Как вырастить вкусный и сочный салат на грядке: советы опытной садовницы

Салат очень вкусный и полезный продукт. Сегодня о секретах его выращивания расскажет блогер-садовник.

Почти каждый садовник когда-то пытался его вырастить на грядке. К сожалению, он не всегда произрастает именно таким, как мы себе представляли, или каким видели на картинке.

Садовница olesya_sad__ в одном из своих видео поделилась собственными секретами выращивания вкусного и красивого салата. Эти советы подойдут для выращивания всех видов салата: латук, фрисе, ромен, лола-роса и т.д.

Итак, ее лайфхаки, по выращиванию:

Салат не любит кислую почву поэтому берите субстрат с соответствующим уровнем РН;

Сейте рассадным методом в кассеты, обязательно используя профессиональные семена;

Не углубляйте семена, они в оболочке, которая при намокании и пробивании разламывается сама;

С момента посева и до полного схождения смачивайте поверхность с опрыскивателя, чтобы она не пересыхала;

При 2-4 настоящих листочках высаживайте уже салат на грядки в теплицу. Можно в парник, или уже как тепло, в открытый грунт;

Перед этим добавьте где-нибудь приблизительно ведро или поменьше, перегноя, или грибного компоста. Компост не перекапывать, а мульчировать салат;

Поливайте, и когда земля немного подсохнет, засыпьте ее пеплом. Он уничтожит даже малейших улиток и они не будут есть салат;

Самое главное – это полив. Поливайте часто. Без воды салат хорошим расти не будет;

И весной, и осенью салат будет по массе больше, чем летом, ведь когда очень жарко, ему не комфортно.

Если у вас по какой-то причине салат не растет, скорее всего что-то не так из вышеупомянутого. Используйте советы садовницы и один пучок вашего салата будет, как десять из магазина!

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