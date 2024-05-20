Как вырастить крупную и сочную клубнику: 5 важных советов 

Вырастить крупную и сочную клубнику, какую только можно себе представить, вполне реально, если прислушаться к советам экспертов.

Научиться выращивать клубнику на самом деле довольно легко. Вы можете посадить ее в многоярусный горшок для клубники с боковыми карманами или вырастить в огороде на грядке. Клубника – очень доступное растение, простое в уходе, и она почти всегда дает хороший урожай.

Но если вы хотите более крупные и более сочные ягоды, вам стоит прислушаться к экспертам Gardening Know How.

Прежде чем приступить к внедрению советов экспертов, вам следует вспомнить о том, что больше не всегда означает лучше. Очень часто более мелкие плоды с их концентрированным ароматом имеют более выраженный вкус. Это связано с тем, что более крупные ягоды содержат больше воды, что существенно ухудшает вкус.

Однако, если вы хотите максимизировать размер урожая, эти советы вам помогут.

Выбирайте крупные сорта клубники

Первый вариант выращивания более крупной клубники — выбрать сорт, предназначенный для получения более крупных плодов. Аграрии тратят много времени и средств на программы селекции, направленные на получение крупных плодов с отличной транспортабельностью и лучшим вкусом.

Есть много разных видов клубники на выбор. Бывает вечноплодная клубника, дающая более одного урожая, или это может быть июньская клубника, которая дает однократный, но сильный и вкусный урожай.

Плоды, плодоносящие в июне, обычно дают самые крупные ягоды и делятся на сорта раннего, среднего и позднего созревания.

Вечноплодной клубнике требуется не менее 12 часов солнечного света в день, и она не начинает плодоносить, пока дни не станут длинными. Многие из этих сортов дают урожай вплоть до заморозков. Такая клубника дает крупные, твердые плоды с лета до осени.

Выбор сорта, устойчивого к болезням, позволит избежать проблем и будет гарантировать энергичный рост.

Вот выбор самых крупных сортов клубники для выращивания:

Чендлер - крупные, твердые плоды с блестящей красной кожицей.

Диамант - большие, темно-красные классические плоды с блестящей кожицей. Их часто используют для десерта клубника в шоколаде.

Озарк Бьюти - очень сладкий и крупный сорт, отличается высокой урожайностью и устойчивостью к болезням.

Сан-Андреас - ранние плоды с заостренными концами и классическим ягодным вкусом.

Как вырастить крупную и сочную клубнику / Фото: www.credits

Создайте подходящие условия для выращивания

Высаживайте клубнику в грунт ранней весной или осенью. Лучше всего подойдет хорошая, хорошо дренированная, суглинистая почва с pH почвы от 5,5 до 6,8. Работайте с хорошо перепревшим навозом или компостом на верхних нескольких см грядки.

Кусты клубники образуют побеги и по мере созревания разрастаются, поэтому оставляйте достаточно места между растениями.

Раннеспелым ягодам требуется 6-8 часов солнечного света, а вечноплодным сортам для оптимального урожая необходим целый день солнечного света.

При поливе клубники установите систему капельного орошения, чтобы растения оставались влажными, избегая при этом намокания листьев, что может привести к грибковым заболеваниям.

Мульчирование клубники поможет отпугнуть сорняки, сохранить почву прохладной и сохранить влагу.

Ускорьте рост за счет удобрений

Обычно подкормку клубники следует производить весной, а затем по мере появления ягод.

Сбалансированное гранулированное удобрение, которое постепенно растворяется и действует долго, будет кормить растение в течение всего сезона, если его вносить весной. Этот вариант отлично подходит для фруктов, выращенных в контейнерах.

Некоторые садоводы утверждают, что использование богатых калием удобрений во время цветения и плодоношения увеличит размер и количество ягод.

Органическими вариантами подкормки клубники являются костная мука, фосфоритная мука, мука из водорослей, соевая мука и кровяная мука. Аккуратно вносите их в почву, чтобы не повредить корни и побеги. Эти удобрения богаты фосфором и кальцием и способствуют цветению и плодоношению.

Удалите лишние побеги

Выбор культуры и сорта может помочь получить более крупные плоды, но есть один еще более важный совет - удалите лишние побеги.

После того как растения приживутся в течение года, во время цветения удаляйте побеги. Выбрасывая побеги, растение пытается создать больше растений, но при этом затрачивает энергию.

Отрежьте или прищипните побеги, чтобы сохранить в материнском растении всю энергию для производства плодов. Эта простая практика приведет не только к увеличению урожая, но и к более крупным ягодам.

Выращивайте растения до их зрелости

Молодые растения дают только маленькие ягоды, а зрелые растения дают более крупные плоды.

В первый год многие садоводы предпочитают отщипывать цветки клубники, не позволяя им плодоносить. Это позволяет растениям направить свою энергию на получение более высокого урожая в следующем году.

Проявив немного терпения, очень скоро вы сможете полакомиться самым большим и сочным урожаем клубники, который только можно себе представить.

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