Как вырастить рассаду помидоров: инструкция для новичка

Вырастить помидоры из семян не так уж сложно, как это может показаться на первый взгляд.

Когда вы покупаете готовую рассаду, вы не всегда можете быть уверены, что вам продали именно то, что вы хотели купить.

Кроме того, если не ограничивать себя ассортиментом садовых центров или рынков, можно собрать очень интересную коллекцию семян экзотических томатов.

Сайт Gardening know how поделился инструкцией для новичков по выращиванию рассады помидоров.

Когда сажать семена помидоров

Лучшее время для посадки томатов из семян — примерно за 6-8 недель до того, как вы планируете высаживать их в грунт. В регионах, где бывают заморозки, планируйте высаживать рассаду помидоров через 2-3 недели после последних заморозков, поэтому начнете выращивать помидоры из семян за 4-6 недель до даты предполагаемого последнего заморозка.

Как выращивать томаты из семян

Семена томатов можно выращивать в небольших горшочках с влажной исходной почвой для семян, влажной горшечной почвой или во влажных торфяных гранулах. В каждый контейнер лучше сажать два семени помидора. Это поможет убедиться, что в каждом контейнере есть рассада помидора на случай, если некоторые семена помидоров не прорастут.

Семена томатов следует сажать на глубину примерно в три раза большую, чем сам размер семени. Это будет 3-6 мм, в зависимости от сорта помидоров, который вы выбрали для выращивания.

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Температура, необходимая для рассады помидоров

После того как семена помидоров посажены, поставьте емкости с рассадой в теплое место. Для быстрого прорастания оптимальна температура - от 21 до 27 градусов. Также поможет нижний нагрев, поэтому не лишним будет приобрести подогреваемый коврик для рассады.

Многие садоводы считают, что размещение контейнеров с семенами помидоров на холодильнике или другом приборе, который выделяет тепло при работе, очень хорошо способствует прорастанию. Также подойдет электрическая грелка на минимальной температуре, накрытая полотенцем.

Какой нужен полив, подкормка и освещение

После посадки семян томатов остается только дождаться, пока семена прорастут. Семена томатов должны прорасти через одну-две недели. Более низкие температуры приведут к увеличению времени прорастания, а более высокие - заставят семена томатов прорасти быстрее.

После того как семена помидоров прорастут, вы можете снять рассаду помидоров с источника тепла, но их все равно следует держать где-нибудь в тепле. Рассаде помидоров понадобится яркий свет, а почва должна быть влажной. Поливать лучше всего снизу, но если такой возможности нет, поливайте рассаду томатов так, чтобы вода не попадала на новые ростки.

Для освещения подойдет светлое окно, выходящее на южную сторону, или флуоресцентная лампа или лампа для выращивания растений, размещенная на несколько дюймов (8 см) над рассадой помидоров. Как только у рассады помидоров появятся настоящие листья, вы можете дать им четверть растворимого в воде удобрения. Если рассада помидоров вытянулась, значит, ей не хватает света. Либо переместите источник света ближе, либо увеличьте количество света, которое получает рассада помидоров.

Если ваши сеянцы помидоров становятся фиолетовыми, им нужно немного удобрений, и вы должны их снова подкормить четвертью консистенции.

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