Как вырастить рассаду из одного помидора без лишних затрат и использования химикатов

Как вырастить рассаду из одного помидора / © Associated Press

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Для многих людей домашний мини-огород на балконе или подоконнике стал новым источником дофамина и способом замедлить темп жизни. Однако вместо того, чтобы скупать пакетики с семенами в садовых центрах, можно воспользоваться совершенно бесплатным и довольно увлекательным способом размножения растений.

Садовод Джейми Уолтон обычно выращивает свои помидоры из семян, собранных вручную, однако время от времени практикует метод «чистого» безотходного выращивания помидоров, а именно — выращивание новых кустов непосредственно из свежих плодов. Это идеальный ультрабюджетный способ, который работает практически сам по себе.

Как всё работает

Если вы хоть раз пытались собрать семена томатов по классической схеме, то знаете, какое это утомительное занятие. Каждое семя внутри помидора покрыто специальным гелем, содержащим ингибитор прорастания — природное вещество, которое не дает семенам прорасти сразу внутри сочного плода. Обычно, чтобы сохранить семена на следующий год, садоводам приходится вымачивать их в воде, затем тщательно промывать, сушить и убирать в шкаф.

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Однако, если вы просто возьмете целый помидор или разрежете его пополам, положите в горшок с компостом и начнете регулярно поливать, этот гелеобразный ингибитор очень быстро разрушится под действием влаги, а семена успешно прорастут, рассказывает Джейми Уолтон.

Возможно, вы и сами замечали этот эффект на грядках, когда помидор, случайно упавший на землю прошлым летом, следующей весной внезапно прорастает густым зеленым ковром. Особенно хорошо этот метод работает в тёплом климате, где помидоры можно выращивать круглый год.

Как распутать запутанные корни

Конечно, если высаживать помидор целиком, молодые побеги будут слишком тесно сходиться, однако эту проблему легко решить с помощью одного осторожного лайфхака для растений.

Когда ростки немного подрастут, аккуратно извлеките весь земляной ком и опустите его в ёмкость с водой. Вода мягко смоет большую часть почвы, поэтому вы сможете легко распутать и отделить хрупкие корешки друг от друга, не сломав ни одного стебля.

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Основные правила успешного клонирования томатов:

Выбирайте правильно сорт: для этого эксперимента подойдет исключительно органический, негибридный помидор. Только в этом случае новые кусты полностью унаследуют вкус и форму материнского плода.

Глубокая посадка. Каждый отделенный сеянец пересадите в индивидуальный горшок. Сажайте их достаточно глубоко, так как это стимулирует развитие мощной корневой системы по всему стеблю.

Окончательная высадка. Пересаживайте рассаду в открытый грунт или большие балконные кашпо только после того, как минует последняя угроза ночных холодов.

Выращивание помидоров прямо из кусочка плода — это не просто экологично и бесплатно, это настоящая магия и отличное средство от стресса. Природа уже всё продумала за нас, нужно лишь немного воды, качественная почва и капля терпения, чтобы обычный перезрелый помидор превратился в роскошные зеленые кусты.

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