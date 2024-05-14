Как вырастить вкусный и сочный салат на грядке: советы опытной садовницы

Салат очень вкусный и полезный продукт. Сегодня о секретах его выращивания расскажет блогер-садовник.
Почти каждый садовник когда-то пытался его вырастить на грядке. К сожалению, он не всегда произрастает именно таким, как мы себе представляли, или каким видели на картинке.
Садовница olesya_sad__ в одном из своих видео поделилась собственными секретами выращивания вкусного и красивого салата. Эти советы подойдут для выращивания всех видов салата: латук, фрисе, ромен, лола-роса и т.д.
Итак, ее лайфхаки, по выращиванию:
- Салат не любит кислую почву поэтому берите субстрат с соответствующим уровнем РН;
- Сейте рассадным методом в кассеты, обязательно используя профессиональные семена;
- Не углубляйте семена, они в оболочке, которая при намокании и пробивании разламывается сама;
- С момента посева и до полного схождения смачивайте поверхность с опрыскивателя, чтобы она не пересыхала;
- При 2-4 настоящих листочках высаживайте уже салат на грядки в теплицу. Можно в парник, или уже как тепло, в открытый грунт;
- Перед этим добавьте где-нибудь приблизительно ведро или поменьше, перегноя, или грибного компоста. Компост не перекапывать, а мульчировать салат;
- Поливайте, и когда земля немного подсохнет, засыпьте ее пеплом. Он уничтожит даже малейших улиток и они не будут есть салат;
- Самое главное – это полив. Поливайте часто. Без воды салат хорошим расти не будет;
- И весной, и осенью салат будет по массе больше, чем летом, ведь когда очень жарко, ему не комфортно.
Если у вас по какой-то причине салат не растет, скорее всего что-то не так из вышеупомянутого. Используйте советы садовницы и один пучок вашего салата будет, как десять из магазина!
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