Как за один день убрать весь дом: полезные советы и почасовой график

Одна из самых сложных задач в уборке дома — найти для этого время. Тщательное очищение каждой комнаты может занять много часов, особенно если вы пытаетесь справиться с несколькими помещениями одновременно. Но что, если мы скажем, что это возможно сделать всего за один день.
Главное — правильно спланировать свои действия и придерживаться расписания. Издание Martha Stewart поделилось полезными советами и почасовым графиком, которые помогут вам справиться с этой задачей.
Начало работы
Прежде чем начать уборку, найдите время для организации пространства: избавьтесь от лишних вещей и приведите в порядок то, что оставляете. Это упростит процесс уборки. Соберите все необходимые чистящие средства заранее, чтобы не тратить время на их поиски.
Что понадобится:
- Универсальное чистящее средство
- Пищевая сода
- Стиральный порошок
- Очиститель стекла
- Спирт
- Чистящее средство для столешниц
- Вода
- Уксус
- Щетка с мягкой щетиной
- Резиновые перчатки
- Швабра
- Ведро
- Пылесос
- Веник
- Салфетки из микрофибры
Рекомендуется планировать уборку сверху вниз, начинать с верхних этажей и постепенно переходить к нижним. Этот подход предотвращает оседание грязи на уже очищенных участках.
Расписание уборки
9:00 — Ванная комната
- Удалите все туалетные принадлежности и декор и сделайте чистое рабочее место.
- Поместите коврики, полотенца для рук и шторку для душа в стиральную машину (если их можно стирать).
- Очистите светильники от пыли универсальным средством или смесью воды и уксуса.
- Очистите раковину, ванную и унитаз универсальным очистителем и щеткой с мягкой щетиной. Промойте горячей водой.
- Очистите зеркала чистящим средством.
- Пропылесосьте и вымойте пол горячей водой с универсальным моющим средством.
- Поверните на место чистые полотенца, коврики и шторку.
10:00 — Спальня
- Вытрите пыль из потолочных вентиляторов, верхушек дверных рам и окон.
- Протрите комод, прикроватные тумбочки и другие поверхности.
- Снимите постельное белье и постирайте.
- Посыпьте матрас пищевой содой, пропилите и переверните для повторной очистки.
- Протрите окна и зеркала средством для стекла.
- Пропылесосьте и вымойте пол.
- Положите чистое постельное белье на кровать.
- Не забудьте уделить внимание общим помещениям: коридорам, лестницам, плинтусам и дверным ручкам.
12:00 — Кухня
- Положите кухонные полотенца и дорожки в стиральную машину.
- Опустите шкафы и ящики, отложите предметы в безопасное место.
- Протрите шкафы, столешницы и ящики, двигаясь сверху вниз.
- Очистите внутреннюю и внешнюю часть техники: плиту, духовку, микроволновку, холодильник.
- Освежите посудомоечную машину, запустите ее пустой с пищевой содой.
- Очистите раковину горячей водой и содой.
- Пропылесосьте и вымойте пол.
- Поверните чистые полотенца и дорожки в кухню.
14:00 — Столовая
- Удалите пыль из потолочных вентиляторов и рам.
- Протрите обеденный стол и другие поверхности.
- Очистите окна и подоконники.
- Пропылесосьте и вымойте пол.
15:00 — Гостиная
- Удалите пыль из потолочных вентиляторов, рам, мебели и декора.
- Протрите окна, зеркала и электронику микрофиброй.
- Снимите чехлы с мебели и постирайте ее.
- Пропылесосьте под мебелью, между подушками.
- Вымойте пол горячей водой.
Осмотрите каждую комнату, чтобы убедиться, что все на своих местах ничего не пропущено. Вынесите мусор, очистите пылесос и уберите очистные средства. Если вы будете делать уборку по этому графику, вы сможете сделать ваш дом чистым и уютным всего за один день.
Мы также писали о том, как сделать домашнее средство для уборки пыли в доме.
Читайте также:
- Известковый налет: как его убрать из душевой кабины
- Об этом вы точно не знали: 18 способов использования лимона в уборке
- Как использовать пищевую соду, чтобы убрать неприятные запахи