Как вырастить кинзу: полезные советы садовода / © Credits

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Но если вы когда-нибудь покупали кинзу в магазине, то знаете, что она быстро вянет и теряет аромат. Так почему бы не вырастить ее самостоятельно на подоконнике, балконе или в саду. Садовница sandra.urbangarden поделилась простым, но эффективным способом выращивания кинзы даже для начинающих.

Выбор семян

В отличие от базилика или петрушки, кинзу лучше не выращивать из готовой рассады. Она плохо приживается во время пересадки. Поэтому лучший способ — сеять сразу семена. Покупайте свежие семена кинзы (кориандра) в магазине и желательно органические.

Совет: перед посадкой немного раздавите семена пальцами или скалкой — это поможет росткам быстрее взойти.

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Как сажать кинзу

Выберите контейнер или грядку. Кинза любит простор, корни должны разрастаться. Горшок должен быть глубоким не менее 15-20 см. Выбирайте легкую, хорошо дренированную почву с нейтральным pH. Можно смешать универсальный субстрат с небольшим количеством песка. Рассыпьте семена по поверхности земли, затем слегка присыпьте тонким слоем почвы (примерно 0,5 см). Полейте, но чтобы не смылись семена. Почва должна оставаться слегка влажной до появления ростков, обычно это 7-10 дней.

Свет и температура

Кинза не любит сильную жару. Идеальная температура для роста от +15 до +22°C. Летом лучше всего размещать горшок в полутени, а не на прямом солнце. Если выращиваете дома, лучше выберите подоконник с рассеянным светом.

Уход

Полив. Поливайте умеренно, не допускайте пересыхания, но и не заливайте, кинза боится застоя воды.

Автор страницы советует раз в сезон подкормить рыбным или органическим удобрением. Излишнее количество удобрений может сделать аромат кинзы слабее.

Частый сбор зеленой массы стимулирует новый рост. Это также помогает избежать преждевременного цветения (стрелкования), которое снижает качество листьев.

Собирайте кинзу, когда она достигнет высоты 10-15 см. Обрезайте молодые побеги ножницами или срезайте целую веточку у основания. Лучшее время для сбора утром, когда листья максимально насыщены эфирными маслами.

Если кинза «дала стрелку»

Если кинза начинает цвести, ее листья становятся жесткими и не такими ароматными. Это часто происходит при высокой температуре или недостаточном сборе урожая. В этом случае можно дать ей зацвести и собрать семена кориандра, которые используются в кулинарии и для новой посадки.

Кинза на подоконнике

Экономно: больше не нужно покупать кинзу каждую неделю.

Экологично: без пестицидов и с минимальным углеродным следом.

Удобно: свежая зелень всегда под рукой.

Ароматно: домашняя кинза имеет гораздо более яркий запах и вкус, чем магазинная.

Выращивать кинзу самостоятельно очень легко, даже если у вас нет дачи. Семена, почва, немного заботы и уже через несколько недель вы сможете радовать себя и близких ароматной, свежей зеленью, а самое главное, вы точно будете знать, что именно кладете в свою тарелку.

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