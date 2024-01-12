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Как защитить одежду от тонального крема: простой и действенный лайфхак

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Как защитить одежду от тонального крема: простой и действенный лайфхак

Как защитить одежду от тонального крема / Фото: Credits

В холодное время года косметологи рекомендуют пользоваться тональным кремом, чтобы защитить кожу от ветра и мороза. Но что делать с пятнами, которые остаются от него на одежде.

Пятна от тонального крема портят не только одежду, но и настроение. Очень неприятно прийти на встречу или на ужин с друзьями в свитере или худи, испачканными тональным кремом. Выглядит это очень неряшливо и может доставить дополнительные сложности при стирке. 

Поэтому стоит воспользоваться очень простым и остроумным лайфхаком, который продемонстрировала блогер Хейзел Вудкс в своем TikTok.  

Просто побрызгайте воротник своей одежды лаком для волос и можете забыть о пятнах тонального крема на одежде. 

Интересно, что в комментариях рекомендуют поступать так же с манжетами блузы, если вы хотите надеть ее больше одного раза между стирками. 

@hazelwoodx

How to stop makeup transferring onto your collar! Just use hairspray eek how did I not know this??! Life changing hack x

♬ original sound - Hazel Maria Wood

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