращивать овощи на балконе, вам понадобятся ведра емкостью 20 литров. Эти ведра можно купить в магазине товаров для дома или найти в мусорном контейнере, их часто выбрасывают строители после использования, но не используйте те, в которых были токсичные химикаты или материалы.

В поисках ведер вы можете также заглянуть в рестораны. Многие оптовые поставки продуктов питания для ресторанов доставляются в пищевых ведрах как раз такой емкости, и многие рестораны с радостью их раздают.

Сделайте отверстия для дренажа

В днище сделайте отверстия для дренажа. Для этого вам понадобится много отверстий, так как вода может быстро скапливаться в таком относительно небольшом контейнере. Используйте дрель или пробейте отверстия гвоздем и молотком. Вам необходимо сделать примерно одно отверстие каждые 8 см.

Как вырастить овощи в ведре / Фото: Credits

Подумайте о красоте

Покрасьте ведро, чтобы оно выглядело красивее. Покраска распылением сплошного цвета — самый простой метод, тогда ведро будет выглядеть эстетичнее и украсит ваш балкон. Если у вас нет настроения для покраски, оберните ведро тканью для уличного использования и завяжите его куском шпагата, чтобы придать стильный вид.

Заполните ведро

Насыпьте на дно ведра немного гравия. Это поможет с дренажем, немного камней толщиной от 5-8 см будет вполне достаточно.

Оставшуюся часть ведра заполните равномерной смесью торфа, посадочной почвы и компоста. Хорошо перемешайте землю и оставьте немного места для посадок. Некоторым растениям может потребоваться большее или меньшее количество компоста в почве. Не используйте садовую землю или верхний слой почвы, так как они могут уплотниться в ведре и затруднить рост растений.

Посадка и полив

Разместите растения. Используйте рассаду или семена. Оба метода хорошо работают в контейнерном озеленении.

Поливайте по мере необходимости. Для достижения наилучших результатов удобряйте растения один или два раза в месяц жидкими удобрениями.

Как вырастить овощи в ведре / Фото: Credits

Какие растения и в каком количестве можно вырастить в ведре емкостью 20 л

Помидоры. Лучше всего подойдут помидоры черри или кустовые. Сажайте только 1 помидор на ведро.

Огурцы – 1 растение на ведро.

Дыни — 1 растение на ведро.

Тыква — по 1 растению на ведро.

Баклажаны – 1 на ведро.

Перцы – 2 на ведро.

Фасоль – 3 на ведро.

Лук — посадите 4 штуки на ведро.

Салат – 4 растения на ведро.

Свекла — по 4 растения на ведро.

Морковь — посадите 10 штук на ведро.

Редис — посадите 10 штук на ведро.

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