Как вырастить идеальную кукурузу / © Associated Press

Реклама

Садоводы часто влюбляются в кукурузу за ее эффектный вид и относительную простоту на старте. Семена легко прорастают, достаточно посадить их в горшок или сразу в грунт, и всходы появляются довольно быстро.

Но у этой культуры есть свои требования к условиям. Лучше всего она развивается в тепле, поэтому в прохладных регионах ее или выращивают в помещении в начале, или выбирают специальные сорта, адаптированные к более низким температурам.

И даже когда растение уже выросло — настоящий вызов только начинается, об этом рассказал садовник Джейми Уолтон

Реклама

Кукурузе нужно внимание

Кукуруза имеет сложную, но логичную систему формирования зерна. Каждая «шелковинка» (тонкие волокна на початке) отвечает за одно зерно. Чтобы оно сформировалось, пыльца должна попасть именно на эту часть.

В природе это обычно происходит благодаря ветру, мужские соцветия (кисточки сверху растения) выделяют пыльцу, она опускается вниз и оседает на соседние растения. Именно поэтому кукурузу лучше высаживать не поодиночке, а большими блоками или кругами, так ветер эффективнее переносит пыльцу между растениями.

Проблема маленьких огородов

Когда кукуруза растет на небольшом участке или в помещении, естественного опыления часто недостаточно. Это приводит к главной проблеме — початки формируются неполными, с «пропусками» зерен. И здесь садоводы переходят к ручному вмешательству.

Ручное опыление

Чтобы получить полные початки, используют простой метод, срезают или осторожно снимают часть пыльцы с верхних соцветий, используют их как своеобразные «кисточки» и равномерно наносят пыльцу на шелковистые волокна початков.

Реклама

Это позволяет контролировать процесс и значительно уменьшает риск «пустых» участков в початке.

Когда опылять кукурузу

Время важно, поэтому эффективнее всего проводить опыление утром, потому что именно тогда растение активно выделяет пыльцу, а шансы на успешное формирование зерна максимальные.

Выращивание кукурузы — это сочетание простоты на старте и точности в деталях. Она быстро растет, не требует сложного ухода, но вознаграждает только тогда, когда получает правильное опыление.

Новости партнеров