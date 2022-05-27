Как высаживать рассаду в открытый грунт: правила и тонкости

Тысячи украинцев возвращаются в свои разрушенные оккупантами дома и растоптанные ими сады. Но жизнь продолжается, и сейчас самое время садить рассаду.

Садовый блогер Антонина Лесик, как и многие жители Киевщины, пострадала от широкомасштабного вторжения России в Украину. Ее сад, который она обустраивала годами, был в плачевном состоянии. Постепенно все возрождается, но еще не все разминировали, не вставили все окна и продолжают вывозить мусор. Поэтому свою рубрику "Сніданок на дачі" Антонина будет вести не из дома, но все равно даст нам ценные советы о том, как правильно высаживать рассаду в открытый грунт.

Если, как в этом году, весна не теплая, то спешить с пересадкой рассады не стоит. Нужно дождаться того момента, когда ночная температура не будет опускаться ниже 10 градусов.

Очередность посадки

Первыми высаживают сельдерей и капусту. Затем - помидоры и огурцы. Самые теплолюбивые - баклажаны, перец и тыква и патиссоны, их нужно высаживать, когда температура будет не ниже пятнадцати градусов. Если грядки уже подготовлены, работы с рассадой будет немного.

За шесть часов до посадки рассаду нужно обильно полить, чтобы корни были насыщены влагой и хорошо доставались из горшочков.

Высаживать рассаду нужно в пасмурную погоду, если же светит солнце, то посадку стоит перенести на вечер.

Технология посадки

Для рассады нужно сделать лунку на 2-3 см большую, чем объем горшочка. На дно лунки стоит добавить органику: компост, перегной или куриный помет и несколько ложек пепла. Все это перемешать с землей и высадить рассаду. Затем нужно обязательно уплотнить грунт, чтобы не было пустот, и полить. На один кустик нужно вылить полтора-два литра воды.

Глубина посадки

Капусту и томаты можно садить глубоко, до первых листьев.

Перцы и баклажаны высаживают на том же уровне, что они росли в горшочке.

Огурцы при посадке можно присыпать возле стебля. Эту процедуру можно повторять потом еще.

Плотность посадки

Многие дачники стремятся вырастить как можно больший урожай на небольшой площади. Для этого они уплотняют посадку. Но это неэффективно, потому что растения, посаженные слишком густо, плохо прогреваются, плохо проветриваются и болеют, от этого урожай получается меньшим. Поэтому схема посадки должна быть такой:

высокие кусты - 50х60

низкорослые 40х30

огурцы - 35х50

Уход за рассадой

Рассаду нужно поливать теплой водой утром и вечером и регулярно подкармливать. Первый раз удобрение нужно добавить не ранее чем через две недели после посадки.

Сниданок на даче: Антонина Лесик о возрождении сада после "гостевания" орков и возвращении рубрики

Читайте также: