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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
139
Время на прочтение
3 мин

Как вывести запах дыма из дома: полезные советы

Запах дыма может стать настоящей проблемой в доме, он остается в воздухе, на мебели и даже в текстильных изделиях. Может появиться после приготовления пищи, использования камина или курения.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как вывести запах дыма из дома

Как вывести запах дыма из дома / © Credits

Запах дыма проникает в текстиль, мебель, обои, даже краску на стенах. Он состоит из микроскопических частиц сажи, никотина (если это табачный дым) и продуктов горения. Эти частицы могут долго оставаться в воздухе и оседать на разных поверхностях. Если вы хотите быстро избавиться от запаха, следует действовать комплексно: проветривать помещение, использовать поглотители запахов и производить очистку всех поверхностей, об этом рассказало издание Real Simple.

Как избавиться от запаха дыма

Проветривание

  • Откройте все окна и двери, чтобы создать сквозняк. Это позволит вывести частицы дыма из помещения.

  • Используйте вентиляторы для ускорения циркуляции воздуха.

  • Если у вас есть кондиционер или вентиляционная система, включите их в режиме очистки воздуха.

Удаление остатков дыма

  • Если в помещении находится источник запаха (пепел от сигарет, остатки костра, кухонный жир), немедленно удалите его.

  • Вынесите на улицу пепельницы, дайте им хорошо проветриться или вымойте с мылом и уксусом.

Использование поглотителей запаха

  • Уксус: расставьте в комнате небольшие миски с уксусом — он хорошо нейтрализует запахи.

  • Пищевая сода: посыпьте мебель, ковры и ткани содой, оставьте на несколько часов, затем тщательно пропилите.

  • Активированные угли: поставьте в комнате несколько мисочек с измельченным углем — они эффективно поглощают запахи.

  • Кофейные зерна: рассыпанные по комнате кофейные зерна не только впитывают неприятные запахи, но наполняют помещение приятным ароматом.

Очистка мебели и текстиля

  • Вымыть текстильные принадлежности (шторы, подушки, одеяла) с добавлением соды или уксуса.

  • Пропылесосьте обивку мягкой мебели и посыпьте ее пищевой содой на несколько часов.

  • Используйте пароочиститель для удаления частиц дыма из глубоких слоев ткани.

  • Для кожаной мебели используйте специальные чистящие и кондиционируемые средства.

Очистка стен и полов

  • Протрите стены раствором теплой воды с содой или уксусом.

  • Если стены окрашены, используйте специальные чистящие средства.

  • Для ковров используйте шампунь или моечный пылесос.

  • Если запах очень сильный, возможно, потребуется профессиональная химическая чистка.

Использование ароматизаторов

  • Применяйте натуральные эфирные масла (например, лаванды, цитрусовые, эвкалипты).

  • Используйте специальные спреи для устранения запаха дыма.

  • Зажгите свечи с натуральными ароматами или палочки из древесного угля.

Как удалить запах дыма из волос, одежды и автомобиля

Из волос

  • Вымойте голову шампунем, уделяя внимание корням.

  • Если времени на мойку нет, используйте сухой шампунь.

  • Прополощите волосы водой с яблочным уксусом (1 ст. л на стакан воды).

С одежды

  • Выстирайте вещи с добавлением соды или уксуса.

  • Если стирка невозможна, повесьте одежду на свежий воздух.

  • Используйте парогенератор для очищения тканей.

С автомобиля

  • Проветрите салон и оставьте окна открытыми.

  • Пропылесосьте сиденья и коврики.

  • Протрите пластиковые поверхности уксусным раствором.

  • Используйте угольные фильтры или отдушки для авто.

Как предотвратить появление запаха дыма в будущем

Чтобы избежать повторного появления запаха дыма, соблюдайте следующие правила:

  • Регулярно проветривайте помещение.

  • Используйте воздухоочистители и изменяйте фильтры в системах вентиляции.

  • Не курите в помещении.

  • Поддерживайте чистоту камина, если он находится в вашем доме.

  • Не оставляйте еду на плите без присмотра во избежание подгорания.

  • Используйте вытяжку во время приготовления.

  • Очищайте текстильные поверхности хотя бы раз в несколько месяцев.

Запах дыма может быть очень стойким, но правильный подход поможет быстро вернуть свежесть в ваш дом. Следуя этим советам, вы сможете не только избавиться от неприятного запаха, но и предотвратить его появление в будущем.

Дата публикации
Количество просмотров
139
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