Как вырастить сад в футуристическом стиле: подбор растений и декора

Надоели бабушкины розы, кашпо с петуниями и клумбы с тюльпанами? Создайте на своем участке настоящий сад будущего! Идея футуристических растений необычна, забавна и заставляет задуматься о ее воплощении.

Давайте рассматрим оригинальные идеи, футуристические растения и вероятные инновации в садоводстве, которыми делится Gardening know how.

Футуристические растения могут быть растениями этого столетия или совершенно новыми видами, созданными в результате научного сращивания генов. Возможно, некоторым из нас повезет дожить до появления растений с других планет, поскольку будущее — это именно будущее, давайте изучим некоторые возможности будущего ландшафтного дизайна на основе нескольких растений в нашем саду сегодня.

Как должен выглядеть футуристический сад

Сад в футуристическом стиле / Фото: Credits

Крытый, вертикальный, не требующий особого ухода, производящий продукты питания, автоматизированный и устойчивый — это лишь несколько определений? Которыми можно описать сад будущего в представлении нас сегодняшних. В саду будущего скоре всего исчезнет хаотичное (но очаровательное) множество разновидностей растений, мягкие изгибы и имитация природы во всех ее диких формах. Сегодняшние сады начинают склоняться к минималистскому виду: чистые линии, повторение элементов, нежный цвет, открытые участки и геометрические формы.

Футуристический сад можно создать на довольно небольшом участке земли, ведь современные технологии садоводства позволяют с легкостью освоить выращивание растений на вертикальных поверхностях.

Сад в футуристическом стиле / Фото: Credits

Также у нас сейчас есть возможность продумать системы полива и обогрева, что дает возможность выращивать практически любые растения в любом климате.

Немаловажным фактором для создания сада в футуристическом стиле является широкий ассортимент современных аксессуаров для сада, многие из которых выглядят более чем современно и произведены благодаря новейшим технологиям и материалам.

Футуристические растения, которые мы можем выращивать сегодня

Растения, используемые для создания этой почти жесткой футуристической среды, имеют тенденцию быть монохромными, различных тонов одного цвета или нейтральными. Простые линии, симметрия и простота формы – все это востребованные характеристики современных ландшафтных растений.

Вот несколько ключевых идей:

Баранье ухо / Фото: Credits

Серебристые растения: несколько лет назад серый был модным цветом на рынке жилья, то же явление мы сейчас наблюдаем в саду. Прелесть серого цвета в том, что он может быть простым или сложным. Серые или серебристые растения могут быть тактильными, как пушистая пыльная мельничка или баранье ухо, или содержать смешанные серые тона, вызывающие ощущение прохлады — замечательная вещь в перегретом мире.

Карекс(осока) / Фото: Credits

Такие растения, как мискантус или карекс (осока), придают движение футуристическому саду, но имеют простую, обтекаемую форму. Из более высоких трав можно сделать живую изгородь, а из более низких растений можно создать бордюры.

Суккуленты / Фото: Credits

В современном саду насчитывается более 10 000 видов суккулентов, и в будущем их количество не уменьшится. Суккуленты, как правило, не требуют особого ухода и имеют обилие геометрических форм. Более необычные сорта, такие как трахиандра и литопсы, уже можно назвать футуристическими растениями.

Бамбук / Фото: Credits

Бамбук создает естественный экран, а его высота добавляет вертикальности. Существует несколько разновидностей бамбука, отвечающих различным монохромным темам.

Юкка / Фото: Credits

Юкка чувствует себя как дома в футуристическом саду. Ее жесткая мечевидная листва идеально подходит для засухоустойчивого сада, часто в сочетании с суккулентами и другими засухоустойчивыми насаждениями. К футуристическим растениям, заслуживающим внимания, относятся голубая юкка и банановая юкка. Агава того же подсемейства так же хорошо создает вид живой скульптуры.

Книфофия / Фото: Credits

Агапантус, Книфофия и Канна - растения, которые, своими потусторонними цветами придают красочную высоту футуристическому саду. Некоторые разновидности Agapanthus orientalis могут достигать шести футов в высоту, что делает их впечатляющими.

Аллиум / Фото: Credits

Аллиум — еще один цветок, идеально подходящий для современного сада, благодаря своей поразительной высоте и цветочной головке в форме шара.

Папоротник / Фото: Credits

Хоста и папоротники с многослойной листвой отлично подходят для придания футуристического эффекта садовым грядкам. Тем, у кого есть затененные участки, также следует использовать потусторонний потенциал папоротников, которые бывают самых разных форм и размеров и хорошо подходят для массовой посадки.

Футуристический сад можно разбить также внутри дома или на крыше квартиры. Это означает, что многие из растений будут посажены вертикально, чтобы эффективно использовать пространство и создавать нужную стилистику.

Аксессуары для футуристического сада

Сад в футуристическом стиле / Фото: Credits

Многие определения футуристического сада относятся одновременно и к растениям, и к архитектурным формам. Архитектурные элементы и садовые аксессуары должны быть подобраны также в футуристическом стиле. А это значит, что любимую белую эмалированную лейку с изображением ромашки на боку, например, вам нужно будет заменить на что-то металлическое или пластиковое немного похожее на космический корабль.

Также следует внимательно подбирать садовую скульпту(до свиданья, садовые гномы) или водными объектами(прощай фонтан с ангелочками).

Сад в футуристическом стиле / Фото: Credits

Таким образом, чтобы по-настоящему объединить современный сад с видением будущего, вы должны объединить пространство, растения, архитектуру и аксессуары чтобы создать гармоничную среду. Всего этого можно достичь, но не менее важно также не забывать о том, чтобы обеспечить экономию места, низкие эксплуатационные расходы и экологичность.

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