Как выявить признаки гипотиреоза у собак: полезные советы

Корги / © Associated Press

Реклама

Несмотря на серьезность, диагноз не является приговором, при условии своевременного обращения к ветеринару болезнь хорошо поддается контролю, а четвероногий любимец может жить полноценной и счастливой жизнью, об этом рассказало издание Daily Paws.

Что такое гипотиреоз и причины его возникновения

Щитовидная железа, расположенная возле трахеи, вырабатывает важные гормоны — тироксин (T4) и трийодтиронин (T3), которые отвечают за скорость обмена веществ. Когда их уровень снижается, у собаки замедляется метаболизм, а это вызывает различные симптомы.

В более 90% случаев причины две:

Реклама

Лимфоцитарный тиреоидит — наследственное аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система «атакует» собственную щитовидную железу.

Идиопатическая атрофия — замещение тканевой железы жировой, причина которого до сих пор не выяснена.

Другие случаи встречаются редко и могут быть связаны с опухолями щитовидной железы.

Какие собаки в зоне риска

Чаще всего гипотиреоз поражает собак среднего и старшего возраста (4-10 лет). Предрасположенность имеют преимущественно средние и крупные породы:

лабрадор-ретривер,

доберман,

ирландский сеттер,

боксер,

кокер-спаниель,

эрдельтерьер,

миниатюрный шнауцер,

такса.

Также отмечено, что кастрированные собаки и стерилизованные самки более уязвимы к этому недугу.

Признаки гипотиреоза

Симптомы гипотиреоза часто маскируются под другие болезни, поэтому внимательность хозяина имеет ключевое значение. Самые распространенные проявления:

Реклама

внезапный набор веса, даже без изменения аппетита;

вялость, апатия, быстрая утомляемость;

сухая, тусклая шерсть, чрезмерная линька;

непереносимость холода;

склонность к кожным и ушным инфекциям.

Реже могут наблюдаться замедленный рост шерсти, утолщение кожи, пигментация, судороги, проблемы с размножением или характерное «грустное» выражение морды из-за ослабленных мышц.

Установление диагноза

Из-за неспецифичности симптомов гипотиреоз часто диагностируют неправильно. Поэтому важно проводить лабораторные анализы:

Общий Т4 — скрининг, который выявляет подозрение на гипотиреоз.

Свободный Т4 — более точный тест, который подтверждает диагноз.

Ветеринар обязательно учтет результаты анализов в сочетании с клинической картиной, чтобы исключить другие заболевания.

Лечение

Гипотиреоз у собак неизлечим, но хорошо поддается коррекции. Основной метод — пожизненный прием левотироксина (синтетического гормона щитовидной железы).

Реклама

Схема лечения:

начальная доза подбирается в зависимости от веса;

через 4-6 недель проверяют уровень Т4 и корректируют дозу;

в дальнейшем контрольные анализы проводят каждые 6 месяцев.

Видимые улучшения появляются постепенно, энергичность возвращается через несколько недель, шерсть и вес нормализуются за 1-2 месяца.

Важно: самолечение опасно: домашние «народные средства» или изменение дозы без консультации ветеринара могут навредить.

Гипотиреоз — распространенное заболевание у собак, которое часто остается незамеченным. Однако ранняя диагностика и правильное лечение позволяют полностью контролировать болезнь. Если ваш любимец стал не таким активным, начал быстро набирать вес или имеет проблемы с шерстью, это весомый повод обратиться к ветеринару.