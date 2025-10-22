- Дата публикации
Красивый суккулент и символ богатства: как вырастить денежное дерево
Нефритовое или денежное дерево — это не просто красивый суккулент. Это растение, которое может прожить десятки лет, радовать толстыми блестящими листьями и даже цвести кремовыми или белыми соцветиями зимой, если правильно за ним ухаживать.
Издание Martha Stewart рассказало, что если вы хотите, чтобы ваша квартира стала уютнее, а зеленый акцент радовал глаз и даже приносил немного «счастья и процветания» по восточным приметам, тогда нефритовое дерево — идеальный выбор.
Уход
Почва. Выбирайте легкую, хорошо дренированнуюпочву как для кактусов и других суккулентов. Это предотвратит гниение корней. Каменистый или песчаный субстрат — лучший.
Свет. Растение любит яркий, но рассеянный свет. Идеально — подоконник на юг, где растение получает 4+ часов непрямого солнца. Слишком яркий свет может окрашивать листья в фиолетовый или красный оттенок.
Полив. Суккулент не любит переувлажнения, поливайте только когда почва полностью высохнет, обычно раз в 1-2 недели в теплые месяцы и реже осенью и зимой.
Удобрения. В весенний и начало летнего сезона можно подкармливать раз в месяц слабым удобрением для комнатных растений. Перенасыщение азотом может сделать листья мягкими и изменить форму кроны.
Температура. Оптимальная температура — выше 7°C, низкая влажность не вредит. Суккулент не морозостойкий, поэтому в холодное время заносите его в комнату.
Обрезка
Обрезка помогает растению оставаться компактным и красивым, а молодые растения легко формируют в древовидную форму.
По размеру: укорачивайте стебли до нужной длины.
По форме: удаляйте ветви там, где они встречаются с другими.
Для дерева: регулярная обрезка молодого саженца стимулирует крепкий ствол.
Размножение
Возьмите стебель с 2-3 голыми узлами и листьями сверху.
Дайте черенку засохнуть несколько дней, чтобы срез образовал каллус.
Посадите в небольшой горшок с хорошо дренированной почвой.
Полейте и дайте почве высохнуть перед следующим поливом.
Пересадка
Лучше делать раз в 2-3 года или когда растение становится тяжелым.
Горшок должен быть немного больше, с дренажными отверстиями.
Во время пересадки удаляйте поврежденные или гнилые корни (до 25%).
Самые распространенные проблемы
Тля: удаляйте ватной палочкой с алкоголем или специальным мылом.
Паутинный клещ: тусклые листья или тонкие паутины, лечение как тли.
Бактериальная гниль: режьте пораженные части, чтобы предотвратить распространение.
Гниение корней: от слишком влажной почвы.
Желтые листья: из-за чрезмерного полива.
Выпадение листьев: может быть из-за недостатка или избытка воды или вредителей.
Нефритовое дерево — идеальный выбор для дома, особенно для тех, кто хочет легкий уход и декоративность в одном растении. С правильным поливом, светом и обрезкой ваш суккулент будет радовать вас годами и превращаться в настоящее домашнее «дерево счастья».