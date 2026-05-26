Как вырастить собственный урожай картофеля из магазинного на балконе

Как вырастить собственный урожай картофеля / © Credits

Реклама

Садовод Саймон Акеройд рассказал о простом способе выращивания картофеля, который подходит даже тем, у кого нет дачи, грядок или опыта. Все, что понадобится, — большой горшок, немного компоста и терпение.

Последние годы домашнее садоводство стало не только хобби, но и способом замедлиться, почувствовать контакт с природой и даже уменьшить пищевые отходы. И если выращивание овощей кажется вам чем-то сложным и «для дачников», то есть хорошая новость, ведь начать можно буквально со старой картошки из супермаркета.

Садовод Саймон Акеройд советует не спешить выбрасывать картофелины, которые проросли или уже не вызывают аппетита. Именно они могут дать новый урожай, даже во дворе, на балконе или террасе.

Реклама

Как вырастить картофель дома

Главный плюс этого способа — вам не нужна грядка или сад. Достаточно большого горшка или контейнера и компоста.

Что нужно:

несколько старых картофелин

большой горшок или контейнер

компост или рыхлый грунт

место на улице или солнечном балконе.

Что делать:

Положите несколько картофелин в большой горшок со слоем компоста. Засыпьте их сверху еще одним слоем компоста. Оставьте контейнер во дворе, на балконе или террасе. Когда растение начнет расти, постепенно добавляйте еще компост, это поможет формировать новые клубни. После того, как ботва отцветет и начнет увядать, высыпьте содержимое горшка. Внутри вас будет ждать новый молодой картофель.

Идеальный способ для новичков

Картофель — одна из самых простых культур для домашнего выращивания. Он не требует сложного ухода, а сам процесс очень увлекательный. К тому же это отличный способ уменьшить пищевые отходы, попробовать выращивать собственную пищу без больших затрат, научиться базовому уходу за растениями и привлечь детей к простому и интересному процессу.

Реклама

Еще один бонус — контейнерное выращивание позволяет контролировать почву и упрощает сбор урожая. Не нужно копать грядки, достаточно просто высыпать землю из горшка.

Сегодня домашнее огородничество — не выживание, а удовольствие. Оно про утренний кофе на балконе рядом с зелеными ростками, радость от первого урожая и ощущение, что даже в городе можно создать свой маленький уголок природы.

Новости партнеров