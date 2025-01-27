Как за один день убрать весь дом: полезные советы и почасовой график

Одна из самых сложных задач в уборке дома — найти для этого время. Тщательное очищение каждой комнаты может занять много часов, особенно если вы пытаетесь справиться с несколькими помещениями одновременно. Но что, если мы скажем, что это возможно сделать всего за один день.

Главное — правильно спланировать свои действия и придерживаться расписания. Издание Martha Stewart поделилось полезными советами и почасовым графиком, которые помогут вам справиться с этой задачей.

Начало работы

Прежде чем начать уборку, найдите время для организации пространства: избавьтесь от лишних вещей и приведите в порядок то, что оставляете. Это упростит процесс уборки. Соберите все необходимые чистящие средства заранее, чтобы не тратить время на их поиски.

Что понадобится:

Универсальное чистящее средство

Пищевая сода

Стиральный порошок

Очиститель стекла

Спирт

Чистящее средство для столешниц

Вода

Уксус

Щетка с мягкой щетиной

Резиновые перчатки

Швабра

Ведро

Пылесос

Веник

Салфетки из микрофибры

Рекомендуется планировать уборку сверху вниз, начинать с верхних этажей и постепенно переходить к нижним. Этот подход предотвращает оседание грязи на уже очищенных участках.

Расписание уборки

9:00 — Ванная комната

Удалите все туалетные принадлежности и декор и сделайте чистое рабочее место. Поместите коврики, полотенца для рук и шторку для душа в стиральную машину (если их можно стирать). Очистите светильники от пыли универсальным средством или смесью воды и уксуса. Очистите раковину, ванную и унитаз универсальным очистителем и щеткой с мягкой щетиной. Промойте горячей водой. Очистите зеркала чистящим средством. Пропылесосьте и вымойте пол горячей водой с универсальным моющим средством. Поверните на место чистые полотенца, коврики и шторку.

10:00 — Спальня

Вытрите пыль из потолочных вентиляторов, верхушек дверных рам и окон. Протрите комод, прикроватные тумбочки и другие поверхности. Снимите постельное белье и постирайте. Посыпьте матрас пищевой содой, пропилите и переверните для повторной очистки. Протрите окна и зеркала средством для стекла. Пропылесосьте и вымойте пол. Положите чистое постельное белье на кровать. Не забудьте уделить внимание общим помещениям: коридорам, лестницам, плинтусам и дверным ручкам.

12:00 — Кухня

Положите кухонные полотенца и дорожки в стиральную машину. Опустите шкафы и ящики, отложите предметы в безопасное место. Протрите шкафы, столешницы и ящики, двигаясь сверху вниз. Очистите внутреннюю и внешнюю часть техники: плиту, духовку, микроволновку, холодильник. Освежите посудомоечную машину, запустите ее пустой с пищевой содой. Очистите раковину горячей водой и содой. Пропылесосьте и вымойте пол. Поверните чистые полотенца и дорожки в кухню.

14:00 — Столовая

Удалите пыль из потолочных вентиляторов и рам. Протрите обеденный стол и другие поверхности. Очистите окна и подоконники. Пропылесосьте и вымойте пол.

15:00 — Гостиная

Удалите пыль из потолочных вентиляторов, рам, мебели и декора. Протрите окна, зеркала и электронику микрофиброй. Снимите чехлы с мебели и постирайте ее. Пропылесосьте под мебелью, между подушками. Вымойте пол горячей водой.

Осмотрите каждую комнату, чтобы убедиться, что все на своих местах ничего не пропущено. Вынесите мусор, очистите пылесос и уберите очистные средства. Если вы будете делать уборку по этому графику, вы сможете сделать ваш дом чистым и уютным всего за один день.

Мы также писали о том, как сделать домашнее средство для уборки пыли в доме.

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