Как защитить дом без дорогой сигнализации / © Associated Press

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Кадры из фильмов, где грабитель часами искусно взламывает замок, — скорее исключение, чем правило. Гораздо чаще злоумышленники ищут самый простой путь, а именно незапертые двери или окна, либо слабые конструкции, которые можно быстро открыть.

Поэтому обеспечение базовой безопасности дома начинается не с дорогой сигнализации, а с простого принципа, сделать проникновение сложным, заметным и максимально неудобным, об этом рассказало издание The Washington Post.

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Простые шаги для защиты дома

Проверьте двери и окна. Убедитесь, что все наружные двери оснащены надежными врезными замками, а окна — прочными задвижками. Особое внимание уделите уязвимым местам. Избавьтесь от слабых замков. Обычные замки на ручках недостаточны для наружных дверей. Лучше установить качественные ригельные замки. Усильте раздвижные двери. Замки на стеклянных раздвижных дверях часто считаются слабым местом. Стоит дополнительно защитить конструкцию от взлома или демонтажа с направляющих. Проверьте сами двери. Полые двери менее прочные, чем массивные деревянные. Если конструкция старая или ненадежная, ее замена может оказаться более эффективной, чем установка дополнительной сигнализации. Защитите окна. В зависимости от конструкции их можно дополнительно зафиксировать, чтобы затруднить открывание. Если есть риск разбития стекла, помогут специальные защитные покрытия. Не выставляйте ценности напоказ. Деньги, драгоценности и другие дорогие вещи не стоит оставлять на видном месте у окон или в местах, которые легко осмотреть с улицы. Не создавайте «слепые зоны». Густые кусты, деревья, заборы или другие объекты, которые скрывают двери и окна от взглядов соседей, могут сыграть не в вашу пользу. Добавьте освещения. Фонари с датчиками движения могут стать простым способом привлечь внимание к тому, кто приближается к дому. Следите за ключами. Если вы часто их теряете или забываете, можно использовать специальный трекер, чтобы быстрее находить ключи.

Безопасность — это не только замки

Стоит также ознакомиться со страховым полисом. Дополнительное покрытие имущества может существенно уменьшить финансовые потери в случае кражи, особенно если дома есть дорогие украшения или техника.

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Не менее важны хорошие отношения с соседями. Взаимный присмотр за домами, особенно во время отпусков, может оказаться более эффективным, чем многие технологические решения. Если вы уезжаете надолго, попросите кого-нибудь забирать почту и посылки, а также время от времени присматривать за двором. Дом, выглядящий заброшенным, более привлекателен для злоумышленников.

Сигнализация

Не каждому дому нужна дорогая профессиональная система. Она может оказаться лишней, если дом уже хорошо защищен, кто-то почти всегда находится дома, соседи следят за территорией, а ценного имущества немного.

Есть и компромиссный вариант — система, которую можно установить самостоятельно и управлять ею со смартфона. Базовый комплект может стоить значительно дешевле, чем профессиональная установка. Однако технологии работают только тогда, когда ими пользуются, поэтому если постоянные уведомления раздражают, вы забываете менять батарейки, а сигнализацию регулярно выключаете из-за ложных тревог, такая инвестиция вряд ли оправдана.

Если же вы всё-таки выбираете профессиональную систему, не соглашайтесь на первое же предложение. Стоит пригласить несколько компаний, сравнить комплектацию и цены, внимательно прочитать договор и заранее уточнить условия обслуживания.

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Безопасный дом — это не обязательно дом, забитый камерами и датчиками. Зачастую гораздо важнее прочные замки, закрытые окна, хорошее освещение, отсутствие ценностей на видном месте и внимательные соседи.

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