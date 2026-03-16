Как вырастить малину в собственном саду, чтобы был хороший урожай

Как вырастить малину / © Associated Press

Реклама

Домашний сад с собственными ягодами — это не только модный тренд последних лет, но и настоящее удовольствие. Свежие плоды, выращенные собственноручно, имеют особый вкус и аромат, который невозможно сравнить с магазинными.

Как рассказал автор страницы Gardening with Ish, малина — идеальная культура для тех, кто только начинает заниматься садоводством. Она неприхотлива, хорошо переносит холодные зимы и ежегодно дарит щедрый урожай. К тому же эти ягоды подходят для всего, от легких перекусов до домашних десертов, варенья или ароматной выпечки.

Почему стоит сажать малину

Малина считается одним из самых «прощающих» растений для садоводов. Она хорошо адаптируется к различным условиям и может расти даже там, где другие культуры чувствуют себя не слишком комфортно. Главные преимущества:

Реклама

высокая зимостойкость

минимальный уход

быстрый рост

стабильный урожай каждый год

Даже если вы только начинаете свой путь в садоводстве, это растение почти гарантированно порадует результатом.

Сорта малины

Существует много сортов малины, но все они условно делятся на две основные группы:

Летние сорта. Такие кусты плодоносят в середине лета, дают большой одноразовый урожай и часто имеют очень ароматные ягоды.

Осенние сорта. Осенние или ремонтантные сорта родят позже, а именно, с конца лета до осени. Они удобны тем, что часто просты в уходе и менее прихотливы к обрезке.

Одним из популярных сортов является Glen Ample, эта разновидность известна:

сладкими ягодами

хорошей урожайностью

устойчивостью ко многим заболеваниям

способностью дольше держать плоды на кусте без порчи

Именно поэтому его часто рекомендуют для домашнего садоводства.

Реклама

Как правильно посадить малину

Выберите правильное место. Малина любит много солнца, хорошо дренированную почву и защиту от сильного ветра. Растение можно высаживать как в открытый грунт, так и в большой контейнер или горшок. Правильная глубина посадки. Есть важное правило, что саженец нужно высаживать на той же глубине, на которой он рос в горшке. Углублять корневую систему не нужно, ведь это может замедлить развитие растения.

После посадки почву хорошо поливают.

Почему малине нужна опора

В начале растение может выглядеть как несколько сухих веточек. Но уже весной из почек начнут появляться новые побеги. Чтобы куст правильно развивался, стоит установить:

шпалеру

деревянную опору

садовую решетку

Это поможет ветвям расти вертикально, получать больше солнца и формировать лучший урожай.

Основы ухода за малиной

Солнце. Малина обожает свет, чем больше солнечных часов получает растение, тем слаще становятся ягоды.

Полив. Регулярный полив — важная часть ухода, особенно в период формирования плодов. Почва должна быть слегка влажной, но без застоя воды.

Свежий компост. Ежегодно весной следует добавлять слой компоста. Это улучшает структуру почвы и обеспечивает растение питательными веществами.

Как правильно обрезать малину зимой

Обрезка — одна из самых простых процедур ухода, после завершения плодоношения старые побеги обрезают примерно на 20 см от земли, срезанные ветки можно оставить на поверхности почвы и они постепенно станут естественной мульчей.

Реклама

Весной растение выпустит новые побеги, которые дадут еще больше ягод.

Малина — идеальная ягодная культура для домашнего сада. Она неприхотлива, вынослива и щедро родит год за годом. Достаточно солнечного места, регулярного полива и простой зимней обрезки, и уже совсем скоро вы сможете собирать собственные ароматные ягоды.