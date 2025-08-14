Как защитить лапы вашей собаки от жары: полезные советы

Как защитить лапы вашей собаки от жары / © Associated Press

Издание Daily Paws рассказало, что ожоги лап — одна из самых частых летних травм у собак, но ее можно легко избежать, если знать признаки опасности, правила ухода и методы профилактики.

Подушечки лап похожи на маленькие амортизаторы, которые защищают суставы и кости от ударов и обеспечивают стабильность даже на каменистой или скользкой поверхности. Но высокие и низкие температуры могут повредить эту естественную «защиту».

Летом опасность представляют раскаленный асфальт и песок.

Зимой — лед, снег и химические реагенты.

Как распознать ожог лап у собаки

Первый сигнал — изменение поведения. Обратите внимание, если ваш пес:

начал активно лизать лапы,

хромает или избегает хождения,

реагирует болью на прикосновение к подушечкам.

Визуально ожог может выглядеть как изменение цвета подушечек или появление розовых участков под верхним слоем кожи.

Первая помощь при ожогах

Если вы заметили ожог:

Охладите лапы — окуните их в прохладную, но не ледяную, воду на несколько минут. Для легких повреждений достаточно очищать лапы влажной чистой тряпкой после прогулок и не допускать попадания грязи. При серьезных ожогах, отеках, появлении гноя или сильной боли немедленно обращайтесь к ветеринару. Возможно, понадобятся антибиотики, обезболивающие и специальный уход.

Важно: не используйте человеческие кремы или мази без рекомендации ветеринара, ведь они могут быть токсичными для животных, особенно если пес их слижет.

Как предотвратить ожоги лап

Выбирайте время прогулок — утром или вечером, когда поверхность остыла.

Проверяйте покрытие, просто приложите руку к асфальту на 5 секунд. Горячо? Тогда и для собаки опасно.

Отдавайте предпочтение траве или грунтовым дорожкам.

Используйте защитные кремы или специальные ботиночки для собак, это особенно актуально зимой.

Избегайте зон, обработанных химикатами или реагентами.

Советы

Летом держите миску с водой при себе, ведь перегрев может сочетаться с ожогами лап.

Зимой после прогулки мойте лапы от соли и химических реагентов.

Регулярно осматривайте подушечки лап на наличие трещин, ран или посторонних предметов.

Подушечки лап вашей собаки не менее чувствительны, чем ваша кожа. Используйте простые правила профилактики и ваш любимец сможет наслаждаться прогулками в любое время года без вреда для здоровья.