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Как замораживать персики: действенные советы
Сочные, ароматные и сладкие, персики по праву считаются одними из самых любимых фруктов лета. Но сезон этого наслаждения короткий и хочется сохранить его как можно дольше.
Хорошая новость в том, что персики можно замораживать и при правильном подходе они сохранят и вкус, и пользу. В своей статье издание Real Simple рассказало все, что стоит знать о выборе, созревании, хранении и замораживании персиков.
Выбор идеальных персиков для замораживания
Прежде чем замораживать персики, нужно убедиться, что они полностью созрели. Недозрелые плоды не имеют выраженного вкуса и аромата, а перезрелые могут потерять текстуру после замораживания.
Признаки спелого персика:
приятный сладкий аромат даже на расстоянии;
мягкость при легком нажатии (но не слишком мягкий);
кожура золотисто-желтая, без зеленых пятен;
нет заметных вмятин или следов гнили.
Совет: покупайте слегка недозрелые персики и дозревайте их дома, так вы сохраните целостность плодов и избежите порчи во время транспортировки.
Чтобы персики быстрее созрели
Если персики твердые и без запаха, не спешите их резать или замораживать, дайте им созреть. Вот проверенные способы:
На кухонном столе (3-5 дней). Положите персики на тарелку или в миску одним слоем. Не ставьте их на «дно» (в место плодоножки) — это ускоряет образование вмятин.
В бумажном пакете (за 1 день) Бросьте несколько персиков в бумажный пакет или добавьте к ним банан или яблоко для ускорения. Эти фрукты выделяют этилен — газ, который стимулирует созревание.
На солнце (осторожно!) Тарелка с персиками в теплом, освещенном месте может ускорить процесс, но не оставляйте на солнце надолго, ведь персики могут «запечься» и потерять сочность.
Замораживание персиков
Замораживание — это идеальный способ продлить жизнь фрукта без потери его основных свойств. Главное — сделать все правильно:
Вариант 1: замораживание ломтиками
Идеально подходит для пирогов, смузи, компотов и запеканок.
Помойте персики, если есть желание, то очистите от кожуры (особенно если планируете печь с ними).
Разрежьте пополам, выньте косточку, нарежьте ломтиками.
Положите на противень в один слой, застеленный пергаментом. Замораживайте 2-3 часа.
Переложите в герметичные пакеты или контейнеры и верните в морозильник.
Преимущество: фрукты не слипнутся, удобно дозировать.
Вариант 2: замораживание с сахаром или сиропом
Для десертов, мороженого, варенья, коктейлей.
Нарежьте персики, как описано выше.
Посыпьте сахаром (примерно 100 г на 1 кг фруктов), оставьте на 15-30 мин, чтобы пустили сок.
Разложите в контейнеры вместе с соком или залейте фруктовым сиропом (вода и сахар в пропорции 2:1), оставьте 1-2 см до края.
Совет: если планируете замораживать персики для детского питания, то лучше не добавлять сахар вообще.
Вариант 3: замораживание пюре
Для выпекания, джемов, йогуртов и детских пюре.
Очистите персики, измельчите в блендере.
Разлейте в контейнеры, формочки для льда или силиконовые формы.
Замораживайте порционно, так удобно использовать.
Срок хранения замороженных персиков
В морозильной камере при температуре -18°C персики сохраняют свежесть до 8-10 месяцев. Лучше всего — использовать до года. Контейнеры обязательно должны быть герметичными, иначе фрукты пересыхают или впитывают посторонние запахи.
Использование замороженных персиков
Добавляйте в смузи, каши, мюсли или йогурт;
Используйте для пирогов, штруделей, крамблов;
Варите компоты, соусы, джемы;
Готовьте персиковое мороженое или сорбет;
Просто наслаждайтесь как замороженным десертом в жаркий день.
Замороженные персики не требуют полной разморозки для большинства блюд. Добавляйте их замороженными, особенно для выпечки или смузи.
Поэтому, персики замораживать можно и даже нужно. Это не только экономно, но и вкусно, вы «сохраняете лето» в своем морозильнике. Следуйте простым советам по выбору, подготовке и хранению и наслаждайтесь любимыми фруктами в любое время года.