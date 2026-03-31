ТСН в социальных сетях

Как вырастить персиковое дерево, чтобы каждый год собирать сочные плоды

Вырастить персиковое дерево легче, чем кажется, и с ним каждый год можно наслаждаться красотой цветения и вкусом спелых плодов.

Станислава Бондаренко
Как вырастить персиковое дерево

Как вырастить персиковое дерево / © Associated Press

Персиковые деревья не требуют другого дерева для опыления, они самоплодные, а это делает их выращивание доступным, чем многих других фруктов, об этом рассказало издание Martha Stewart. Весеннее розовое цветение добавляет саду элегантности, а ярко-зеленые листья радуют глаз. Чтобы дерево приносило щедрые плоды, важно правильно подобрать сорт и обеспечить правильный уход.

Персик / © Associated Press

Персик / © Associated Press

Когда и как сажать персиковое дерево

  • Время посадки: конец зимы или ранняя весна, когда почва уже поддается обработке, а дерево еще в состоянии покоя.

  • Выбор сорта: ориентируйтесь на климат вашего региона и на период созревания плодов (с июня по сентябрь). Для холодных регионов выбирайте морозостойкие сорта.

  • Место в саду: солнечное, с дренированной почвой, 6-8 часов солнца в день.

  • Посадка: выкопайте яму вдвое шире и глубже контейнера дерева, создайте холмик для корней, выберите дренированную почву с компостом, посадите дерево и полейте 4-7,5 л воды.

Уход за деревом

  • Солнце: необходимо для созревания плодов.

  • Почва: плодородная, легкая, хорошо дренированная, можно использовать сидераты и перегной для сохранения влаги и питания.

  • Полив: равномерно влажная почва, особенно в первые годы.

  • Температура: оптимально 21-32°C, но дерево нуждается в холодном периоде ниже 7°C для зимнего покоя.

  • Удобрение: сбалансированное, ранней и поздней весной.

Обрезка и прореживание

  • Время обрезки: во время покоя, до распускания почек, это конец зимы или ранняя весна.

  • Удаление сухих и больных веток предотвращает болезни и вредителей.

  • Прореживание: убирайте ветки, которые перекрещиваются, растут вниз или внутрь, чтобы солнце проникало к плодам.

  • Удаление части цветов и маленьких плодов: оставляйте плоды на расстоянии 15-20 см, чтобы они имели достаточно питательных веществ и не ломали ветви.

Персик / © Credits

Персик / © Credits

Размножение и горшечное выращивание

  • С ножки: 20-23 см, удалить нижние листья, обработать гормоном корнеобразования и посадить в горшок.

  • Выращивание в горшке: выбирайте карликовые сорта, большой горшок с дренажем и посадка на высоте 5 см над почвой.

  • Пересадка: поздняя зима или начало лета, выбирайте горшок на 5 см больше, чем предыдущий.

Защита зимой и от вредителей

  • Защита от мороза: обмотать дерево джутом, утеплить мульчей 8-10 см, но не прижимать к стволу.

  • Вредители: персиковый комарик, японские жуки, плодовая моль. От них поможет регулярное использование спрея из органического масла нима.

Выращивание из косточки

  • Отбор косточки: высушить, расколоть, замочить 6-12 часов, охладить и посадить во влажную почву.

  • Ожидание плодов: 3-4 года, но стоит помнить, что плод может отличаться от родительского дерева.

Персиковое дерево — это не только источник сочных плодов, но и красота в саду в течение целого года. Выбор правильного сорта, уход, обрезка, защита от вредителей и морозов гарантируют ежегодный урожай.

