Как вывести пятна от красного вина с дивана: полезные советы

Как вывести пятна от красного вина с дивана / © Associated Press

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Если вы мысленно уже прощаетесь с диваном или хватаетесь за пятновыводитель, который лишь усугубляет ситуацию — остановитесь. Издание Martha Stewart собрало действенные советы о том, как эффективно и безопасно избавиться от пятна красного вина, даже на светлой ткани.

Проверьте тип обивки

Не все диваны одинаковы и методы чистки в значительной степени зависят от типа ткани. Перед тем, как действовать:

Найдите ярлычок на диване — там будет код очистки:

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W — разрешено чистить водой.

S — только специальные растворители, без воды.

WS — можно использовать как воду, так и растворители.

X — только сухая чистка или пылесос.

Совет: всегда делайте пробу на малозаметном участке ткани, чтобы избежать обесцвечивания.

Метод 1: соль и газированная вода

Подходит для: большинства тканей с пометкой W или WS.

Что делать:

Осторожно промокните пятно бумажным полотенцем или микрофиброй, не трите. Засыпьте пятно солью — она вытянет влагу. Оставьте на 5-10 мин. Сбрызните холодной водой или содовой (без сахара). Промокните сухой тряпкой и повторите при необходимости.

Чем раньше начнете — тем лучше результат.

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Метод 2: домашний пятновыводитель с уксусом

Подходит для: светлых тканей с маркировкой W или WS.

Ингредиенты:

белый уксус 1 ст. л

мягкое моющее средство 1 ч. л

холодная вода 1 стакан

пищевая сода

Инструкция:

Промокните пятно тряпкой. Смешайте уксус, моющее средство и воду в пульверизаторе. Сбрызните пятно, затем осторожно промокните тканью. Посыпьте пищевой содой сверху. Оставьте на 15 мин. Затем удалите соду мягкой щеткой и пропылесосьте.

Сода нейтрализует запахи и впитывает остатки влажности.

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Метод 3: паста из соды

Этот метод — для старых или глубоких пятен, когда быстрое реагирование было невозможно.

Как сделать:

Смешайте 3 части соды и 1 часть воды.

Нанесите пасту на пятно и оставьте на 30 мин.

Смойте влажной салфеткой, промокните сухим полотенцем.

Для деликатной ткани используй мягкую щетку.

Метод 4: перекись водорода (только для светлых диванов)

Осторожно! Перекись может обесцветить темную ткань — проверьте на невидимом участке.

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Рецепт:

2 части перекиси и 1 часть моющего средства.

Смочите пятно раствором и промокните тканью от краев к центру.

Затем промойте влажной тряпкой, чтобы смыть остатки раствора.

Промокните сухой салфеткой и оставьте сохнуть (можно с вентилятором).

Перекись работает как мягкий отбеливатель, поэтому ее надо использовать только для бежевых или белых диванов.

Метод 5: спирт для S-тканей

Если на ярлыке написано S, нельзя использовать воду. В ход идет изопропиловый спирт.

Как чистить:

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Налейте спирт в пульверизатор, распылите на пятно.

Протрите белой салфеткой или губкой.

Оставьте высыхать.

Затем расчешите ткань сухой щеткой, чтобы вернуть текстуру.

Результат — как в химчистке, но дома.

Метод 6: классическая соль (в случае отсутствия подручных средств)

Если у вас ничего нет под рукой, просто насыпьте много соли на пятно, не втирайте. Оставьте до полного высыхания (несколько часов), затем пропылесосьте.

Этот метод не удаляет пятно полностью, но значительно облегчит дальнейшую чистку.

Советы

Действуйте быстро. Чем быстрее — тем больше шанс полного удаления пятна.

Не трите. Втирание затирает пятно вглубь ткани.

Используй микрофибру, она лучше впитывает и не повреждает волокна.

Применяйте вентилятор или сушилку с холодным воздухом для ускоренного высыхания.

Нанесите защиту. После чистки обработайте ткань водо- и пятновыводящим средством.

Вместо паники — вооруженная информацией хозяйка знает, как справиться с пятном и сохранить любимый диван без ущерба для стиля и комфорта.

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