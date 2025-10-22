Красивый суккулент и символ богатства: как вырастить денежное дерево

Как вырастить денежное дерево: красивый суккулент и символ богатства / © Credits

Издание Martha Stewart рассказало, что если вы хотите, чтобы ваша квартира стала уютнее, а зеленый акцент радовал глаз и даже приносил немного «счастья и процветания» по восточным приметам, тогда нефритовое дерево — идеальный выбор.

Уход

Почва . Выбирайте легкую, хорошо дренированную почву как для кактусов и других суккулентов. Это предотвратит гниение корней. Каменистый или песчаный субстрат — лучший.

Свет . Растение любит яркий, но рассеянный свет. Идеально — подоконник на юг, где растение получает 4+ часов непрямого солнца. Слишком яркий свет может окрашивать листья в фиолетовый или красный оттенок.

Полив . Суккулент не любит переувлажнения, поливайте только когда почва полностью высохнет, обычно раз в 1-2 недели в теплые месяцы и реже осенью и зимой.

Удобрения . В весенний и начало летнего сезона можно подкармливать раз в месяц слабым удобрением для комнатных растений. Перенасыщение азотом может сделать листья мягкими и изменить форму кроны.

Температура. Оптимальная температура — выше 7°C, низкая влажность не вредит. Суккулент не морозостойкий, поэтому в холодное время заносите его в комнату.

Обрезка

Обрезка помогает растению оставаться компактным и красивым, а молодые растения легко формируют в древовидную форму.

По размеру: укорачивайте стебли до нужной длины.

По форме: удаляйте ветви там, где они встречаются с другими.

Для дерева: регулярная обрезка молодого саженца стимулирует крепкий ствол.

Размножение

Возьмите стебель с 2-3 голыми узлами и листьями сверху. Дайте черенку засохнуть несколько дней, чтобы срез образовал каллус. Посадите в небольшой горшок с хорошо дренированной почвой. Полейте и дайте почве высохнуть перед следующим поливом.

Пересадка

Лучше делать раз в 2-3 года или когда растение становится тяжелым.

Горшок должен быть немного больше, с дренажными отверстиями.

Во время пересадки удаляйте поврежденные или гнилые корни (до 25%).

Самые распространенные проблемы

Тля: удаляйте ватной палочкой с алкоголем или специальным мылом.

Паутинный клещ: тусклые листья или тонкие паутины, лечение как тли.

Бактериальная гниль: режьте пораженные части, чтобы предотвратить распространение.

Гниение корней: от слишком влажной почвы.

Желтые листья: из-за чрезмерного полива.

Выпадение листьев: может быть из-за недостатка или избытка воды или вредителей.

Нефритовое дерево — идеальный выбор для дома, особенно для тех, кто хочет легкий уход и декоративность в одном растении. С правильным поливом, светом и обрезкой ваш суккулент будет радовать вас годами и превращаться в настоящее домашнее «дерево счастья».