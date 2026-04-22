Как «закалить» рассаду перед посадкой и обязательно ли это делать

Как "закалить" рассаду / © Associated Press

Реклама

Рассада, выращенная дома или купленная в теплице, привыкает к почти идеальным условиям, а именно, стабильной температуре, отсутствию ветра и мягкого света. Внешний мир — совсем другой, там солнце ярче, ветер сильнее, а температура постоянно меняется. Поэтому издание Martha Stewart напоминает, что перед посадкой растения нужно обязательно «закалить». Иначе даже самая крепкая рассада может не выдержать перехода в открытый грунт. Именно поэтому резкий «переезд» в сад часто заканчивается так называемым трансплантационным шоком, когда растение может прекратить расти, начать слабеть, а

Чтобы этого не произошло, существует простой, но критически важный процесс — закаливание.

Важность «закаливания»

Закаливание — постепенное приучение растений к реальным условиям, а именно, солнечного света, ветра и перепадов температур. Без этого шага растение буквально не успевает адаптироваться, поэтому в результате получаем замедленное развитие или полную потерю саженца.

Реклама

Зато правильная подготовка укрепляет растения, повышает их выносливость и значительно улучшает дальнейший рост. И хорошая новость, что это под силу сделать даже новичкам.

Как правильно закалять рассаду

Процесс занимает примерно 1-2 недели и строится на постепенности.

День 1. В теплый день, когда температура выше +7°C, вынесите рассаду на улицу в затененное место или с рассеянным светом, но только на 1 час. После этого верните ее обратно в помещение.

День 2. Повторите, но увеличьте время до 2 часов.

Далее, в течение следующих дней постепенно увеличивайте время пребывания на улице и добавляйте больше солнечного света. Через 1-2 недели растения уже смогут проводить на открытом воздухе большую часть дня.

Когда рассада легко переносит эти условия, процесс завершен.

Когда можно высаживать

Даже после закаливания не стоит спешить, важно проверить температуру почвы, она должна быть примерно +21°C, и отсутствие риска заморозков.

Реклама

Идеально выбрать пасмурный день или время без прямого солнечного света. После посадки растения нужно обильно полить.

Когда начинать закаливание

Обычно процесс стартует за 2 недели до последних весенних заморозков. Ориентир температуры днем — примерно +7 или +10°C и выше. Некоторые холодостойкие культуры, например, капустные или анютины глазки, можно закалять даже раньше.

Советы

Следите за погодой. Весна переменчива, поэтому при +15°C и спокойной погоде рассаду можно оставлять на весь день, а когда ночная температура стабильно выше +7°C, то можно оставлять и на ночь.

Защищайте от холода и дождя. Если температура падает ниже +7°C или идут продолжительные дожди, растения лучше занести внутрь. Если они уже высажены, накройте их тканью или агроволокном, или занесите горшки в помещение.

Упрощайте процесс, если рассады много, используйте тачку или тележку, это значительно облегчит перемещение между домом и улицей.

Закаливание — не сложная агротехника, а скорее внимательность и терпение. Именно этот этап определяет, станет ли ваша рассада сильными растениями или не выдержит первых вызовов природы. Итак, если дать растениям время адаптироваться, они отблагодарят вас здоровым ростом, выносливостью и щедрым урожаем.