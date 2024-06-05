Как вырастить спаржу: садовница поделилась секретами правильной посадки

Спаржа – это вкусное многолетнее растение и если вы думаете, что выращивать его очень сложно, у нас для вас хорошие новости.

Выращивать спаржу не очень сложно, но есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание. Это правда, вы не сможете собирать урожай в течение первых нескольких лет. Но после создания грядки со спаржей за ней относительно легко ухаживать и следует понимать, что вознаграждением вашего ожидания будет урожай в течение 15 лет.

Садовница Кристина Булезюк раскрыла собственные секреты и лайфгаки по посадке спаржи, которые могут помочь вам начать свою "спаржевую историю".

Как правильно высадить корни спаржи:

Лучше всего спаржа растет на легкой, хорошо дренированной почве;

Перед посадкой следует замочить корни на 30 мин;

Обязательно сажать на солнечном месте;

Для спаржи нужно вырыть ряды. Ширина между рядами — 30 см, глубина рядов — 30 см, ширина ряда — 40 см. Помните, что "короны" спаржи (так называют однолетние растения в состоянии покоя) растут вертикально и горизонтально, поэтому нужно соблюдать расстояние;

Необходимо хорошо и щедро полить все водой, особенно при посадке;

На дно ряда нужно положить компост, который следует закрыть грунтом, чтобы корни спаржи не касались перегноя;

Выложить на грунт "короны" спаржи на расстоянии 30 см друг от друга;

Можно добавить специальное удобрение;

Засыпать все землей;

Сверху можно замульчировать корой, чтобы они лучше хранились и держалась влага.

Советы:

Удобряем раз в сезон;

Первый год не срезаем спаржу, чтобы вырос холодок, а корни набрали сил;

Первый урожай собираем в следующем году весной;

Если у вас есть грядка со спаржей, не поддавайтесь искушению пересадить ее или досадить новые корни. Если вы хотите посадить больше спаржи, выберите новое место, где нет риска ее заболевания.

Также не рекомендуется сажать спаржу там, где вы раньше выращивали картофель.

Спаржу можно выращивать из семян, но самый надежный метод – посадить "короны" весной. Хотя некоторые сорта можно высаживать и осенью.

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