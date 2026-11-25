Азалия / © Credits

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В регионах, где азалия обычно хорошо зимует, она не требует особого внимания в холодное время года. Однако небольшая подготовка перед наступлением морозов обеспечит дополнительную защиту, что особенно важно для недавно высаженных растений

Вот какие советы опытных садоводов публикует The Spruce, они помогут вам подготовить азалии к зиме, чтобы в следующем году ваш сад снова зацвел.

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Не вносите удобрения осенью

Молодые побеги наиболее уязвимы к низким зимним температурам. Если на них уже сформировались почки, вы рискуете лишиться цветения следующим летом, поэтому осенью не стоит стимулировать появление новых побегов.

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Старайтесь не вносить удобрения после августа, так как это может вызвать рост нежных молодых побегов, которые пострадают от морозов. Подождите до весны, когда минует угроза заморозков, и тогда внесите удобрения длительного действия.

Используйте мульчу

Мульча служит своеобразным «покрывалом» для азалий, корневая система которых расположена довольно близко к поверхности почвы. Чем ближе корни к поверхности, тем более уязвимы они к резким перепадам температур.

Чтобы защитить растения, садоводы советуют максимально утеплить их корневую систему. Это особенно актуально для молодых кустов азалии.

Если вокруг основания куста насыпать слой сосновой хвои или измельчённой сосновой коры толщиной 5–8 см, это поможет защитить поверхностные корни от холода, сохранить влагу и поддерживать необходимый для азалий слабокислый состав почвы.

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Укройте молодые кусты мешковиной

Для молодых азалий одного лишь мульчирования может оказаться недостаточно. Создание дополнительного физического барьера вокруг всего растения поможет защитить его от пагубного воздействия морозов. Если у вас молодые растения или те, что растут в особенно холодных местах, стоит укрыть их мешковиной или другой воздухопроницаемой тканью (не используйте полиэтилен), когда ожидается понижение температуры до -4 °C или ниже. Используйте колья, чтобы укрытие не касалось непосредственно листьев.

Стоит ли обрезать азалии зимой

Обрезка кустарников перед зимой может показаться хорошей идеей, однако воздержитесь от обрезки азалий, если хотите, чтобы они ярко цвели летом.

У азалий закладываются почки для следующего периода цветения ещё до наступления зимы, поэтому обрезка в это время может привести к удалению цветов ещё до того, как они успеют распуститься.

Если вам нужно придать кустам азалии определённую форму, лучше подождать до весны. Тогда вы сможете обрезать лишние побеги, внимательно следя за тем, чтобы не задеть почки.

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Обильный полив перед периодом покоя

Хотя зимой полив азалий следует сократить, перед тем как растение перейдет в состояние зимнего покоя, полезно несколько раз обильно его полить. Это обеспечит необходимый запас влаги, даже если погодные условия будут засушливыми.

Не беспокойтесь, если уже были заморозки: вполне допустимо в последний раз полить растения даже после того, как температура понизилась.

Обеспечьте надлежащий дренаж

Поскольку корни азалий подвержены гниению, крайне важно следить за тем, чтобы они не находились в переувлажненной, холодной и заболоченной почве. Ватер советует проверять состояние дренажа как перед зимой, так и в течение всего сезона.

Следите за тем, чтобы не возникало проблем с дренажом, ведь азалии не любят застоя воды — это может привести к загниванию корней.

Защита от сильных снегопадов

Большинство азалий хорошо переносят небольшой снег, но обильные снегопады могут стать для растения настоящим стрессом. Если ваши азалии растут в контейнерах, занесите их в помещение, когда прогнозируют сильный снегопад.

Если же азалии растут в открытом грунте, следует укрыть даже взрослые, хорошо укоренившиеся растения. Установите колья и соорудите конструкцию, похожую на палатку, чтобы защитить кусты от холода и веса снега.

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