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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
267
Время на прочтение
1 мин

Как вырастить эффектный каскад роз на высокой опоре

Если вы хотите, чтобы ваши розы не просто росли на клумбе или цветнике, а спадали сверху ярким каскадом цветов, вам придется над этим немного поработать.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Розы

Розы / © Credits

Чтобы ваши розы идеально свешивались над высоким забором или сооружением, воспользуйтесь советами садового дизайнера Грэма Ллойда Бранта, которые он дал GardensIllustrated.

Грэм выращивает плетистые и компактные плетистые розы на высоких опорах, чтобы добавить высоты своим цветочным бордюрам. Он предлагает несколько советов по выбору сортов и их формированию.

Розы / © ТСН

Розы / © ТСН

Купите конус или треножник высотой не менее 2 м и закрепите его в земле так, чтобы 30 см было ниже уровня грунта.

Перед посадкой обогатите верхние 20 см почвы одним ведром на квадратный метр домашнего компоста или хорошо перепревшего навоза.

Затем рядом с одной из ножек треножника выкопайте яму вдвое больше ширины корневой грудки розы и такой же глубины.

Посадите розу в яму так, чтобы место прививки (холмистый участок у основания стебля) было на уровне почвы. Засыпьте и осторожно утрамбуйте.

По мере роста роз закрепляйте молодые гибкие стебли к горизонтальным прутьям с помощью подвязок. Сгибание стеблей так, чтобы они обвивали опору, будет способствовать цветению.

Удалите любые отходящие от опоры стебли и обрезайте увядшие цветы, чтобы стимулировать формирование новых продуктивных стеблей.

Розы / © ТСН

Розы / © ТСН

Регулярно поливайте, пока роза не приживется. Обрезайте розу в конце зимы, удаляя мертвую и старую древесину, сокращая боковые стебли и подвязывая новые побеги. Подпитывайте общим удобрением для роз каждую весну.

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Дата публикации
Количество просмотров
267
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