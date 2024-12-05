Как вывести все типы пятен: от жира, кофе, вина и губной помады

Будь это случайные пятна от любимых блюд, или следы от активного дня на природе, пятна на одежде – это то, с чем сталкивается каждый из нас. Однако не все пятна одинаковы и каждый вид требует своего особого подхода.

От жирных следов до кофе, вина или губной помады, издание Martha Stewart собрало проверенные способы удаления пятен, которые помогут вернуть вашей одежде безупречный вид.

Первый шаг: определите вид пятна

Перед тем как начинать чистку, важно правильно определить, с каким именно пятном вы имеете дело. Это позволит подобрать наиболее эффективное средство и избежать повреждения ткани.

Как сделать универсальное чистящее средство

Большинство пятен можно удалить с помощью простого домашнего раствора. Его легко приготовить самостоятельно:

Смешайте 1 ст. л жидкого мыла (без красителей и ароматизаторов) и 250 мл воды. Налейте смесь в бутылку с распылителем и хорошо встряхните.

Обратите внимание: если вы работаете с деликатными тканями, такими как шелк или кашемир, избегайте использования моющих средств.

Как удалить пятна разного типа

Жир

Жирные пятна могут появиться где угодно. Для их удаления:

Нанесите на пятно сухой растворитель, например ацетон. Обработайте изопропиловым спиртом и дайте высохнуть. Распылите мыльный раствор и замочите в моющем средстве. Выстирайте в соответствии с рекомендациями на этикетке.

Белковые пятна (кровь, желток)

Пролитая кровь или случайный след от яйца может стать вызовом. Сделайте следующее:

Распылите мыльный раствор и оставьте на несколько минут. Промойте пятно теплой водой. При необходимости используйте моющее средство и постирайте одежду.

Фрукты и овощи

Естественные красители фруктов и овощей могут оставлять яркие пятна. Чтобы их избавиться:

Распылите мыльный раствор, чтобы удалить остатки сахара. Обработайте пятно уксусом, а затем перекисью водорода. Добавьте моющее средство перед стиркой.

Трава

Пятна от травы знакомы каждой маме. Чтобы их удалить:

Обработайте ткань сухим растворителем. Нанесите изопропиловый спирт и дайте высохнуть. Используйте моющее средство и постирайте.

Грязь

Обычные грязные пятна легко удалить:

Удалите остатки грязи, стряхните или соскребите. Замочите в мыльном растворе, затем добавьте моющее средство. Выстирайте по инструкции.

Красное и белое вино

Пятна от вина могут испортить любой праздник. Для удаления красного вина :

Нанесите мыльный раствор и утрамбуйте щеткой. Промойте водой, обработайте уксусом и перекисью водорода. Добавьте ферментное средство и постирайте.

Для белого вина:

Промойте пятно холодной водой. Сбрызните мыльным раствором, а затем добавьте моющее средство.

Кофе и чай

Удалить пятна от горячих напитков помогут:

Лимонный сок или уксус для нейтрализации цвета. Мыльный раствор и ферментное средство для обработки сахара и молока.

Шоколад

Растопленный шоколад легко оставляет следы:

Осторожно соскребите лишний шоколад. Нанесите мыльный раствор, затем ферментное средство.

Губная помада

Нанесение макияжа может оставить неприятные следы на вашей одежде:

Удалите лишнюю помаду ножом с тупым лезвием. Обработайте пятно растворителем и спиртом. Используйте ферментное средство и постирайте.

Соусы (горчица, кетчуп, винегрет)

Для разных соусов подходят свои решения:

Горчица: промойте уксусом и замочите в мыльном растворе. Кетчуп: обработайте уксусом и перекисью водорода. Винегрет: начинайте как с жирным пятном, затем обработайте уксусом.

Чернила

Если на одежде появилось пятно от ручки:

Используйте спирт для чернил на масляной основе. Если чернила водные, примените мыльный раствор.

Советы:

Всегда тестируйте новые средства на малозаметной части ткани.

Пятно лучше удалять сразу после его появления.

Ознакомьтесь с инструкциями на этикетках, чтобы избежать повреждений одежды.

Ваша любимая блузка или платье еще могут стать идеально чистыми, ведь благодаря правильным методам и простым ингредиентам у пятенне будут шансов.

Мы также писали, как убрать жирные пятна из одежды.

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