Как защитить одежду от тонального крема: простой и действенный лайфхак

В холодное время года косметологи рекомендуют пользоваться тональным кремом, чтобы защитить кожу от ветра и мороза. Но что делать с пятнами, которые остаются от него на одежде.

Пятна от тонального крема портят не только одежду, но и настроение. Очень неприятно прийти на встречу или на ужин с друзьями в свитере или худи, испачканными тональным кремом. Выглядит это очень неряшливо и может доставить дополнительные сложности при стирке.

Поэтому стоит воспользоваться очень простым и остроумным лайфхаком, который продемонстрировала блогер Хейзел Вудкс в своем TikTok.

Просто побрызгайте воротник своей одежды лаком для волос и можете забыть о пятнах тонального крема на одежде.

Интересно, что в комментариях рекомендуют поступать так же с манжетами блузы, если вы хотите надеть ее больше одного раза между стирками.

@hazelwoodx How to stop makeup transferring onto your collar! Just use hairspray eek how did I not know this??! Life changing hack x ♬ original sound - Hazel Maria Wood

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