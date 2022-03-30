Как вырастить урожай помидоров: семена, рассада, пикировка и полив

Что может быть вкуснее и полезнее, чем помидоры, выращенные на собственной грядке? Многие дачники уже посеяли семена на рассаду – кто в тепличке, кто прямо на подоконнике своей квартиры в ящичках или кассетах. Но прежде чем придет время высаживать рассаду в открытый грунт, необходимо проделать с ней определенную работу.

О том, как правильно выращивать помидоры и добиться хорошей урожайности, рассказал заведующий кафедрой технологии хранения и переработки продукции растениеводства Полесского национального университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Виталий Ковалев.

Как и когда правильно сеять помидоры на рассаду

От помидорного семечка до готовой рассады проходит примерно 60 дней, поэтому семена высевают в конце марта – начале апреля, чтобы во второй половине мая – начале июня рассаду можно было высадить в открытый грунт. Семена можно посеять в закрытой теплице на своем участке, а если теплицы нет, то можно самому соорудить нечто подобное: поставить дуги и накрыть их пленкой, чтобы через нее солнышко прогревало землю. Речь идет о так называемом утепленном грунте. Чтобы его подготовить, нужно убрать десять сантиметров верхнего слоя грунта и положить слой навоза, затем снова засыпать землей. Навоз под грунтом будет выделять тепло, и рассаде будет комфортно. Для удобрения грунта на каждый квадратный метр земли необходимо внести 10 кг перегноя, который тщательно перемешать с землей. Важно, чтобы температура в теплице была 15-18 градусов днем и не выше 15 градусов ночью. Тогда рассада не будет тянуться вверх, а развиваться гармонично.

Семена сеют в борозды на расстоянии 4-5 сантиметров на глубину 0,5-1,0 см. Примерно через 2 недели, когда появятся два настоящих листочка, рассаду следует пикировать.

Пикировка рассады помидоров

Пикировать рассаду означает пересадить сеянцы из меньшей емкости в большую или рассадить на большее расстояние друг от друга в теплице или в утепленном грунте. Сеянцы рассаживают на расстоянии 5-6 сантиметров друг от друга на глубину 2-2,5 см, то есть немного глубже, чем были посеяны семена. Тогда растения не тянутся вверх, у них будет развиваться здоровый крепкий стебель и корневая система. Перед пикированием грунт с сеянцами необходимо увлажнить, чтобы при выкапывании растений не повреждались корешки. Кроме того, грунт, куда пересаживают сеянцы, также должен быть увлажнен.

Надо сказать, что та рассада, которую продают на рынках в конце мая – начале июня, выращивается обычно без пикировки, поэтому она высокая и тонкая, с плохо развитой корневой системой. Вот почему рассаду лучше выращивать самому, не пренебрегая пикировкой.

У кого нет теплицы, семена можно посеять в грунт в ящичках, кассетах или в большой горшок на расстоянии 1,5-2 сантиметра между семенами. А затем пикировать в отдельные торфяные горшочки. Тогда будет очень удобно высаживать рассаду в грунт – вместе с горшочком. Кроме того, удобно использовать специальные кассеты с крупными (5 см в диаметре) ячейками – по одному семечку на ячейку. При выращивании рассаду периодически необходимо поливать и через каждые 10-12 дней подкармливать макро- и микроэлементами.

Как высаживать готовую рассаду в открытый грунт

Спустя 50-60 дней, если температура воздуха не будет ниже 10 градусов в ночное время и не будут прогнозироваться заморозки, рассаду можно высаживать в открытый грунт.

Рассада должна иметь 5-7 листочков. Идеальная высота рассады – 25-27 сантиметров. Если она получилась слишком высокая – 40-50 сантиметров, то со временем придется ставить колышки, подвязывать помидорные кусты, словом, проделывать дополнительную работу.

А если вдруг наступит внезапное похолодание с ночными заморозками, то невысокую рассаду можно накрыть пластиковыми бутылками и пакетами, можно даже бумажными. Лучше всего высаживать помидоры на участке, по краям которого высажен картофель или кукуруза, которые оградят помидоры от ветра и защитят от резких смен температуры.

Как правильно поливать помидоры

Где бы ни росли помидоры, в теплице или открытом грунте, их нужно поливать – не холодной! – водой. Температура воды должна быть примерно 20-22 градуса. Когда проводишь пикировку, растения обязательно нужно полить. Когда пересаживаешь в открытый грунт – тоже полить, причем с добавлением удобрений. Обычно берется нитроаммофоска из расчета: спичечный коробок на 10 литров воды.

Поливают помидоры раз в 7-10 дней. Многие не знают, сколько именно воды требует один куст. Здесь все зависит от грунта, в котором растет помидор. Если грунт песчаный и вода сразу же уходит вглубь, то на одно растение вполне можно использовать литр воды. А если почва плотная, то меньше. Если видите, что земля возле куста влажная, то количество воды для полива нужно сократить. В целом, помидоры требуют меньше влаги, чем огурцы. Если идеальная влажность грунта для огурцов – 80-85%, то для помидоров – 65-70%.

Пасынки – убрать

На кустах помидоров следует аккуратно удалять нижние бесплодные веточки (пасынки), которые постоянно появляются в процессе вегетации. Нижняя часть растения должна находиться довольно высоко от земли. Так мы спасем растение от фитофтороза. И крона его не должна быть загущенной, а просматриваться насквозь, чтоб солнечные лучи хорошо освещали каждую веточку. Если вы посадили сорт крупных помидоров, то на одной веточке можно оставлять 2-3 цветочка. Больше веточка просто не выдержит. За кустами нужно постоянно следить и подвязывать те ветки, которые нуждаются в опоре.

Если еще до цветения помидоров вы заметили, что на листьях появились какие-то темные вкрапления, то такие листья лучше убрать, а растение обработать специальным средством от фитофтороза (в специализированных магазинах большое разнообразие этих средств). Но после появления цветов и плодов такая обработка нежелательна.

Если сравнивать растения помидоров и огурцов, то огурцы любят температуру 25-27 градусов, а помидоры – чуть ниже: 23-25 градусов. Однако помидоры любят более сухой грунт и больше солнца, чем огурцы.

Остается добавить, что помидор – это кладезь полезных витаминов, антиоксидантов и микроэлементов. А еще в них имеется аминокислота фенилаланин, которая замедляет в организме человека распад эндорфинов – гормонов, ответственных за хорошее настроение. Поэтому тем, кто любит помидоры, депрессия не страшна!

Юлия Мельничук

Читайте также: Время картошки: когда, как и какие сорта сажать