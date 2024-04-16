Как вырастить кусты розмарина из веточек из супермаркета: садовод показал простой способ

Вырастить розмарин в домашних условиях совершенно не сложно.
Если вы устали покупать розмарин в супермаркете и хотите вырастить его самостоятельно, вам для этого потребуется совсем немного.
Как вырастить розмарин у себя дома, рассказывает опытный садовод The Mediterranean Gardener.
- Возьмите немного розмарина из супермаркета, удалите большую часть нижних листьев, чтобы у вас был чистый стебель
- Острым ножом отрежьте основание стебля чуть ниже листового узла – точки, из которой растут листья.
- Окуните концы стебля в гель для укоренения, чтобы ускорить этот процесс.
- Наполните горшки песчаной компостной смесью. По краю вставьте несколько черенков розмарина.
- Держите их влажными, но не мокрыми.
- Поместите горшки в холодную камеру в защищенном и затененном месте, в помещении, в теплице или просто накройте полиэтиленовым пакетом, чтобы сохранить влагу.
- Как только у них появится хорошая корневая система, отделите черенки и посадите их в горшки по отдельности.
Помните, наш климат недостаточно теплый для розмарина, потому его лучше выращивать в горшках, которые на зиму можно перенести в помещение.
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