Как выявить признаки гипотиреоза у собак: полезные советы
Гипотиреоз у собак — это хроническое заболевание щитовидной железы, которое нарушает обмен веществ и может влиять практически на все системы организма.
Несмотря на серьезность, диагноз не является приговором, при условии своевременного обращения к ветеринару болезнь хорошо поддается контролю, а четвероногий любимец может жить полноценной и счастливой жизнью, об этом рассказало издание Daily Paws.
Что такое гипотиреоз и причины его возникновения
Щитовидная железа, расположенная возле трахеи, вырабатывает важные гормоны — тироксин (T4) и трийодтиронин (T3), которые отвечают за скорость обмена веществ. Когда их уровень снижается, у собаки замедляется метаболизм, а это вызывает различные симптомы.
В более 90% случаев причины две:
Лимфоцитарный тиреоидит — наследственное аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система «атакует» собственную щитовидную железу.
Идиопатическая атрофия — замещение тканевой железы жировой, причина которого до сих пор не выяснена.
Другие случаи встречаются редко и могут быть связаны с опухолями щитовидной железы.
Какие собаки в зоне риска
Чаще всего гипотиреоз поражает собак среднего и старшего возраста (4-10 лет). Предрасположенность имеют преимущественно средние и крупные породы:
лабрадор-ретривер,
доберман,
ирландский сеттер,
боксер,
кокер-спаниель,
эрдельтерьер,
миниатюрный шнауцер,
такса.
Также отмечено, что кастрированные собаки и стерилизованные самки более уязвимы к этому недугу.
Признаки гипотиреоза
Симптомы гипотиреоза часто маскируются под другие болезни, поэтому внимательность хозяина имеет ключевое значение. Самые распространенные проявления:
внезапный набор веса, даже без изменения аппетита;
вялость, апатия, быстрая утомляемость;
сухая, тусклая шерсть, чрезмерная линька;
непереносимость холода;
склонность к кожным и ушным инфекциям.
Реже могут наблюдаться замедленный рост шерсти, утолщение кожи, пигментация, судороги, проблемы с размножением или характерное «грустное» выражение морды из-за ослабленных мышц.
Установление диагноза
Из-за неспецифичности симптомов гипотиреоз часто диагностируют неправильно. Поэтому важно проводить лабораторные анализы:
Общий Т4 — скрининг, который выявляет подозрение на гипотиреоз.
Свободный Т4 — более точный тест, который подтверждает диагноз.
Ветеринар обязательно учтет результаты анализов в сочетании с клинической картиной, чтобы исключить другие заболевания.
Лечение
Гипотиреоз у собак неизлечим, но хорошо поддается коррекции. Основной метод — пожизненный прием левотироксина (синтетического гормона щитовидной железы).
Схема лечения:
начальная доза подбирается в зависимости от веса;
через 4-6 недель проверяют уровень Т4 и корректируют дозу;
в дальнейшем контрольные анализы проводят каждые 6 месяцев.
Видимые улучшения появляются постепенно, энергичность возвращается через несколько недель, шерсть и вес нормализуются за 1-2 месяца.
Важно: самолечение опасно: домашние «народные средства» или изменение дозы без консультации ветеринара могут навредить.
Гипотиреоз — распространенное заболевание у собак, которое часто остается незамеченным. Однако ранняя диагностика и правильное лечение позволяют полностью контролировать болезнь. Если ваш любимец стал не таким активным, начал быстро набирать вес или имеет проблемы с шерстью, это весомый повод обратиться к ветеринару.