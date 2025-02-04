Как вырастить здоровую и сильную рассаду помидоров: подробная пошаговая инструкция от профессионала

Вырастить рассаду помидоров не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное - четко следовать рекомендациям и верить в свои силы. Наградой вам будут красивые и вкусные томаты именно того сорта, который вы хотели. Тогда как при покупке готовой рассады придется выбирать из того, что есть, и надеяться на то, что вас не обманули и не продали пересорт.

Красивые и вкусные томаты, выращенные из семян, - это ли не мечта каждого огородника. Тем более в наше время, когда разнообразие сортов позволяет садоводам утверждать, что помидоры - это новые розы, так экзотично и эффектно они могут выглядеть. Поэтому мы обратились к Наталье Кассанелли - опытному селекционеру, который специализируется на томатах, за подробными инструкциями по выращиванию рассады.

Обработка семян

Те семена, которые куплены у проверенного селекционера и предварительно были сброжены, дезинфицировать не нужно. потому что в процессе брожения они уже дезинфицируется молочной кислотой. Но если вы собираете семена сами без сброжевания – дезинфицируйте. Потому что та слизь, которая остается на семенах, является очень благоприятной средой для бактерий, которые потом попадают вместе с семенами в почву, а молодая рассада к ним очень уязвима, особенно в период, когда солнца не так много и при переувлажненном субстрате.

Поэтому дезинфицируйте семена 1%-ным раствором марганцовки 15-20 минут.

Стимуляция семян

Свежие семена, однозначно, не нуждаются в дополнительной стимуляции. Старые – да, особенно сорта, которые вы хотели бы восстановить после того, как они пролежали 8-15 лет. Реанимировать старые семена можно несколькими способами. Если семян много – просто посейте их очень густо. На поверхности семян находятся биоактивные вещества, стимулирующие прорастание. В свежих семянах их много. У старых – очень мало. Но если вы сеете густо – веществ становится в разы больше. И такие семена могут хорошо взойти. Если семян мало, стимулируем активными веществами, которые находятся под рукой. Подойдет, например, сок алоэ. Сорвите несколько листочков примерно за неделю до обработки, положите в холодильник, затем достаньте и выжмите сок, разведите его кипяченой водой и залейте семена где-то на сутки.

Хорошие результаты также дают сок мороженого картофеля, раствор меда, зольный настой и раствор гуматов. "Я пользуюсь Волынскими гуматами – они у меня на все случаи жизни: и стимулирование, и подкормки, и в почву, и по листьям. Гумат разводим до цвета слабой заварки, потому что сильный раствор не стимулирует, прорастание, напротив, он его тормозит," - говорит Наталья Кассанелли.

Также хорошую реанимацию старых семян можно провести с помощью барботировки – то есть обработкой кислородом. Семена бросьте в воду, включите аквариумный компрессор – и барботируйте где-то сутки.

Когда сеять помидоры на рассаду

Первое и, пожалуй, самое главное - сеять нужно вовремя. Лучшее время для посева томатов, например, для полосы Киев, Харьков, Сумы, Житомир, наступает только с марта, причем даже ближе к его середине, числа 14-15-го. И никак не в начале января, и не в начале декабря, как бы садоводам того ни хотелось. Рассада не должна перерастать - иначе она использует все питательные вещества и начнет хиреть. Выход в этом случае один – добавлять почвы и пересаживать в более крупную посуду, вплоть до объема 1, 5 л – 5л, и даже более.

Толку же от перерощенной в тесной посуде рассады, по словам Натальи, в дальнейшем немного - она плохо приживается и вяло растет, так как у нее уже сбились природные настройки.

Кроме того, нужно помнить еще и то, что время отсчета ожидания плодов начинается отнюдь не с даты посева, как многие считают – а с даты высадки в открытый грунт. Возраст же рассады ко времени высадки в грунт должен составлять 60-65 дней. Подсчитывайте сами – для, например, Киевского и Харьковского региона высадка в грунт начинается не ранее 2-5 мая – и это при ранней весне.

Слегка недорощенная рассада, наоборот, растет в ускоренном темпе – особенно если высажена хотя бы под какое-то укрытие – от обычных обрезанных пластиковых бутылок до парниковых тоннелей.

Как подготовиться к посеву

Кроме смелости и желания вам понадобятся коробочки и субстрат. Если у вас много покупных семян, особенно от малоизвестных производителей, то коробочек тоже должно быть много. Идеально - по количеству сортов томатов.

Семена томатов, по словам селекционера, хранятся примерно 5-6 лет без потери всхожести. Но при этом идет потеря энергии прорастания – то есть семена в возрасте 5 лет уже далеко не такие энергичные, как свежесобранные и прорастать могут медленнее? чем из более свежие собратья. Кроме того, отдельные сорта могут тормозить со всходами, и всходить, например, не на 4-5, а на 6-7 день, и даже на 10-14, в то время как их более торопливые собраться уже вовсю желают быть выставлены на свет (со снижением температуры – фактор, который тем, что пока не взошли, нежелателен). Вот почему идеально было бы запасти для посева много-много маленьких коробочек – каждому сорту свою, хотя это не всегда выполнимо, но очень удобно и дает рассаде "свободу передвижения".

Как ускорить прорастание

Как же поторопить тех, кто слегка застрял и не хочет нас радовать всходами? Наталья практикует для замерших посевов (особенно для тех, которые находились в холодной, 10-15 градусов, почве) полив очень горячей водой – градусов 50-60. В слое закладки семян (0.5- 1 см) температура будет уже значительно ниже, и даже проклюнувшимся семенам не повредит – но немного их стимулирует. Далее такие посевы нужно перенести в теплое место, где температура почвы будет благоприятной – 21-23. Именно почвы, заметьте, а не воздуха.

