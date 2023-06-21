Как вырастить помидоры с тонкой кожей: советы опытных садоводов

Почему помидоры имеют толстую кожуру и можно ли на это как-то повлиять, рассказывают опытные садоводы.

Почему у помидоров бывает толстая кожура, которая портит вкус и текстуру, можно ли вырастить тонкокожие помидоры и что для этого нужно сделать, рассказывают опытные садоводы из Gardening know how.

Обычно есть три причины, по которым помидоры могут стать жесткими.

Толстокожие сорта помидоров

Основная причина толстокожести помидоров - это их сортовые характеристики. Некоторые сорта помидоров просто имеют более толстую кожуру, и в основном не зря. Как правило, помидоры с толстой кожей устойчивы к растрескиванию.

Помидоры "Рома" и помидоры "Слива" имеют толстую кожицу отчасти потому, что они были намеренно выведены такими. Их часто используют для консервирования и сушки. Толстая или жесткая кожура томатов помогает в этих процессах. Толстую кожуру томатов легче удалить при консервировании, а толстая и жесткая кожура помидоров также лучше ведет себя при сушке. Именно толстая кожица помидоров снижает вероятность их растрескивания.

Выбирая сорта помидоров для посадки, обращайте внимание на эту характеристику. Часто продавцы не пишут прямо о том, что у помидоров определенного сорта толстая кожура, но сообщают, что они устойчивы к растрескиванию или отлично подходят для сушки и консервации. Если увидите такое описание, знайте, скорее всего, помидор толстокожие.

Недостаточный полив

Недостаточный полив влияет на толщину кожуры помидоров. Когда на грядках томатов слишком мало воды, они могут вырастить плоды с толстой кожицей. Это реакция выживания со стороны томата. Толстая кожура помидоров лучше удерживает воду. Когда томатному растению постоянно не хватает воды, оно предпримет шаги для ее сохранения.

Один из способов избежать выращивания помидоров с толстой кожурой — убедиться, что ваш огород получает достаточно воды, особенно во время длительной засухи. Правильный полив помидоров поможет помидорам с нормальной тонкой кожурой сохранить свою тонкую кожицу.

Как вырастить помидоры с тонкой кожей: советы опытных садоводов / Фото: Credits

Жаркая солнечная погода

Из-за высокой температуры помидоры также могут отрастить толстую кожуру. В сильную жару плоды помидоров могут получить солнечные ожоги. Чтобы их предотвратить, растения томатов начинают производить помидоры с более жесткой кожицей. Жесткая кожура томатов менее склонна к ожогам под интенсивным солнцем.

Если вы живете в районе, где высокая температура бывает часто, возможно, вам действительно стоит искать сорта томатов с толстой кожицей. Несмотря на то, что кожура ваших помидоров будет толстой, будет больше плодов, а вы с меньшей вероятностью потеряете их из-за солнечных ожогов.

Также неплохим вариантом является создание над грядками ажурной тени.

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