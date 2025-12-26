Как вырастить комнатное лимонное дерево, которое будет плодоносить

Лимонное дерево / © Credits

Лимонные деревья имеют насыщенно-зеленые листья, ароматные цветы и канареечно-желтые плоды, что делает их популярным растением для приусадебных участков. Но если у вас нет двора или вы живете в холодном климате, вы можете задаться вопросом, возможно ли вырастить комнатное лимонное деревце. Вы можете, и хотя выращивание цитрусовых в помещении не всегда легко, есть несколько карликовых лимонов, которые стали популярными комнатными растениями. GardeningKnowHow рассказывает о выращивании лимонного дерева в помещении.

Зачем выращивать комнатные лимонные деревья

Лимонные деревья часто включают в сады на заднем дворе. Аромат их ярких белых цветов прекрасен, а яркие лимонные плоды великолепны. Но лимонные деревья не могут выжить при температуре ниже 5,5°C. Это означает, что те, кто живет в холодном климате, должны выращивать контейнерные деревья, которые зимуют в доме.

Лимоны, выращенные в контейнерах, могут стать отличными комнатными растениями, если они имеют соответствующие условия окружающей среды. Однако вам нужно будет выбрать правильный сорт.

Покупка лимонных деревьев в контейнерах

Если вы готовы выращивать лимонное дерево в помещении, первым шагом является выбор одного из карликовых сортов, который хорошо подходит как комнатное растение. Другие виды лимонных деревьев могут подойти, если их прививать на карликовые сорта.

Покупка лимонного дерева в горшке в садовом магазине имеет свои преимущества. Молодое дерево уже укоренилось и будет плодоносить раньше — часто в том же году, когда вы приносите его домой.

Пересадка комнатного лимонного дерева в горшок

Если вы сажаете новое лимонное дерево в новый горшок, вам нужно выбрать тот, который больше предыдущего. Используйте хорошо дренированную смесь для горшков, в идеале слегка кислую. Или же вы можете добавить немного торфа в смесь, чтобы помочь снизить pH. Если вы хотите смешать почву самостоятельно, используйте одну треть стерильного грунта для горшков, одну треть перлита или вермикулита и одну треть торфа.

Где посадить комнатное лимонное дерево

Вы можете переместить лимонное дерево на улицу в летние месяцы, если у вас есть задний двор, а затем перенести его обратно в дом зимой. Также можно просто держать его в помещении как комнатное растение, хотя оно, скорее всего, будет плодоносить летом на улице.

Лимонное дерево вряд ли будет плодоносить, если вы не разместите его на солнечном месте. Поместите дерево в яркий, прямой свет — например, на окно, выходящее на запад или юг — в помещении осенью и зимой. Чтобы дерево плодоносило, оно должно получать от 6 до 8 часов прямого света. Если вы выставляли его на улицу летом, прежде чем вернуться домой, поместите дерево в тень дерева на несколько дней, чтобы оно привыкло к слабому освещению, прежде чем переносить его внутрь.

Уход за комнатным лимонным деревом

Цитрусовым растениям нужны влажные, но хорошо дренированные почвы. Если воды слишком много, листья лимона начнут опадать, поэтому поливайте регулярно, но не чрезмерно. Почва должна оставаться влажной, а не мокрой. Слишком много воды может вызвать гниение корней. Почва должна оставаться влажной, а не мокрой. Слишком много воды может вызвать гниение корней. Удобряйте комнатные лимонные деревья в течение вегетационного периода специальным продуктом для цитрусовых.