Как вырастить гардению дома — растение, требующее внимания
Эти цветы могут быть капризными, однако при правильной заботе они щедро благодарят красотой и неповторимым ароматом.
Есть ароматы, которые невозможно спутать ни с чем и аромат гардении — один из них. Глубокий, кремовый, почти чувственный запах, глянцевые темно-зеленые листья и идеально сформированные белые цветы делают это растение настоящим символом утонченной роскоши. Хотя гардении имеют репутацию «сложных» растений, выращивать их в домашних условиях вполне реально и даже приятно, если знать несколько важных правил, о которых рассказало издание Martha Stewart.
Гардения жасминовидная — тропическое растение, которое не выдерживает холодного климата. Именно поэтому комнатное выращивание становится идеальным вариантом, ведь так вы можете наслаждаться ее цветением и ароматом в течение всего года.
Впрочем, эксперты предупреждают, что гардения не из тех растений, которые «прощают» забывчивость. Она нуждается в стабильности в свете, влажности, температуре и поливе. Но когда все условия сбалансированы, этот цветок буквально расцветает на глазах.
Основные условия ухода
Свет. гардении нуждаются в 4-6 часах яркого света ежедневно. Идеально — подоконник с южной или восточной стороны. если естественного света недостаточно, стоит использовать фитолампу, она поможет сформировать бутоны и стимулирует цветение.
Почва. Это растение любит кислый, хорошо дренированный субстрат. Почва с низким pH и хороший дренаж защищают корни от стресса, который часто приводит к пожелтению листьев и опадению бутонов. Лучший выбор — готовая смесь для растений, которые любят кислую среду.
Температура. Оптимальный диапазон: днем — 18-24°C, а ночью — немного прохладнее. Избегайте сквозняков, резких перепадов температур и размещения возле батарей или обогревателей, ведь это может спровоцировать стресс и потерю бутонов.
Влажность. Ключевой фактор успеха. Влажность — решающий момент для гардений в помещении. Идеальный уровень — 50-60% и выше. Помогут увлажнитель воздуха, поддон с водой и галькой и группировка растений. Гигрометр станет вашим лучшим союзником.
Подкормка. В период активного роста используйте удобрения для кислолюбивых растений. Легкая, но регулярнаяподкормка поддерживает блеск листьев и стабильное цветение, особенно в комнатных условиях.
Как правильно пересаживать гардению
Лучшее время — весна или начало лета, когда растение активно растет.
Выберите горшок с дренажными отверстиями.
Осторожно достаньте растение и поддерживайте основание стебля.
Слегка разрыхлите корни.
Насыпьте 2-3 см нового грунта на дно горшка.
Разместите гардениению на той же глубине, что и раньше.
Заполните пространство почвой, слегка уплотните.
Обильно полейте, пока вода не выйдет через дренаж.
Гардении лучше всего чувствуют себя в почве с pH 5-6. Избегайте тяжелой садовой земли.
Вредители
Гардении могут привлекать:
тля
паутинного клеща
мучнистого червеца
белокрылку
Признаки проблем: желтые листья, липкий налет, белесые комочки, тонкая паутина или черный налет. Для профилактики и лечения подойдут органические средства, в частности масло нима.
Распространенные вопросы
Сколько живет гардения? При должном уходе — от 15 до 50 лет.
Токсична ли гардения? Да, гардения слаботоксична для домашних животных и может вызвать проблемы с пищеварением при поедании.
Подходит ли для срезки? Да — благодаря аромату. Однако в вазе цветы живут недолго: 1-2 дня, максимум — до 5 дней при правильном уходе.
Гардения — не просто комнатное растение, а настоящий ритуал заботы. Она требует внимания, стабильности и терпения, но взамен наполняет дом ароматом, который ассоциируется с элегантностью, спокойствием и медленным наслаждением жизнью. Если вы готовы дать ей немного больше, чем минимум, гардения станет одним из самых благодарных растений в вашем доме.