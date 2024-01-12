Как защитить одежду от тонального крема: простой и действенный лайфхак

В холодное время года косметологи рекомендуют пользоваться тональным кремом, чтобы защитить кожу от ветра и мороза. Но что делать с пятнами, которые остаются от него на одежде.
Пятна от тонального крема портят не только одежду, но и настроение. Очень неприятно прийти на встречу или на ужин с друзьями в свитере или худи, испачканными тональным кремом. Выглядит это очень неряшливо и может доставить дополнительные сложности при стирке.
Поэтому стоит воспользоваться очень простым и остроумным лайфхаком, который продемонстрировала блогер Хейзел Вудкс в своем TikTok.
Просто побрызгайте воротник своей одежды лаком для волос и можете забыть о пятнах тонального крема на одежде.
Интересно, что в комментариях рекомендуют поступать так же с манжетами блузы, если вы хотите надеть ее больше одного раза между стирками.
@hazelwoodx
How to stop makeup transferring onto your collar! Just use hairspray eek how did I not know this??! Life changing hack x♬ original sound - Hazel Maria Wood
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