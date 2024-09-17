Как заморозить томаты на зиму: полезный лайфхак

Блогер Кристина Булезюк показала интересный лайфхак, как эффективно порционно заморозить томаты для использования холодной зимой, сохранив в них все полезные элементы и витамины.

Что делать:

Тщательно промойте помидоры под холодной водой и хорошо просушите. Если хотите, можно добавить к помидорам также болгарский перец для дополнительного вкуса и цвета.;

Нарежьте кусками и переблендерите до однородной массы;

Перелейте томатную массу в формочки для замораживания (пластиковые, силиконовые, для заморозки или выпекания — используйте самые удобные и имеющие) и оставьте на сутки в морозилке;

После замораживания вы получите порционные кубики томатной пасты, которые можно легко извлечь из формочек. Они идеально подходят для приготовления борщей, супов или поджарки. Вы также можете добавить зелень, острый перец, чеснок или другие специи для создания разнообразных вкусов.

Этот способ позволяет заранее подготовить удобные порции для зимних блюд, сохраняя натуральный вкус и питательность томатов.

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