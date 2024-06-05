Как вырастить спаржу: садовница поделилась секретами правильной посадки

Спаржа – это вкусное многолетнее растение и если вы думаете, что выращивать его очень сложно, у нас для вас хорошие новости.
Выращивать спаржу не очень сложно, но есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание. Это правда, вы не сможете собирать урожай в течение первых нескольких лет. Но после создания грядки со спаржей за ней относительно легко ухаживать и следует понимать, что вознаграждением вашего ожидания будет урожай в течение 15 лет.
Садовница Кристина Булезюк раскрыла собственные секреты и лайфгаки по посадке спаржи, которые могут помочь вам начать свою "спаржевую историю".
Как правильно высадить корни спаржи:
- Лучше всего спаржа растет на легкой, хорошо дренированной почве;
- Перед посадкой следует замочить корни на 30 мин;
- Обязательно сажать на солнечном месте;
- Для спаржи нужно вырыть ряды. Ширина между рядами — 30 см, глубина рядов — 30 см, ширина ряда — 40 см. Помните, что "короны" спаржи (так называют однолетние растения в состоянии покоя) растут вертикально и горизонтально, поэтому нужно соблюдать расстояние;
- Необходимо хорошо и щедро полить все водой, особенно при посадке;
- На дно ряда нужно положить компост, который следует закрыть грунтом, чтобы корни спаржи не касались перегноя;
- Выложить на грунт "короны" спаржи на расстоянии 30 см друг от друга;
- Можно добавить специальное удобрение;
- Засыпать все землей;
- Сверху можно замульчировать корой, чтобы они лучше хранились и держалась влага.
Советы:
- Удобряем раз в сезон;
- Первый год не срезаем спаржу, чтобы вырос холодок, а корни набрали сил;
- Первый урожай собираем в следующем году весной;
- Если у вас есть грядка со спаржей, не поддавайтесь искушению пересадить ее или досадить новые корни. Если вы хотите посадить больше спаржи, выберите новое место, где нет риска ее заболевания.
- Также не рекомендуется сажать спаржу там, где вы раньше выращивали картофель.
Спаржу можно выращивать из семян, но самый надежный метод – посадить "короны" весной. Хотя некоторые сорта можно высаживать и осенью.
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