Как вырастить кориандр из зерен: советы садовода

Кориандр, также известный в некоторых странах как кинза, очень популярная трава, которую выращивают преимущественно через зеленые листья и семена.

На открытом воздухе кориандр лучше сажать в прохладном месте и легкой тени с хорошо дренированной почвой. Под прямыми солнечными лучами он может быстро закрутиться. Кориандр чаще всего выращивают в неглубоких горшках в небольшой тени во дворе или на подоконнике, куда летом не попадает прямой солнечный свет и не становится слишком жарко.

Садовница roots and shoots21 в одном из своих последних видео рассказала о секретах, как из зерен вырастить кориандр у себя дома.

В одном семени кориандра, под твердой шелухой, фактически прячется два семени. Его следует раздавить и разделить на две части. При таком расщеплении повышается шанс схождения будущих побегов;

Сеют семена в хорошо подготовленную влажную почву, накрыв сверху тонким слоем земли;

Немного утрамбуйте и полейте водой;

При посеве в открытом грунте рассаду прореживают на расстоянии 5-7,5 см друг от друга. Если вы хотите выращивать их специально для сбора семян, сажайте на расстоянии 20-25 см друг от друга;

На восьмой день уже появятся ростки;

На четырнадцатый уже будут красивые листики;

А на двадцать первый уже можно будет резать зелень.

Собирайте листья кориандра, отщипывая только то, что вам нужно.

Советы:

При посадке кориандр любит свободную дренированную почву, богатую органическими веществами.

Сейте немного семян с месячными интервалами с августа по март для постоянного роста листьев.

Давайте растениям кориандра легкую подкормку жидким удобрением каждые пару недель в течение поздней весны и летом. Это поможет растениям продолжать производить постоянный запас зелени.

Не используйте удобрения с высоким содержанием калия, поскольку они способствуют преждевременному цветению.

Имейте в виду, что стебли и корни так же вкусны, как и листья, если их тщательно вымыть и мелко нарезать.

Недавно мы писали о том, как вырастить вкусный и сочный салат на грядке.

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