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Как вырастить эффектный каскад роз на высокой опоре
Если вы хотите, чтобы ваши розы не просто росли на клумбе или цветнике, а спадали сверху ярким каскадом цветов, вам придется над этим немного поработать.
Чтобы ваши розы идеально свешивались над высоким забором или сооружением, воспользуйтесь советами садового дизайнера Грэма Ллойда Бранта, которые он дал GardensIllustrated.
Грэм выращивает плетистые и компактные плетистые розы на высоких опорах, чтобы добавить высоты своим цветочным бордюрам. Он предлагает несколько советов по выбору сортов и их формированию.
Купите конус или треножник высотой не менее 2 м и закрепите его в земле так, чтобы 30 см было ниже уровня грунта.
Перед посадкой обогатите верхние 20 см почвы одним ведром на квадратный метр домашнего компоста или хорошо перепревшего навоза.
Затем рядом с одной из ножек треножника выкопайте яму вдвое больше ширины корневой грудки розы и такой же глубины.
Посадите розу в яму так, чтобы место прививки (холмистый участок у основания стебля) было на уровне почвы. Засыпьте и осторожно утрамбуйте.
По мере роста роз закрепляйте молодые гибкие стебли к горизонтальным прутьям с помощью подвязок. Сгибание стеблей так, чтобы они обвивали опору, будет способствовать цветению.
Удалите любые отходящие от опоры стебли и обрезайте увядшие цветы, чтобы стимулировать формирование новых продуктивных стеблей.
Регулярно поливайте, пока роза не приживется. Обрезайте розу в конце зимы, удаляя мертвую и старую древесину, сокращая боковые стебли и подвязывая новые побеги. Подпитывайте общим удобрением для роз каждую весну.