Какой грунт нужен для рассады

Теперь о субстрате. Он должен быть рыхлый и ни в коем случае не являться землей из теплицы или с той же прошлогодней помидорной грядки. Можно воспользоваться готовыми смесями, можно сделать смесь для посева и самому: часть торфяной готовой почвы, часть кокогрунта, часть перлита. Эта смесь очень рыхлая, и она нравится практически любым культурам. Перлит или вермикулит делают субстрат более рыхлым и стимулируют корнеобразование. А хорошие корни – это залог будущего урожая.

Если вы приготовили грунт для посева самостоятельно и боитесь бактерий, можете простерилизовать влажную землю в духовке или в микроволновке, прожарив 10-15 минут (рекомендуется до 2 часов). "Приятные" запахи, правда, при этом гарантированы, а земля очень недолго останется стерильной.

Субстрат пролейте кипятком (не до грязи!) и в теплую немного остывшую землю сейте. После высева уплотните землю – просто примните пальцами

Рассада помидоров

Как сеять томаты

Наталья Кассанелли рекомендует сеять томаты в отдельные стаканы или в кассетные системы с разборными стаканчиками. В таком виде их всегда можно переставить, чтобы растения одного размера были рядом, и большие не затеняли маленькие.

Высевайте семена томатов в бороздки глубиной 0,5 см. Высеваем не густо, с расстоянием между будущими растениями 1,5 – 2 см. Густой посев – это еще и риск того, что до пикировки рассада может и не дожить. Растения, посеянные на расстоянии 1-2 см, лучше проветриваются, просыхают, наращивают корни, и нет риска возникновения болезней, которые провоцируются именно большим количеством растений на квадратный сантиметр.

После высева и уплотнения прикрываем емкости пленкой, чтобы держать влажную землю. Сорта сходят неодинаково, от 5 дней – стандарт всхожести – до 2 недель, что, конечно, не стандарт, но тоже бывает с некоторыми сортами, и со старыми семенами. И так же, например, себя ведет перегретые семена, которые поставили сбраживаться на солнце в этом случае срок прорастания может увеличится до месяца.

Уплотнять землю после высева важно, чтобы семена не находились в воздушных карманах, к тому же уплотнение держит возле семян воду и предотвращает появление растений "в бейсболках" - то есть с семенной оболочкой на семядолях. Если у вас получились растения с кепками – не беспокойтесь, это тоже не большая проблема. Смочите пальцы теплой водой, проведите по растениям или подержите влажными пальцами оболочку – и она легко снимется. Не тяните, не обрывайте семядоли. Ведь именно они – это питательные вещества, которые нужны для роста.

Не пренебрегайте маркировкой

Высевы обязательно маркируйте, подписывайте и сам стаканчик, ставьте в него пластиковую бирочку, или записывайте название сорта в журнал высева. Также удобно ставить номер на донышке стакана. Потому что, если маркер окажется некачественным и все надписи выгорят, на донышке с номером ничего не произойдет, и при высадке или пикировании вы сможете понять, что за сорт у вас вырос, потому что низкие, что высокие растения в рассаде смотрятся одинаково.

Как вырастить здоровую и сильную рассаду помидоров / Фото: Credits

Сколько света нужно рассаде

Еще одна чрезвычайно важная составляющая успеха - кроме посева, разумеется, который нужно проводить негусто, и не лениться раскладывать семечко от семечка на расстоянии не менее 1 см, - это свет. Любимую рассаду в первую неделю жизни нужно досвечивать, особенно в пасмурные дни, когда рассада стремительно тянется.

Света в конце марта, когда помидоры массово появляются на свет, уже вполне достаточно - но многие огородники практикуют также и круглосуточную досветку в первую неделю жизни томатов. Стекло на подоконнике, где стоит рассада, должно быть очень чистым, и рассада должна стоять максимально близко к свету. Когда у вас натурального света немного или нет совсем, нужно организовать дополнительное освещение. Те томаты, что предназначены для высадки в отапливаемые теплицы, лучше досвечивать круглые сутки 7-8 дней после всходов.

Можно освещать просто лампами дневного света, а можно и фитолампами. Лучше отдать предпочтение фитолампам, хотя и обычные лампы дневного света – надежные помощники. Главное, чтобы лампы были на расстоянии не более 10-20 см от верха растений – иначе выгоды от такого освещения не будет никакой.

Температурный режим

Томат далеко не такое теплолюбивое существо, как перец или баклажан. Для всходов томатов оптимальная температура почвы (снова почвы, заметьте, а не воздуха) - 23-25 градуса. Очень важно проверять посевы, чтобы не упустить момент, как только из грунта появились "петельки" - ростки томатов. Как только они появились, Наталья рекомендует раскрыть посевные ящики, снизить температуру на неделю до 16-18, и перенести рассаду под дополнительный свет.

Полив

Не тяните руку к поливалке каждый день, предупреждает Наталья. Рассаду лучше недолить, чем перелить. От избытка влаги корни не дышат – зато гниют, и возле них активно размножаются всевозможные вредные бактерии, которые в считанные дни и даже часы могут уничтожить все ваши растения.

Так что поливайте умеренно, теплой водой, лучше кипяченой. Если рассада растет у вас уже достаточно долго в бедном субстрате, к воде можно каждую неделю добавлять раствор гуматов или другого удобрения для рассады. Что касается удобрения, тут, как и в случае с водой, - лучше дать меньше, а не больше.

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