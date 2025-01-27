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Как за один день убрать весь дом: полезные советы и почасовой график

Как за один день убрать весь дом: полезные советы и почасовой график

Как за один день убрать весь дом / Фото: Getty Images

Одна из самых сложных задач в уборке дома — найти для этого время. Тщательное очищение каждой комнаты может занять много часов, особенно если вы пытаетесь справиться с несколькими помещениями одновременно. Но что, если мы скажем, что это возможно сделать всего за один день.

Главное — правильно спланировать свои действия и придерживаться расписания. Издание Martha Stewart поделилось полезными советами и почасовым графиком, которые помогут вам справиться с этой задачей.

Начало работы

Прежде чем начать уборку, найдите время для организации пространства: избавьтесь от лишних вещей и приведите в порядок то, что оставляете. Это упростит процесс уборки. Соберите все необходимые чистящие средства заранее, чтобы не тратить время на их поиски.

Что понадобится:

  • Универсальное чистящее средство
  • Пищевая сода
  • Стиральный порошок
  • Очиститель стекла
  • Спирт
  • Чистящее средство для столешниц
  • Вода
  • Уксус
  • Щетка с мягкой щетиной
  • Резиновые перчатки
  • Швабра
  • Ведро
  • Пылесос
  • Веник
  • Салфетки из микрофибры

Рекомендуется планировать уборку сверху вниз, начинать с верхних этажей и постепенно переходить к нижним. Этот подход предотвращает оседание грязи на уже очищенных участках.

Расписание уборки

9:00 — Ванная комната

  1. Удалите все туалетные принадлежности и декор и сделайте чистое рабочее место.
  2. Поместите коврики, полотенца для рук и шторку для душа в стиральную машину (если их можно стирать).
  3. Очистите светильники от пыли универсальным средством или смесью воды и уксуса.
  4. Очистите раковину, ванную и унитаз универсальным очистителем и щеткой с мягкой щетиной. Промойте горячей водой.
  5. Очистите зеркала чистящим средством.
  6. Пропылесосьте и вымойте пол горячей водой с универсальным моющим средством.
  7. Поверните на место чистые полотенца, коврики и шторку.

10:00 — Спальня

  1. Вытрите пыль из потолочных вентиляторов, верхушек дверных рам и окон.
  2. Протрите комод, прикроватные тумбочки и другие поверхности.
  3. Снимите постельное белье и постирайте.
  4. Посыпьте матрас пищевой содой, пропилите и переверните для повторной очистки.
  5. Протрите окна и зеркала средством для стекла.
  6. Пропылесосьте и вымойте пол.
  7. Положите чистое постельное белье на кровать.
  8. Не забудьте уделить внимание общим помещениям: коридорам, лестницам, плинтусам и дверным ручкам.

12:00 — Кухня

  1. Положите кухонные полотенца и дорожки в стиральную машину.
  2. Опустите шкафы и ящики, отложите предметы в безопасное место.
  3. Протрите шкафы, столешницы и ящики, двигаясь сверху вниз.
  4. Очистите внутреннюю и внешнюю часть техники: плиту, духовку, микроволновку, холодильник.
  5. Освежите посудомоечную машину, запустите ее пустой с пищевой содой.
  6. Очистите раковину горячей водой и содой.
  7. Пропылесосьте и вымойте пол.
  8. Поверните чистые полотенца и дорожки в кухню.

14:00 — Столовая

  1. Удалите пыль из потолочных вентиляторов и рам.
  2. Протрите обеденный стол и другие поверхности.
  3. Очистите окна и подоконники.
  4. Пропылесосьте и вымойте пол.

15:00 — Гостиная

  1. Удалите пыль из потолочных вентиляторов, рам, мебели и декора.
  2. Протрите окна, зеркала и электронику микрофиброй.
  3. Снимите чехлы с мебели и постирайте ее.
  4. Пропылесосьте под мебелью, между подушками.
  5. Вымойте пол горячей водой.

Осмотрите каждую комнату, чтобы убедиться, что все на своих местах ничего не пропущено. Вынесите мусор, очистите пылесос и уберите очистные средства. Если вы будете делать уборку по этому графику, вы сможете сделать ваш дом чистым и уютным всего за один день.

Мы также писали о том, как сделать домашнее средство для уборки пыли в доме.

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