Как вырастить персиковое дерево, чтобы каждый год собирать сочные плоды

Персиковые деревья не требуют другого дерева для опыления, они самоплодные, а это делает их выращивание доступным, чем многих других фруктов, об этом рассказало издание Martha Stewart. Весеннее розовое цветение добавляет саду элегантности, а ярко-зеленые листья радуют глаз. Чтобы дерево приносило щедрые плоды, важно правильно подобрать сорт и обеспечить правильный уход.

Когда и как сажать персиковое дерево

Время посадки: конец зимы или ранняя весна, когда почва уже поддается обработке, а дерево еще в состоянии покоя.

Выбор сорта: ориентируйтесь на климат вашего региона и на период созревания плодов (с июня по сентябрь). Для холодных регионов выбирайте морозостойкие сорта.

Место в саду: солнечное, с дренированной почвой, 6-8 часов солнца в день.

Посадка: выкопайте яму вдвое шире и глубже контейнера дерева, создайте холмик для корней, выберите дренированную почву с компостом, посадите дерево и полейте 4-7,5 л воды.

Уход за деревом

Солнце : необходимо для созревания плодов.

Почва : плодородная, легкая, хорошо дренированная, можно использовать сидераты и перегной для сохранения влаги и питания.

Полив : равномерно влажная почва, особенно в первые годы.

Температура : оптимально 21-32°C, но дерево нуждается в холодном периоде ниже 7°C для зимнего покоя.

Удобрение: сбалансированное, ранней и поздней весной.

Обрезка и прореживание

Время обрезки: во время покоя, до распускания почек, это конец зимы или ранняя весна.

Удаление сухих и больных веток предотвращает болезни и вредителей.

Прореживание: убирайте ветки, которые перекрещиваются, растут вниз или внутрь, чтобы солнце проникало к плодам.

Удаление части цветов и маленьких плодов: оставляйте плоды на расстоянии 15-20 см, чтобы они имели достаточно питательных веществ и не ломали ветви.

Размножение и горшечное выращивание

С ножки: 20-23 см, удалить нижние листья, обработать гормоном корнеобразования и посадить в горшок.

Выращивание в горшке: выбирайте карликовые сорта, большой горшок с дренажем и посадка на высоте 5 см над почвой.

Пересадка: поздняя зима или начало лета, выбирайте горшок на 5 см больше, чем предыдущий.

Защита зимой и от вредителей

Защита от мороза : обмотать дерево джутом, утеплить мульчей 8-10 см, но не прижимать к стволу.

Вредители: персиковый комарик, японские жуки, плодовая моль. От них поможет регулярное использование спрея из органического масла нима.

Выращивание из косточки

Отбор косточки : высушить, расколоть, замочить 6-12 часов, охладить и посадить во влажную почву.

Ожидание плодов: 3-4 года, но стоит помнить, что плод может отличаться от родительского дерева.

Персиковое дерево — это не только источник сочных плодов, но и красота в саду в течение целого года. Выбор правильного сорта, уход, обрезка, защита от вредителей и морозов гарантируют ежегодный урожай.